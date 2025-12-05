Hoa hậu nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 60: Từng giành Oscar, viên mãn bên chồng tỷ phú

Dương Tử Quỳnh là một trong những ‘‘đả nữ’’ nổi tiếng nhất của điện ảnh châu Á. Sau nhiều thập kỷ làm nghề, tài năng diễn xuất đã đưa minh tinh này trở thành ngôi sao đình đám quốc tế.

Xuất thân từ thiên kim tiểu thư

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, là con gái của một Hoa kiều ở Malaysia. Ông nội của cô được mệnh danh là "ông hoàng ngành giao thông thập niên 1930" của quốc gia này. Cha cô giữ chức tước quan trọng, còn mẹ từng là người đẹp nổi tiếng.

Sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế nên ngay từ ngày nhỏ, Dương Tử Quỳnh được tiếp xúc với nền giáo dục tinh hoa. Cô được học các bộ môn nghệ thuật như ballet, vẽ tranh, khiêu vũ từ sớm. Tuy nhiên, vì chấn thương nên nàng thiên kim tiểu thư đành phải gác lại giấc mơ ballet của mình.

Năm 1983, mẹ Dương Tử Quỳnh đăng ký cho cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Với nét đẹp thanh cao và sang trọng vốn có, mỹ nhân sinh năm 1962 xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất và bắt đầu bước vào showbiz từ năm 21 tuổi.

Dương Tử Quỳnh là Hoa hậu Malaysia năm 1983.

Từ vai trò hoa hậu, Dương Tử Quỳnh bắt đầu ‘‘lấn sân’’ sang lĩnh vực diễn xuất. Khác với nhiều người đẹp ‘‘tay ngang’’ khác, cô không chọn những vai diễn yếu đuối, mong manh mà gây ấn tượng với hình ảnh ‘‘đả nữ’’ cá tính.

Năm 1985, tên tuổi của Dương Tử Quỳnh bắt đầu được biết đến rộng rãi tại thị trường Hoa ngữ nhờ vai nữ chính trong bộ phim hành động Yes, Madam. Cô tiếp tục chinh phục khán giả châu Á với nhiều tác phẩm chất lượng, được đầu tư như Ngọa hổ tàng long, Phong Vân 2, Hoắc Nguyên Giáp,...

Những năm sau đó, mỹ nhân sinh năm 1962 đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp tại Hollywood. Cô liên tục tỏa sáng trong các dự án đình đám như Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi...

Đến nay, Dương Tử Quỳnh đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, được đánh giá là sao nữ gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại nền điện ảnh quốc tế.

Nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 60

Với đam mê nghệ thuật mãnh liệt, Dương Tử Quỳnh chạm tay đến những giải thưởng danh giá nhất hành tinh và giữ nhiều vai trò quan trọng. Cô từng thành giám khảo của LHP Berlin 1990, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013, đại sứ thiện chí của UNICEF.

Năm 2009, nữ diễn viên còn có tên trong danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People (Mỹ). Danh hiệu ‘‘đả nữ’’ của cô vẫn luôn đứng top 1 châu Á.

Dương Tử Quỳnh giành giải Oscar.

Năm 2023, Dương Tử Quỳnh trở thành người châu Á đầu tiên giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Không chỉ nghệ thuật, Dương Tử Quỳnh còn có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Năm 2022, cô được Viện phim Mỹ trao bằng tiến sĩ Mỹ thuật danh dự ở tuổi 60. Năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục nhận bằng tiến sĩ danh dự về nhân văn học của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST).

Dương Tử Quỳnh nhận bằng tiến sĩ khi 60 tuổi.

Phát biểu tại lễ trao bằng, Dương Tử Quỳnh nói: "Trong ngày hôm nay, các vị giúp mẹ tôi trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế giới. Giờ thì bà ấy có thể thực sự xem tôi là người trưởng thành với một công việc thực thụ".

Tuy nhiên, chú ý hơn cả khi Dương Tử Quỳnh nói rằng bản thân nữ diễn viên liên tục nói với mẹ rằng cô "không phải là tiến sĩ thực sự" nhưng mỹ nhân vẫn tin chắc một điều rằng mẹ cô sẽ đi khắp làng khắp xóm mà khoe với mọi người rằng: "Con gái tôi là tiến sĩ".

Tìm được hạnh phúc sau nhiều sóng gió

Có sự nghiệp rực rỡ nhưng đường tình của Dương Tử Quỳnh lại gặp nhiều trắc trở. Sau vô số những cuộc tình "đứt gánh giữa đường", mỹ nhân 63 tuổi tìm được bến đỗ hạnh phúc bên tỷ phú người Pháp Jean Todt. Ông xã hơn Dương Tử Quỳnh 16 tuổi, cặp đôi đính hôn vào năm 2006.

Cuộc tình này đem lại niềm hạnh phúc lớn cho Dương Tử Quỳnh, chỉ duy nhất một điều khiến cô buồn bã, day dứt là không thể sinh con, kể cả khi đã tiến hành thụ tinh nhân tạo.

Cũng vì thế, Dương Tử Quỳnh nhận làm mẹ đỡ đầu cho con cái của bạn bè, người thân để bù đắp và an ủi bản thân phần nào.

Với danh tiếng của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế, không khó hiểu khi Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo HK01, Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản ước tính hơn 40 triệu USD. Cô tích góp tài sản bằng cách thu mua bất động sản ở Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).

Dương Tử Quỳnh tìm được bến đỗ hạnh phúc bên ông xã tỷ phú.

Nữ diễn viên cùng chồng tỷ phú Jean Todt còn đang sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Geneva (Thụy Sĩ). Theo Financial Times , căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, có view ngắm núi và nhiều nội thất đắt đỏ, xa hoa.

Hiện Dương Tử Quỳnh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân và tích cực cống hiến cho nghệ thuật.