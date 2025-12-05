Chủ nhân giải thưởng Chính VinFuture 2025 nói gì sau khi nhận 3 triệu USD từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Tối ngày 5/12, Giải thưởng Chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD trao cho 4 nhà khoa học, gồm Tiến sĩ Douglas R. Lowy, Tiến sĩ John T. Schiller, Tiến sĩ Aimée R. Kreimer, Giáo sư Maura L. Gillison vì những khám phá và phát triển vắc-xin HPV nhằm phòng ngừa các khối u do vi-rút papilloma ở người gây ra.

Chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture 2025

Chia sẻ tại sự kiện, nhóm tác giả khẳng định thành tựu này vượt ngoài kỳ vọng và đó là công sức của cả 1 tập thể. “Tôi tin vào khoa học tập thể, vào những người không có mặt ở đây hôm nay, các tiến sĩ cũng như các nhà khoa học nghiên cứu. Cảm ơn chồng và các thành viên gia đình - những người luôn theo dõi, hỗ trợ tôi trong nhiều khía cạnh giúp tôi trở thành nhà tiên phong trong ngành khoa học ”, TS Aimée R. Kreimer chia sẻ.

Song song với đó, các nhà khoa học đều nhấn mạnh nghiên cứu này hướng đến mục tiêu: Giảm tử vong do ung thư cổ tử cung; Bảo vệ phụ nữ, đặc biệt ở các quốc gia nghèo; Cải thiện y tế công cộng, tăng sự bình đẳng y tế toàn cầu.

Sau cùng, chủ nhân của giải thưởng 3 triệu USD nhắc đến sự đồng hành từ quỹ Ung thư Hoa Kỳ và dành lời cảm ơn đến Quỹ VinFuture cũng như hội đồng giải thưởng đã trao gửi niềm tin.

“Tôi cũng muốn cảm ơn các quỹ đã sẵn sàng góp vốn hỗ trợ cho dự án. Trước giờ, chúng ta chưa có vaccine cho bệnh truyền nhiễm qua tình dục hay bệnh liên quan tới HPV, nhưng họ vẫn đầu tư cho chúng tôi. Rất may mắn chúng tôi đã cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn Quỹ VinFuture”, TS. John T. Schiller bày tỏ.

Theo đó, các nghiên cứu nền tảng về protein capsid của vi-rút papilloma ở người (HPV) do Tiến sĩ Douglas Lowy và Tiến sĩ John Schiller thực hiện đã tạo tiền đề cho sự phát triển của các loại vắc-xin HPV hiệu quả cao, giúp ngăn ngừa hàng triệu ca ung thư cổ tử cung, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

Việc tiêm chủng HPV với phác đồ liều đơn, được xác nhận qua các nghiên cứu lâm sàng có tính bước ngoặt của Tiến sĩ Aimée Kreimer, đã mở rộng khả năng tiếp cận trên toàn cầu và hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dịch tễ học của Giáo sư Maura Gillison và Tiến sĩ Aimée Kreimer đã xác định mối liên hệ giữa HPV và ung thư vùng đầu – cổ, một mối đe dọa ung thư đáng chú ý có thể được giảm thiểu nhờ tiêm vắc-xin HPV.

Thành tựu của Tiến sĩ Lowy, Tiến sĩ Schiller, Tiến sĩ Kreimer và Giáo sư Gillison đã cứu sống hàng triệu người và sẽ tiếp tục góp phần làm giảm gánh nặng ung thư toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.