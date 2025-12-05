Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 15/12, cha mẹ cưỡng ép con cái học quá sức có thể bị xử phạt tới 10 triệu đồng

05-12-2025 - 11:35 AM | Sống

Từ 15/12, Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý, nghị định này bổ sung quy định xử phạt hành vi về bạo lực trong gia đình, khắc phục những khoảng trống hiện nay của Nghị định 144/2021. Trong đó, hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý cũng có thể bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, theo điều 40, Nghị định 282/2025/NĐ-CP, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 4 hành vi sau đây. Bao gồm: Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, nếu cha/mẹ có hành vi cưỡng ép con cái học tập quá sức cũng có thể bị xử phạt theo quy định trên.

Ngoài ra, điều 40 cũng đưa ra mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích động bạo lực.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cô lập, giam cầm thành viên gia đình, trừ trường hợp quy định.

Các hành vi vi phạm hành chính: cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Người vi phạm buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định.

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải công nghệ, đây mới là ngành học ChatGPT dự báo sẽ vươn lên "dẫn đầu" trong 5 năm tới

Không phải công nghệ, đây mới là ngành học ChatGPT dự báo sẽ vươn lên "dẫn đầu" trong 5 năm tới Nổi bật

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, giấy phép lái xe của tất cả người dân ở Hà Nội

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, giấy phép lái xe của tất cả người dân ở Hà Nội Nổi bật

Loại "cá nhà nghèo" ngọt như mì chính, được ví là "sâm nước", giá tới nửa triệu đồng 1kg

Loại "cá nhà nghèo" ngọt như mì chính, được ví là "sâm nước", giá tới nửa triệu đồng 1kg

11:25 , 05/12/2025
Đi làm giúp việc lương 15 triệu, ngủ phòng điều hòa mát rượi nhưng cảnh buổi sáng của chủ khiến tôi muốn bỏ việc

Đi làm giúp việc lương 15 triệu, ngủ phòng điều hòa mát rượi nhưng cảnh buổi sáng của chủ khiến tôi muốn bỏ việc

11:22 , 05/12/2025
Người đàn ông tới ATM rút 20 triệu đồng, 2 lần số dư vẫn không đổi, vội vã tới ngân hàng kiếm tra: "Tài khoản không lỗi, đó là tiền của anh"

Người đàn ông tới ATM rút 20 triệu đồng, 2 lần số dư vẫn không đổi, vội vã tới ngân hàng kiếm tra: "Tài khoản không lỗi, đó là tiền của anh"

10:59 , 05/12/2025
Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!

Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!

10:53 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên