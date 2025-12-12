Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người EQ cao hay để 3 thứ này trên bàn

12-12-2025 - 10:50 AM | Sống

Đây có phải là bí quyết làm việc của người EQ cao?

Không gian làm việc ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất và tâm trạng của mỗi người. Những người có EQ cao thường chú ý đến cách sắp xếp bàn làm việc của mình, bởi họ hiểu rằng môi trường xung quanh tác động trực tiếp đến năng lượng và khả năng tập trung. Trong đó, có 3 thứ mà người EQ cao thường để trên bàn, vừa tiện lợi, vừa tạo thói quen làm việc khoa học.

1. Lịch hoặc bảng kế hoạch

Người EQ cao thường để trên bàn một lịch bàn hoặc bảng kế hoạch để dễ theo dõi các công việc, deadline và mục tiêu cá nhân. Việc này giúp họ chủ động hơn trong công việc, giảm căng thẳng và tránh quên việc quan trọng. Một chiếc lịch nhỏ hoặc bảng kế hoạch trực quan đặt ngay tầm mắt giúp mọi thứ trở nên rõ ràng, từ đó dễ dàng phân bổ thời gian hợp lý. Không chỉ vậy, việc nhìn thấy các công việc đã hoàn thành còn tạo cảm giác hứng khởi và động lực để tiếp tục tiến tới những nhiệm vụ tiếp theo.

2. Một vật phẩm nhắc nhở hoặc truyền cảm hứng

Trên bàn của người EQ cao thường có một vật phẩm nhỏ nhắc nhở hoặc truyền cảm hứng, ví dụ như quote hay poster tích cực, một hình ảnh gia đình, hoặc món đồ cá nhân mang ý nghĩa quan trọng. Vật phẩm này giúp họ giữ bình tĩnh, tập trung và duy trì tinh thần tích cực ngay cả khi công việc căng thẳng. Nó cũng là cách để kết nối cảm xúc, nhắc nhở bản thân về giá trị cá nhân và mục tiêu dài hạn, từ đó giảm nguy cơ bị cuốn vào áp lực tức thời.

3. Vật dụng phục vụ sức khỏe và tiện nghi

Người EQ cao thường để vật dụng chăm sóc sức khỏe và tiện nghi nhỏ trên bàn, ví dụ như bình nước, cốc giữ nhiệt, hoặc cây xanh mini. Bình nước giúp duy trì đủ nước cho cơ thể, tăng cường sự tỉnh táo và tập trung. Cây xanh nhỏ vừa trang trí vừa có tác dụng tạo không gian dễ chịu, giảm căng thẳng. Những vật dụng tưởng nhỏ này thực sự tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, giúp duy trì thói quen lành mạnh và tinh thần ổn định trong suốt ngày làm việc.

Tóm lại, lịch/bảng kế hoạch, vật phẩm truyền cảm hứng và đồ dùng tiện nghi cho sức khỏe là 3 thứ người EQ cao thường để trên bàn. Chúng không chỉ giúp không gian làm việc gọn gàng, khoa học mà còn hỗ trợ tinh thần và hiệu suất. Việc duy trì 3 thứ này trên bàn là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để tạo thói quen làm việc chủ động, giữ cảm xúc ổn định và nâng cao hiệu quả công việc. Bàn làm việc gọn gàng, có những vật phẩm đúng chỗ không chỉ là thói quen, mà còn là chiến lược tinh tế giúp con người quản lý cuộc sống và công việc một cách hiệu quả hơn.

15 thói quen nhỏ hàng ngày báo hiệu bạn có EQ cao vượt trội

Theo Đông

