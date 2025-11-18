Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định rõ về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Như vậy, trong năm 2026, công dân sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

Đây là các trường hợp bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có CCCD trước đó.

Những người 25 tuổi phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ các trường hợp đã đổi thẻ trong vòng 2 năm vừa qua (từ năm 2024 trở đi).

Tương tự, những người 40 tuổi phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện trong 2 năm gần nhất.

Những người 60 tuổi bắt buộc đổi thẻ, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Đặc biệt, thẻ căn cước cấp từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng trọn đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng.

Các trường hợp khác cần đổi thẻ căn cước mới

Thẻ CCCD bị hư hỏng, mất hoặc có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân).

Thẻ CCCD hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) đã hết hạn sử dụng. Đặc biệt, CMND 9 số hoặc 12 số đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nên ai còn sử dụng CMND cần đổi sang thẻ căn cước mới trong năm 2026.

Thay đổi thông tin nhân thân, bao gồm cải chính họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, thay đổi đặc điểm nhận dạng, giới tính, hoặc thông tin do sắp xếp lại đơn vị hành chính, xác lập lại số định danh cá nhân.

Công dân trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định cũng phải cấp lại thẻ căn cước.

Khi người dân có nhu cầu muốn đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước mới, dù thẻ hiện tại còn hạn. Tuy nhiên, đây là trường hợp tự nguyện, không bắt buộc.