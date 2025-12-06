Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học vấn 2 MC dẫn Lễ trao giải VinFuture 2025: Đỉnh miễn bàn!

06-12-2025 - 01:01 AM | Sống

Học vấn 2 MC dẫn Lễ trao giải VinFuture 2025: Đỉnh miễn bàn!

Chịu trách nhiệm "cầm trịch" tại Lễ trao giải VinFuture 2025 là MC Đức Bảo và MC Thụy Vân.

Tối 5/12, Lễ trao giải Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture 2025 chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là một trong những sự kiện khoa học - công nghệ lớn nhất năm, nơi quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới và vinh danh các công trình mang tính đột phá.

Năm nay, chịu trách nhiệm "cầm trịch" sân khấu Lễ trao giải là 2 gương mặt quen thuộc: MC Đức Bảo và MC Thụy Vân. Đây đều là những MC kỳ cựu, từng nhiều lần đảm nhiệm các sự kiện tầm quốc gia - quốc tế và sở hữu nền tảng học vấn đáng nể.

Lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra tối 5/12

MC Đức Bảo và MC Thụy Vân là MC chính của Lễ trao giải VinFuture 2025

MC Đức Bảo - Kỹ sư Bách khoa rẽ hướng thành MC song ngữ nổi tiếng

MC Đức Bảo sinh năm 1987. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những MC ong ngữ đắt show nhất hiện nay, Đức Bảo từng là sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nền tảng kỹ thuật giúp anh có khả năng tiếp cận và hiểu các nội dung mang tính học thuật, đặc biệt là lĩnh vực khoa học - công nghệ.

MC Đức Bảo

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đức Bảo từng làm kỹ sư tại một công ty máy tính trước khi chính thức rẽ hướng sang nghề dẫn chương trình. Với khả năng ngoại ngữ nổi bật, anh đạt 105/120 TOEFL iBT (xấp xỉ 8.5 IELTS), tạo lợi thế lớn khi dẫn các chương trình có yếu tố quốc tế. Sự chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp cùng khả năng chuyển đổi ngôn ngữ linh hoạt giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều mùa VinFuture.

Thụy Vân - Á hậu thông minh, tốt nghiệp Ngoại thương và có bằng Thạc sĩ

Bên cạnh MC Đức Bảo, MC Thụy Vân (SN 1986) cũng là cái tên quá quen với khán giả truyền hình. Dù được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân lại gây ấn tượng mạnh bởi học vấn cao và lộ trình sự nghiệp bền bỉ.

MC Thụy Vân

Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Thương mại của Đại học Ngoại thương Hà Nội - một trong những ngôi trường top đầu cả nước. Không dừng lại ở đó, MC Thụy Vân tiếp tục học lên cao và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), khẳng định định hướng học thuật nghiêm túc bên cạnh công việc truyền hình.

Gia nhập VTV từ trước cả thời điểm đi thi Hoa hậu, Thụy Vân đến nay đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm MC và biên tập viên. Cô từng dẫn nhiều chương trình chính luận, lễ vinh danh cấp quốc gia và được đánh giá cao bởi tác phong điềm tĩnh, khả năng xử lý tình huống tự tin và phong thái sang trọng trên sân khấu.

Khung hình 722.000 tỷ đồng tại giải thưởng VinFuture của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
MC Đức Bảo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đừng coi thường loại rau này vì rẻ: Ăn vào mùa đông "siêu tốt" cho gan lại giúp cải thiện thị lực

Đừng coi thường loại rau này vì rẻ: Ăn vào mùa đông "siêu tốt" cho gan lại giúp cải thiện thị lực Nổi bật

Thành phố nơi người dân không dám đi ra đường vì ô nhiễm không khí: Độ bụi mịn PM2.5 "không thể chịu đựng được nữa" là bao nhiêu?

Thành phố nơi người dân không dám đi ra đường vì ô nhiễm không khí: Độ bụi mịn PM2.5 "không thể chịu đựng được nữa" là bao nhiêu? Nổi bật

Bé gái 8 tuổi đã qua đời vì ung thư thận, người cha ôm con khóc nức nở: “Tất cả là tại tôi!”

Bé gái 8 tuổi đã qua đời vì ung thư thận, người cha ôm con khóc nức nở: “Tất cả là tại tôi!”

09:30 , 06/12/2025
Mối quan hệ đặc biệt giữa Diệp Vấn, Lý Tiểu Long và huyền thoại Hoàng Phi Hồng

Mối quan hệ đặc biệt giữa Diệp Vấn, Lý Tiểu Long và huyền thoại Hoàng Phi Hồng

09:29 , 06/12/2025
"Kho báu" sinh học chỉ tồn tại 10 giờ: Các nhà khoa học Việt Nam và Nga phát hiện ở Bái Tử Long

"Kho báu" sinh học chỉ tồn tại 10 giờ: Các nhà khoa học Việt Nam và Nga phát hiện ở Bái Tử Long

09:12 , 06/12/2025
Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng mất giá trị

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng mất giá trị

09:05 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên