Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026

18-11-2025 - 15:52 PM | Sống

Năm 2026, tất cả các trường hợp dưới đây sẽ phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước mới theo quy định.

Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định rõ về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Như vậy, trong năm 2026, công dân sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026- Ảnh 1.

Đây là các trường hợp bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có CCCD trước đó.

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026- Ảnh 2.

Những người 25 tuổi phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ các trường hợp đã đổi thẻ trong vòng 2 năm vừa qua (từ năm 2024 trở đi).

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026- Ảnh 3.

Tương tự, những người 40 tuổi phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện trong 2 năm gần nhất.

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026- Ảnh 4.

Những người 60 tuổi bắt buộc đổi thẻ, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Đặc biệt, thẻ căn cước cấp từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng trọn đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng.

Các trường hợp khác cần đổi thẻ căn cước mới

Thẻ CCCD bị hư hỏng, mất hoặc có sai sót về thông tin (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân).

Thẻ CCCD hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) đã hết hạn sử dụng. Đặc biệt, CMND 9 số hoặc 12 số đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nên ai còn sử dụng CMND cần đổi sang thẻ căn cước mới trong năm 2026.

Thay đổi thông tin nhân thân, bao gồm cải chính họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, thay đổi đặc điểm nhận dạng, giới tính, hoặc thông tin do sắp xếp lại đơn vị hành chính, xác lập lại số định danh cá nhân.

Công dân trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định cũng phải cấp lại thẻ căn cước.

Khi người dân có nhu cầu muốn đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước mới, dù thẻ hiện tại còn hạn. Tuy nhiên, đây là trường hợp tự nguyện, không bắt buộc.

Nếu không thực hiện đổi thẻ căn cước trong các trường hợp bắt buộc, công dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Ai là người được cấp thẻ Căn cước vô thời hạn?

Theo Nam An

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ "2.000đ biến thành 196 tỷ" đến "chàng shipper" phục dựng 8.000 ảnh liệt sĩ: Hành trình ấn tượng tại Human Act Prize 2025

Từ "2.000đ biến thành 196 tỷ" đến "chàng shipper" phục dựng 8.000 ảnh liệt sĩ: Hành trình ấn tượng tại Human Act Prize 2025 Nổi bật

U65 đi họp lớp, tôi vô tình tiết lộ lương hưu 22 triệu đồng/tháng, bạn học tranh cãi 7 ngày đêm: "Tôi không cần chứng minh với ai"

U65 đi họp lớp, tôi vô tình tiết lộ lương hưu 22 triệu đồng/tháng, bạn học tranh cãi 7 ngày đêm: "Tôi không cần chứng minh với ai" Nổi bật

Đất hiếm là gì mà cùng là đất dưới chân, có những "cục đất" đáng giá tới cả tỷ đồng?

Đất hiếm là gì mà cùng là đất dưới chân, có những "cục đất" đáng giá tới cả tỷ đồng?

15:35 , 18/11/2025
Khách vừa đặt đơn vàng online hơn 166 triệu đồng xong thì giá tăng mạnh, nền tảng đơn phương huỷ đơn, chỉ đồng ý bồi thường 700.000 đồng

Khách vừa đặt đơn vàng online hơn 166 triệu đồng xong thì giá tăng mạnh, nền tảng đơn phương huỷ đơn, chỉ đồng ý bồi thường 700.000 đồng

15:17 , 18/11/2025
Cụ ông 82 tuổi đến ngân hàng Agribank giao dịch 300 triệu đồng, công an lập tức xuất hiện ngăn chặn

Cụ ông 82 tuổi đến ngân hàng Agribank giao dịch 300 triệu đồng, công an lập tức xuất hiện ngăn chặn

15:10 , 18/11/2025
Storm: Một bước tiến của AIA Việt Nam trong chiến lược full-time

Storm: Một bước tiến của AIA Việt Nam trong chiến lược full-time

15:00 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên