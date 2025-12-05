Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Messi: "Tệ nhất thì tôi sẽ làm khán giả đến xem World Cup 2026"

05-12-2025 - 23:24 PM | Sống

Messi úp mở khả năng dự World Cup 2026.

Lionel Messi lại khiến fan "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ thừa nhận với ESPN rằng anh chưa chắc góp mặt tại World Cup 2026 - dù trái tim vẫn luôn muốn được cùng Argentina chinh chiến thêm một kỳ World Cup nữa.

Trong buổi phỏng vấn dài, Messi chia sẻ hàng loạt câu chuyện: từ việc ca ngợi HLV cũ Pep Guardiola, đánh giá cơ hội bảo vệ ngôi vương của Argentina cho đến hành trình của Inter Miami trước thềm trận chung kết MLS Cup. Nhưng câu trả lời về tương lai tại World Cup 2026 mới là tâm điểm gây bão.

Messi - người sẽ bước sang tuổi 39 vào mùa hè năm sau - thừa nhận mọi thứ vẫn… để ngỏ: "Tôi hy vọng mình có thể ở đó. Tôi đã nói trước đây rằng tôi rất muốn được ở đó". Messi tiếp lời khiến fan "thót tim": "Tệ nhất thì tôi cũng sẽ có mặt ở đó để xem trực tiếp, nhưng đó sẽ là một điều đặc biệt".

Messi: "Tệ nhất thì tôi sẽ làm khán giả đến xem World Cup 2026" - Ảnh 1.

Lionel Messi trả lời độc quyền với ESPN

Với Messi, World Cup luôn là đỉnh cao cảm xúc: "World Cup là điều đặc biệt với mọi người, với bất kỳ quốc gia nào - đặc biệt là với chúng tôi, vì chúng tôi sống nó theo một cách hoàn toàn khác biệt".

Danh thủ Argentina đã hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu của mình bằng chiếc cúp vàng thế giới tại Qatar 2022 - nơi anh đưa Albiceleste lên đỉnh vinh quang trong một trong những trận chung kết hay nhất lịch sử.

Nói về sức mạnh hiện tại của đội tuyển Argentina, Messi dành hết lời ca ngợi tập thể dưới thời Lionel Scaloni: "Thực tế là chúng tôi có những cầu thủ phi thường… Đây là một đội hình đầy những người chiến thắng, với tâm lý mạnh mẽ, những người muốn giành thêm nhiều danh hiệu nữa".

Anh mô tả không khí cạnh tranh nội bộ của đội tuyển đầy năng lượng: "Chúng tôi là một nhóm tuyệt vời hòa hợp rất tốt… Mọi người đều dốc hết sức lực, và đó là một điểm mạnh lớn của nhóm này và đội tuyển quốc gia này".

Messi không quên ghi công HLV trưởng: "Scaloni và các trợ lý của ông ấy đã xây dựng tất cả những điều này… Argentina cần tận dụng khoảnh khắc này".

Argentina sẽ góp mặt trong nhóm 1 của lễ bốc thăm World Cup 2026, diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C sắp tới.

Khi Messi còn bỏ ngỏ, World Cup 2026 càng trở nên khó đoán - và fan toàn cầu thì chỉ còn biết hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra một lần nữa… Messi and điệu nhảy cuối cùng?

Theo ESPN

