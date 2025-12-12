Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo “giải ngân 1,9 tỷ đồng” qua mạng xã hội

12-12-2025 - 11:13 AM | Sống

Thấy khách mang nhiều tiền mặt để chuyển cho người không quen biết, nhân viên phòng giao dịch ở Hải Phòng cảnh giác báo Công an, giúp ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng.

Chiều 11/12, tại Phòng giao dịch Ứng Hòe thuộc Quỹ tín dụng nhân dân Quang Khải (xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng), chị N.T.H (49 tuổi, trú thôn Đồng Lại) mang theo số tiền mặt lớn để chuyển vào tài khoản của một đối tượng lạ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên phòng giao dịch nghi ngờ chị H rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng xã hội và lập tức báo Công an xã. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lại nhanh chóng cử cán bộ đến làm việc.

Qua làm việc sơ bộ, xác định chị H bị đối tượng lừa đảo qua mạng “nhờ gửi” 1,9 tỷ đồng và yêu cầu chuyển khoản 196.721.000 đồng để giải ngân số tiền trên. Chị H tới phòng giao dịch Ứng Hoè để định rút thêm tiền tiết kiệm ở Quỹ và sẽ chuyển khoản cho đối tượng.

Sau khi được lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền, chị H đã nhận ra việc mình bị lừa đảo, cam kết sẽ không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng và sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác để bản thân và gia đình không bị lừa đảo qua mạng xã hội. Chị H cũng cảm ơn Công an xã Vĩnh Lại và Phòng giao dịch Ứng Hòe - Quỹ tín dụng nhân dân Quang Khải đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc lừa đảo trên.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến ‘sàn giao dịch CME GROUP’: 1 người ở Hà Tĩnh đã mất 400 triệu đồng và bị ép chuyển thêm 4 tỷ

Theo Đức An

VTV

