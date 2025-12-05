Khung hình của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Lễ trao giải VinFuture 2025

Tối 5/12, khung hình bà Phạm Thu Hương xuất hiện cùng chồng - tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại lễ trao Giải thưởng VinFuture 2025 thu hút sự chú ý. Không chỉ là người sáng lập ra giải thưởng này, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng hiện là top người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt.

Khoảnh khắc bà Phạm Thu Hương xuất hiện cùng tỷ phú Vượng tại sự kiện VinFuture 2025

Cập nhật đến ngày 5/12, theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản khoảng 674.000 tỷ đồng - người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Bà Phạm Thu Hương nắm giữ khoảng 48.700 tỷ đồng - người giàu thứ 3 thị trường chứng khoán. Như vậy vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ khối tài sản ước tính 722.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các lần xuất hiện trước đó, bà Phạm Thu Hương luôn chọn áo dài cùng với màu cà vạt của ông Phạm Nhật Vượng. Lần này, hai vợ chồng tỷ phú chọn màu vàng.

Năm 2022, trong lần đầu cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện tại sự kiện VinFuture, bà Hương diện áo dài đỏ và cũng cùng với màu cà vạt của chồng mình. Khi đó, bà Phạm Thu Hương nhận được vô số lời khen từ thần thái, nhan sắc đến trang phục.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Vượng tại VinFuture năm 2022

Những lần xuất hiện tiếp theo tại VinFuture, vợ chồng Chủ tịch Vingroup cũng như gia đình luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.