Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy, người mẹ òa khóc: “Tôi hứa không làm vậy khi nấu ăn nữa!”

12-12-2025 - 10:10 AM | Sống

Thật không ngờ, chỉ vì muốn tiết kiệm mà người mẹ này khiến cả gia đình mắc ung thư tuyến tụy. Đáng lo hơn, kiểu tiết kiệm khi nấu nướng của cô cũng có rất nhiều người Việt làm.

Ung thư tuyến tụy, được mệnh danh là "vua trong các loại ung thư" vì tính ác tính và tiên lượng sống thấp. Chính căn bệnh này đã khiến cả gia đình ông Vương (Sơn Đông, Trung Quốc) sụp đổ.

Khám cho con, cả nhà nhận “án tử” ung thư tuyến tụy

Ông Vương kể gia đình khó khăn nên chỉ sinh một cậu con trai. Ông lái xe, vợ bệnh thường xuyên nên ở nhà. Con học rất giỏi, đang học cáp 3. Hai vợ chồng luôn tiết kiệm để lo cho con.

Gần đây, cậu con trai sụt cân nhanh. Ban đầu họ nghĩ do áp lực học tập. Nhưng thấy con mệt mỏi và đau bụng, họ đưa đi khám. Kết quả cho thấy cậu mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn 3.

Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy, người mẹ òa khóc: “Tôi hứa không làm vậy khi nấu ăn nữa!” - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Vợ chồng ông Vương suy sụp, liên tục hỏi bác sĩ vì sao con mình còn nhỏ đã phải lãnh "án tử". Khi được trấn an, họ được hỏi về thói quen sinh hoạt và bác sĩ nhận ra nhiều điểm bất thường. Cả hai vợ chồng cũng đau bụng kéo dài nhưng chỉ nghĩ do tiêu hóa kém và tưởng con di truyền.

Khi nhắc đến món con thích, người mẹ nói cậu mê hoành thánh nhân thịt heo và ăn gần như mỗi ngày. Nghe quy trình nấu, bác sĩ thở dài và cho rằng món này là nguyên nhân lớn nhất. Người bố phản bác vì cho rằng họ cùng ăn nhưng vẫn khỏe. Bác sĩ đáp: "Chỉ lo bệnh của 2 người cũng không hề nhẹ!"

Hai vợ chồng đi tầm soát ngay sau đó. Họ cũng mắc ung thư tuyến tụy nhưng ở giai đoạn sớm. Người vợ bật khóc và tự trách: "Là lỗi của tôi, tất cả là tại tôi. Từ nay tôi hứa không làm vậy khi nấu ăn nữa".

Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy, người mẹ òa khóc: “Tôi hứa không làm vậy khi nấu ăn nữa!” - Ảnh 2.
Ảnh minh họa

Người vợ làm gì khi nấu ăn mà cả nhà mắc ung thư tuyến tụy?

Nguyên nhân gây bệnh của cả gia đình quả thật xuất phát từ người mẹ. Nói đúng hơn là từ 2 kiểu tiết kiệm sai lầm của cô. Đó là

1. Mua thịt lợn xay sẵn, giá rẻ

Cho rằng thịt làm hoành thánh không cần tươi ngon, người mẹ thường mua những loại thịt heo xay sẵn giá rẻ, thậm chí là thịt vừa hết hạn được thanh lý. Nguồn gốc những loại thịt này thường phức tạp, chứa phế liệu hoặc thịt có hạch bạch huyết, dễ bị nhiễm virus, vi khuẩn.

Đặc biệt, thịt kém chất lượng hoặc mốc sau khi xay nhuyễn và trộn gia vị sẽ rất khó phát hiện. Thịt mốc hoặc thịt bẩn chứa nhiều nitrit và aflatoxin (độc tố nấm mốc). Đây là các chất gây ung thư cực mạnh tích lũy dần, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

2. Thói quen nêm nhiều muối khi nấu nướng

Chính người mẹ kể lại, để át mùi hôi của thịt kém chất lượng khi làm hoành thánh cô thường cho nhiều muối và mắm hơn bình thường. Chưa kể, cô vốn có khẩu vị mặn, nấu các món thịt hay cá đều mặn để "ăn dè" được lâu hơn khi dùng chung với cơm.

Cả nhà 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy, người mẹ òa khóc: “Tôi hứa không làm vậy khi nấu ăn nữa!” - Ảnh 3.
Ảnh minh họa

Bác sĩ cho biết, thói quen nêm thừa muối và lạm dụng gia vị này kéo dài lâu ngày làm tăng gánh nặng cực lớn lên cả thận và tuyến tụy. Muối cao gây tổn thương tuyến tụy, kích thích sự hình thành khối u khi kết hợp với các độc tố từ thực phẩm kém chất lượng.

Ngoài ra, bác sĩ cũng cảnh báo rằng ung thư tuyến tụy rất khó phát hiện sớm, tính di căn cao, hiệu quả điều trị kém trong khi dễ tái phát. "Tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng, triệu chứng nghèo nàn, dễ nhầm lẫn với viêm dạ dày hoặc bệnh vặt khác, khiến bệnh nhân thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Gia đình này cũng vậy, đau bụng âm ỉ đã lâu nhưng chủ quan, không đi thăm khám" - ông nói.

Gia đình 3 người mắc ung thư tuyến tụy sau khi ăn 1 món tự làm trong nhiều năm, người vợ khóc thảm: "Tất cả là lỗi của tôi!"

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư Nhật tiết lộ 3 loại bữa sáng phải tránh, ăn thường xuyên nguy cơ ung thư tăng vọt

Giáo sư Nhật tiết lộ 3 loại bữa sáng phải tránh, ăn thường xuyên nguy cơ ung thư tăng vọt Nổi bật

Từng được tỷ phú "xấu nhất Hong Kong (Trung Quốc)" mua với giá hơn 526 tỷ đồng, số phận 30 chiếc Rolls-Royce sau đó ra sao?

Từng được tỷ phú "xấu nhất Hong Kong (Trung Quốc)" mua với giá hơn 526 tỷ đồng, số phận 30 chiếc Rolls-Royce sau đó ra sao? Nổi bật

35 tuổi mới nhận ra: Bản thân nghèo suốt nhiều năm chỉ vì 3 thói quen này

35 tuổi mới nhận ra: Bản thân nghèo suốt nhiều năm chỉ vì 3 thói quen này

09:45 , 12/12/2025
Chia sẻ mới nhất từ gia đình NS Công Lý

Chia sẻ mới nhất từ gia đình NS Công Lý

09:40 , 12/12/2025
Không khí lạnh mạnh tràn xuống, cảnh báo nhiều rủi ro thiên tai đi kèm

Không khí lạnh mạnh tràn xuống, cảnh báo nhiều rủi ro thiên tai đi kèm

09:34 , 12/12/2025
Trong tiếng Việt, có một từ càng nói nhiều càng thể hiện trí khôn

Trong tiếng Việt, có một từ càng nói nhiều càng thể hiện trí khôn

09:30 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên