Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy, người mẹ òa khóc: “Tôi hứa không làm vậy khi nấu ăn nữa!”

Ung thư tuyến tụy, được mệnh danh là "vua trong các loại ung thư" vì tính ác tính và tiên lượng sống thấp. Chính căn bệnh này đã khiến cả gia đình ông Vương (Sơn Đông, Trung Quốc) sụp đổ.

Khám cho con, cả nhà nhận “án tử” ung thư tuyến tụy

Ông Vương kể gia đình khó khăn nên chỉ sinh một cậu con trai. Ông lái xe, vợ bệnh thường xuyên nên ở nhà. Con học rất giỏi, đang học cáp 3. Hai vợ chồng luôn tiết kiệm để lo cho con.

Gần đây, cậu con trai sụt cân nhanh. Ban đầu họ nghĩ do áp lực học tập. Nhưng thấy con mệt mỏi và đau bụng, họ đưa đi khám. Kết quả cho thấy cậu mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn 3.

Vợ chồng ông Vương suy sụp, liên tục hỏi bác sĩ vì sao con mình còn nhỏ đã phải lãnh "án tử". Khi được trấn an, họ được hỏi về thói quen sinh hoạt và bác sĩ nhận ra nhiều điểm bất thường. Cả hai vợ chồng cũng đau bụng kéo dài nhưng chỉ nghĩ do tiêu hóa kém và tưởng con di truyền.

Khi nhắc đến món con thích, người mẹ nói cậu mê hoành thánh nhân thịt heo và ăn gần như mỗi ngày. Nghe quy trình nấu, bác sĩ thở dài và cho rằng món này là nguyên nhân lớn nhất. Người bố phản bác vì cho rằng họ cùng ăn nhưng vẫn khỏe. Bác sĩ đáp: "Chỉ lo bệnh của 2 người cũng không hề nhẹ!"

Hai vợ chồng đi tầm soát ngay sau đó. Họ cũng mắc ung thư tuyến tụy nhưng ở giai đoạn sớm. Người vợ bật khóc và tự trách: "Là lỗi của tôi, tất cả là tại tôi. Từ nay tôi hứa không làm vậy khi nấu ăn nữa".

Người vợ làm gì khi nấu ăn mà cả nhà mắc ung thư tuyến tụy?

Nguyên nhân gây bệnh của cả gia đình quả thật xuất phát từ người mẹ. Nói đúng hơn là từ 2 kiểu tiết kiệm sai lầm của cô. Đó là

1. Mua thịt lợn xay sẵn, giá rẻ

Cho rằng thịt làm hoành thánh không cần tươi ngon, người mẹ thường mua những loại thịt heo xay sẵn giá rẻ, thậm chí là thịt vừa hết hạn được thanh lý. Nguồn gốc những loại thịt này thường phức tạp, chứa phế liệu hoặc thịt có hạch bạch huyết, dễ bị nhiễm virus, vi khuẩn.

Đặc biệt, thịt kém chất lượng hoặc mốc sau khi xay nhuyễn và trộn gia vị sẽ rất khó phát hiện. Thịt mốc hoặc thịt bẩn chứa nhiều nitrit và aflatoxin (độc tố nấm mốc). Đây là các chất gây ung thư cực mạnh tích lũy dần, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

2. Thói quen nêm nhiều muối khi nấu nướng

Chính người mẹ kể lại, để át mùi hôi của thịt kém chất lượng khi làm hoành thánh cô thường cho nhiều muối và mắm hơn bình thường. Chưa kể, cô vốn có khẩu vị mặn, nấu các món thịt hay cá đều mặn để "ăn dè" được lâu hơn khi dùng chung với cơm.

Bác sĩ cho biết, thói quen nêm thừa muối và lạm dụng gia vị này kéo dài lâu ngày làm tăng gánh nặng cực lớn lên cả thận và tuyến tụy. Muối cao gây tổn thương tuyến tụy, kích thích sự hình thành khối u khi kết hợp với các độc tố từ thực phẩm kém chất lượng.

Ngoài ra, bác sĩ cũng cảnh báo rằng ung thư tuyến tụy rất khó phát hiện sớm, tính di căn cao, hiệu quả điều trị kém trong khi dễ tái phát. "Tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng, triệu chứng nghèo nàn, dễ nhầm lẫn với viêm dạ dày hoặc bệnh vặt khác, khiến bệnh nhân thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Gia đình này cũng vậy, đau bụng âm ỉ đã lâu nhưng chủ quan, không đi thăm khám" - ông nói.