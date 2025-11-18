Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách vừa đặt đơn vàng online hơn 166 triệu đồng xong thì giá tăng mạnh, nền tảng đơn phương huỷ đơn, chỉ đồng ý bồi thường 700.000 đồng

18-11-2025 - 15:17 PM | Sống

Khách vừa đặt đơn vàng online hơn 166 triệu đồng xong thì giá tăng mạnh, nền tảng đơn phương huỷ đơn, chỉ đồng ý bồi thường 700.000 đồng

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, người đàn ông Trung Quốc bức xúc khi đã đặt mua vàng online thành công nhưng đơn hàng lại bất ngờ bị huỷ.

Tháng 10/2025, ông Trịnh ở TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã gặp phải một sự cố bất ngờ khi đặt mua 50 gram vàng qua một trang thương mại điện tử lớn. Theo đó, vào ngày 10/10, ông Trịnh đặt mua một đơn hàng vàng trị giá khoảng 45.000 NDT (hơn 166 triệu đồng).

Đến ngày 11/10, ông Trịnh kiểm tra thì thấy đơn hàng đang được giao nhưng sau đó tài khoản của ông đã bị nền tảng khoá và đơn phương hủy đơn mà không hề thông báo lý do. Thêm vào đó, mục “lịch sử mua hàng” của ông cũng bị xóa hoàn toàn.

Hành động này khiến ông Trịnh vô cùng bức xúc, bởi sau khi đặt mua, giá vàng trên thị trường liên tục lập đỉnh. Việc nền tảng đơn phương hủy đơn vàng khiến ông phải chịu thiệt hại đáng kể.

Ngay sau đó, ông Trịnh liền chủ động liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để yêu cầu giải thích và đòi bồi thường 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) tiền chênh lệch khi giá vàng tăng. Tuy nhiên, sau vài ngày trao đổi, phía nền tảng chỉ đồng ý bồi thường 200 NDT (hơn 700.000 đồng), không đưa ra lời giải thích nào cho việc hủy đơn hay xóa lịch sử mua hàng.

Câu chuyện của ông Trịnh sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Bộ phận kỹ thuật của nền tảng thương mại trên khẳng định họ không tự ý hủy đơn của khách. Trong trường hợp đơn đã ở trạng thái “đã giao” nhưng vẫn bị chặn lại, đại diện nền tảng cho biết khả năng là do “rủi ro thanh toán”.

Theo người này, nền tảng đánh giá toàn diện hành vi đặt hàng, thông tin giao hàng và lịch sử mua sắm của tài khoản. Nếu số lượng mua hàng "vượt quá nhu cầu tiêu dùng thông thường hàng ngày" và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng thông thường, đơn hàng có thể bị chặn hoặc hủy.

Khách vừa đặt đơn vàng online hơn 166 triệu đồng xong thì giá tăng mạnh, nền tảng đơn phương huỷ đơn, chỉ đồng ý bồi thường 700.000 đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong vụ việc này, về khía cạnh pháp lý, luật sư Trương Lương Sơn thuộc Văn phòng luật sư Hằng Đạt, Thiểm Tây – nhận định: sau khi người mua đặt hàng và đơn hàng đang ở trạng thái “đang giao”, hai bên đã hình thành hợp đồng mua bán hợp pháp. Nền tảng đột ngột hủy đơn mà không giải thích là hành vi vi phạm hợp đồng. 

Hơn nữa, thiệt hại do giá vàng tăng trong thời gian chờ giao – khoảng 1.800 NDT – cũng thuộc phạm vi có thể đòi bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Việc bồi thường chỉ 200 NDT rõ ràng không tương xứng.

Hiện nay ông Trịnh đang cân nhắc các bước tiếp theo để bảo vệ quyền lợi của mình: từ việc gửi đơn tới Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Trung Quốc cho tới khởi kiện ra tòa. 

Qua vụ việc trên, Luật sư Trương khuyến nghị: trong trường hợp đàm phán không thành, người mua cần lưu giữ hàng loạt bằng chứng như: ảnh chụp màn hình đơn hàng, hóa đơn thanh toán, trạng thái thay đổi đơn hàng… để bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra tranh chấp pháp lý.

(Theo Baijiahao)

Khách gửi tiết kiệm 77 tỷ đồng được nhận luôn lãi 15 tỷ, 1 năm sau số dư về 0 nhưng ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi không liên quan”

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ "2.000đ biến thành 196 tỷ" đến "chàng shipper" phục dựng 8.000 ảnh liệt sĩ: Hành trình ấn tượng tại Human Act Prize 2025

Từ "2.000đ biến thành 196 tỷ" đến "chàng shipper" phục dựng 8.000 ảnh liệt sĩ: Hành trình ấn tượng tại Human Act Prize 2025 Nổi bật

U65 đi họp lớp, tôi vô tình tiết lộ lương hưu 22 triệu đồng/tháng, bạn học tranh cãi 7 ngày đêm: "Tôi không cần chứng minh với ai"

U65 đi họp lớp, tôi vô tình tiết lộ lương hưu 22 triệu đồng/tháng, bạn học tranh cãi 7 ngày đêm: "Tôi không cần chứng minh với ai" Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Thông báo quan trọng liên quan đến việc đổi thẻ căn cước trong năm 2026

15:52 , 18/11/2025
Đất hiếm là gì mà cùng là đất dưới chân, có những "cục đất" đáng giá tới cả tỷ đồng?

Đất hiếm là gì mà cùng là đất dưới chân, có những "cục đất" đáng giá tới cả tỷ đồng?

15:35 , 18/11/2025
Cụ ông 82 tuổi đến ngân hàng Agribank giao dịch 300 triệu đồng, công an lập tức xuất hiện ngăn chặn

Cụ ông 82 tuổi đến ngân hàng Agribank giao dịch 300 triệu đồng, công an lập tức xuất hiện ngăn chặn

15:10 , 18/11/2025
Storm: Một bước tiến của AIA Việt Nam trong chiến lược full-time

Storm: Một bước tiến của AIA Việt Nam trong chiến lược full-time

15:00 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên