Người ăn bánh mì thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổi “bất thường” này

Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc, tiện lợi, cung cấp năng lượng hoạt động cho cả ngày dài. Tuy nhiên bánh mì mọi người ăn chủ yếu là bánh mì trắng làm từ bột mì tinh luyện và hàm lượng carbohydrate, calo cao, ít chất xơ, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Tăng lượng đường trong máu, dễ mệt mỏi

Bánh mì trắng có nhiều carbs tinh chế, có thể tăng lượng đường trong máu rất nhanh. Carbohydrate tinh chế trong bánh mì trắng nhanh chóng bị phân hủy thành đường, có thể khiến bạn cảm thấy nhanh đói trở lại. Sau khi lượng đường trong máu tăng lên đột ngột, nó sẽ nhanh chóng giảm xuống, khiến người ăn cảm thấy chậm chạp và mệt mỏi.

Thường xuyên ăn các loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu cũng tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2. Vậy nên đây không phải lựa chọn bữa sáng phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc các bệnh lý khác.

Tiêu hoá kém

Ăn nhiều bánh mì trắng buổi sáng có thể ảnh hưởng đến tiêu hoá do ít chất xơ, nhiều carbohydrate tinh chế cùng các chất phụ gia có thể gây đầy hơi, chướng bụng và viêm nhiễm. Đối với những người bị trào ngược axit, hàm lượng men cao trong bánh mì trắng đôi khi có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh.

Bánh mì cũng không phải lựa chọn phù hợp cho bữa sáng với người có tiền sử mắc các bệnh tiêu hoá, tiêu hoá không tốt.

Ảnh minh hoạ

Dễ tăng cân

Một nghiên cứu năm 2014 trên hơn 9.000 người phát hiện ăn 2 lát bánh mì trắng (120g) mỗi ngày có liên quan đến tăng 40% nguy cơ thừa cân, béo phì. Vì thiếu chất xơ và protein nên bạn phải tiêu thụ nhiều bánh mì mới cảm thấy no. Điều này dẫn đến cơ thể nạp nhiều calo hơn, dễ gây tăng cân nếu không kiểm soát chế độ ăn.

Tăng cholesterol xấu

Mặc dù bánh mì trắng thường không chứa cholesterol nhưng ăn quá nhiều thực phẩm carbohydrate tinh chế như bánh mì có thể làm tăng mức cholesterol LDL trong máu và gây ra tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Cách ăn bánh mì lành mạnh hơn vào buổi sáng

Mọi người có thể lựa chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì ngũ cốc thay cho bánh mì trắng. Những loại bánh mì cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn, cơ thể tiêu hoá chậm hơn chúng bánh mì trắng, giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến.

Ảnh minh hoạ

Bánh mì nguyên cám là là loại bánh mì được làm từ bột mì nguyên hạt, giữ lại toàn bộ phần cám, mầm và nội nhũ của hạt lúa mì, do đó nó giàu chất xơ, vitamin (như B1, B3, B6), khoáng chất (sắt, magie, kẽm) và chất chống oxy hóa. Loại bánh này có màu nâu sẫm, vị đậm đà hơn, có chỉ số đường huyết thấp hơn và giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa.

Trong khi đó, bánh mì ngũ cốc là loại bánh mì được làm từ bột của nhiều loại ngũ cốc khác nhau như lúa mì, lúa mạch, yến mạch, ngô, hạt lanh, hạt chia... Loại bánh mì này thường có màu nâu sẫm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng chất xơ cao, đồng thời cung cấp vitamin, khoáng chất.

Ảnh minh hoạ

Nếu chọn ăn bánh mì trắng cho bữa sáng, bạn chỉ nên ăn với khẩu phần nhỏ, ăn kèm một số loại rau giàu chất xơ và protein lành mạnh. Đây là cách để khởi đầu ngày mới đầy năng lượng nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng, ổn định lượng đường trong máu và tăng cảm giác no.

Những thực phẩm tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyến khích nên ăn vào buổi sáng có thể kể đến như trứng, khoai lang, sữa chua không đường, các loại đậu…

(Theo VerryWealthHealth, Healthline)