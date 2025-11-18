Tháng 10/2025, ông Trịnh ở TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã gặp phải một sự cố bất ngờ khi đặt mua 50 gram vàng qua một trang thương mại điện tử lớn. Theo đó, vào ngày 10/10, ông Trịnh đặt mua một đơn hàng vàng trị giá khoảng 45.000 NDT (hơn 166 triệu đồng).

Đến ngày 11/10, ông Trịnh kiểm tra thì thấy đơn hàng đang được giao nhưng sau đó tài khoản của ông đã bị nền tảng khoá và đơn phương hủy đơn mà không hề thông báo lý do. Thêm vào đó, mục “lịch sử mua hàng” của ông cũng bị xóa hoàn toàn.

Hành động này khiến ông Trịnh vô cùng bức xúc, bởi sau khi đặt mua, giá vàng trên thị trường liên tục lập đỉnh. Việc nền tảng đơn phương hủy đơn vàng khiến ông phải chịu thiệt hại đáng kể.

Ngay sau đó, ông Trịnh liền chủ động liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để yêu cầu giải thích và đòi bồi thường 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) tiền chênh lệch khi giá vàng tăng. Tuy nhiên, sau vài ngày trao đổi, phía nền tảng chỉ đồng ý bồi thường 200 NDT (hơn 700.000 đồng), không đưa ra lời giải thích nào cho việc hủy đơn hay xóa lịch sử mua hàng.

Câu chuyện của ông Trịnh sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Bộ phận kỹ thuật của nền tảng thương mại trên khẳng định họ không tự ý hủy đơn của khách. Trong trường hợp đơn đã ở trạng thái “đã giao” nhưng vẫn bị chặn lại, đại diện nền tảng cho biết khả năng là do “rủi ro thanh toán”.

Theo người này, nền tảng đánh giá toàn diện hành vi đặt hàng, thông tin giao hàng và lịch sử mua sắm của tài khoản. Nếu số lượng mua hàng "vượt quá nhu cầu tiêu dùng thông thường hàng ngày" và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng thông thường, đơn hàng có thể bị chặn hoặc hủy.

Trong vụ việc này, về khía cạnh pháp lý, luật sư Trương Lương Sơn thuộc Văn phòng luật sư Hằng Đạt, Thiểm Tây – nhận định: sau khi người mua đặt hàng và đơn hàng đang ở trạng thái “đang giao”, hai bên đã hình thành hợp đồng mua bán hợp pháp. Nền tảng đột ngột hủy đơn mà không giải thích là hành vi vi phạm hợp đồng.

Hơn nữa, thiệt hại do giá vàng tăng trong thời gian chờ giao – khoảng 1.800 NDT – cũng thuộc phạm vi có thể đòi bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Việc bồi thường chỉ 200 NDT rõ ràng không tương xứng.

Hiện nay ông Trịnh đang cân nhắc các bước tiếp theo để bảo vệ quyền lợi của mình: từ việc gửi đơn tới Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Trung Quốc cho tới khởi kiện ra tòa.

Qua vụ việc trên, Luật sư Trương khuyến nghị: trong trường hợp đàm phán không thành, người mua cần lưu giữ hàng loạt bằng chứng như: ảnh chụp màn hình đơn hàng, hóa đơn thanh toán, trạng thái thay đổi đơn hàng… để bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra tranh chấp pháp lý.

