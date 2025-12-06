Gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì ăn loại thịt này vào bữa sáng

Nhiều người tin rằng tự nấu ăn tại nhà luôn an toàn và tốt cho sức khỏe hơn so với ăn bên ngoài. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy, vì vấn đề nằm ở chính chất lượng của thực phẩm được sử dụng. Theo truyền thông Trung Quốc, một gia đình ba người cùng lúc được chẩn đoán ung thư tuyến tụy, và nguyên nhân gây bệnh lại đến từ món ăn tự làm tại nhà vào bữa sáng.

Theo báo cáo, gia đình này thường xuyên đau âm ỉ ở vùng bụng dưới trước hoặc sau bữa ăn nhưng không để ý. Mãi đến khi người con trai, trước đó nặng 72kg giảm cân nhanh chỉ còn 54kg trong thời gian ngắn, gia đình mới đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra.

Chụp CT cho thấy vùng tụy của người con trai xuất hiện một khối u chiếm chỗ rõ rệt, các chỉ số trong máu cũng cao bất thường. Sau khi hỏi kỹ, bác sĩ biết được cậu bé đã bị đau bụng kéo dài và sút cân nhanh trong vòng một tháng.

Phát hiện con mắc bệnh, hai bố mẹ cũng nghi mình bị bệnh do có cùng triệu chứng đau bụng âm ỉ kéo dài. Cả ba sau đó đều tiến hành kiểm tra, và kết quả khiến họ sốc, cả gia đình cùng mắc ung thư tụy.

Ung thư không phải bệnh truyền nhiễm, bác sĩ tiếp tục truy tìm nguyên nhân, loại bỏ yếu tố di truyền (gen đột biến) tiếp xúc môi trường nguy hiểm. Kết luận cuối cùng, thủ phạm chính là món sủi cảo tự làm tại nhà.

Người mẹ cho biết vì cho rằng đồ ăn ngoài hàng vừa đắt vừa không sạch, lại muốn con trai ăn đủ chất trong giai đoạn phát triển, nên bà thường xuyên tự làm sủi cảo cho cả nhà ăn sáng. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, bà thường xuyên mua thịt heo giá rẻ trong các buổi livestream hoặc trên mạng, phần lớn là thịt cận hạn sử dụng. Bà cho rằng “chưa quá hạn, lại rẻ gấp nhiều lần so với ngoài chợ. rất đáng”.

Bác sĩ cảnh báo phần lớn loại thịt giá rẻ này có nguồn gốc phức tạp, thường là thịt gom từ các cơ sở nhỏ, bao gồm các phần thịt bị bỏ đi, thịt bầm, thịt lẫn hạch bạch huyết, hoặc thậm chí thịt đã mốc. Sau khi xay nhuyễn, rất khó để nhìn ra bằng mắt thường nhưng lại được bán với giá rẻ để kiếm lời.

- Thịt có hạch bạch huyết có thể mang theo vi khuẩn, virus, làm tăng gánh nặng cho thận, gây bệnh lâu dài.

- Thịt bị mốc chứa nitrit và độc tố aflatoxin, chất có liên quan trực tiếp làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư tụy.

Trẻ em có sức đề kháng yếu hơn, sử dụng lâu dài các sản phẩm thịt “có độc” như vậy rất dễ phát bệnh.

Không chỉ vậy, để món sủi cảo “ngon như ngoài hàng”, người mẹ thêm nhiều loại gia vị, khiến hàm lượng natri tăng cao, gây áp lực nặng nề lên thận và tuyến tụy, làm tổn hại sức khỏe về lâu dài.

Khi biết nguyên nhân gây bệnh cho cả nhà, người mẹ bật khóc nức nở: “Là tôi hại chính con mình!”.

Ung thư tuyến tụy: Triệu chứng mơ hồ, khó phát hiện

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong (Trung Quốc), ung thư tụy là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, do khối u phát triển âm thầm, vị trí nằm sâu và triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Ngay cả khi khám sức khỏe định kỳ hằng năm, rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi đã muộn, dẫn đến điều trị kém hiệu quả và giảm tuổi thọ.

Dù có phẫu thuật, thời gian sống của bệnh nhân ung thư tụy vẫn thấp hơn nhiều loại ung thư khác. Phần lớn ca bệnh xảy ra ở người trên 65 tuổi, dù vẫn tồn tại các yếu tố rủi ro khác.

Ngoài ra, ung thư tụy còn được mệnh danh là “vua của các loại ung thư”, vì khó phát hiện, diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Theo dữ liệu từ Hong Kong Cancer Fund (Trung Quốc), có 7 triệu chứng thường gặp cần chú ý:

- Đau bụng là một trong những dấu hiệu thường gặp nhất. Đau bụng thường bắt đầu xuất hiện trước khi phát hiện bệnh khoảng 1-2 tháng và tăng dần theo tiến triển của bệnh nhưng ban đầu thường chỉ đau thoáng qua vùng thượng vị nên dễ nhầm với viêm dạ dày. Đau thường khởi phát ở vùng thượng vị, khi bệnh tiến triển thường lan sang 2 bên và/hoặc xuyên ra sau lưng, cơn đau có thể không liên tục nhưng thường nặng hơn sau khi ăn hoặc khi nằm ngửa khiến người bệnh phải nằm tư thế cuộn tròn cho đỡ đau; đau nhiều ra sau lưng thường gặp khi khối u nằm ở vùng thân hoặc đuôi tụy hơn là vùng đầu tụy. Thông thường đau bụng trong ung thư tụy xuất hiện từ từ, tăng dần theo kiểu “vết dầu loang” theo tiến triển của bệnh, song cũng có trường hợp người bệnh đột ngột đau một cách dữ dội do u làm tắc ống tụy gây viêm tụy cấp.

- Hội chứng tắc mật: vàng da, nước tiểu sẫm màu. Vàng da do ung thư tụy là vàng da liên tục, tăng dần do u gây tắc ống mật chính làm dịch mật từ gan không xuống được tá tràng, hậu quả là mật vào trong máu gây vàng da và nước tiểu sẫm màu. Vàng da thường gặp và xuất hiện sớm với những khối u vùng đầu tụy.

- Đi ngoài sống phân: u gây cản trở men tụy xuống ruột non tiêu hóa thức ăn. Đây là một trong những nguyên nhân làm người bệnh ung thư tụy bị suy kiệt rất nhanh, do vậy cần bổ sung men tụy kịp thời.

- Suy nhược, sụt cân.

- Chán ăn.

- Nôn.

- Tiêu chảy.

Nguồn và ảnh: TOPick