Món đồ uống khiến người Việt "search Google" nhiều nhất 2025

Mới đây, Google đã công bố danh sách "Google Year in Search 2025" (Một năm tìm kiếm), hé lộ những xu hướng được người dùng Việt Nam quan tâm nhất trong suốt 12 tháng qua. Tại hạng mục Ẩm thực và Đời sống với từ khóa "Cách làm", kết quả đã khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng vô cùng thích thú.

Không phải trà sữa trân châu hay cà phê muối, từ khóa "Cách làm trà vải" mới là "nhà vô địch" tuyệt đối. Vượt mặt cả "Siro mận" (Top 2) và món tráng miệng cầu kỳ "Khúc bạch vải" (Top 6), ly trà vải thanh mát chính thức trở thành "thức uống quốc dân" của năm nay. Nhưng điều gì khiến món đồ uống quen thuộc này bỗng dưng "gây bão" trở lại?

Trà vải là thứ người Việt tìm kiếm nhiều nhất gắn với từ khóa "cách làm"

Sự lên ngôi của Trà vải và Siro mận cho thấy một xu hướng tiêu dùng rõ rệt trong năm 2025: Người Việt đang quay về với các giá trị nguyên bản, ưu tiên nông sản trái cây mùa vụ và xu hướng "tự phục vụ".

Nếu như Siro mận thường chỉ rộ lên vào đầu hè miền Bắc, thì Trà vải lại chiếm ưu thế nhờ nguyên liệu dễ tìm quanh năm (vải tươi hoặc đóng hộp) và hương vị "dễ tính", hợp khẩu vị cả ba miền. Hơn nữa, với giao diện màu hổ phách lấp lánh điểm xuyết quả vải trắng ngần, đây là thức uống sinh ra để... chụp ảnh "sống ảo", yếu tố then chốt để tạo viral trên các nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là món uống có thể sử dụng quanh năm, hợp với mọi miền, mọi nhà.

Nếu bạn đang bấm vào bài viết này với hy vọng tìm được một công thức pha chế chuẩn vị để giải nhiệt ngay lập tức, thì đây chính là nội dung dành cho bạn. Công thức này đơn giản đến mức ai cũng làm được, nhưng lại có một "bí mật" nhỏ giúp hương vị thăng hạng như được pha chế bởi Bartender chuyên nghiệp.

Đầu tiên, hãy chuẩn bị nền trà. Đừng dùng trà mạn quá chát, hãy chọn trà túi lọc hương lài (Jasmine tea) hoặc trà Oolong để có hậu vị thanh, tôn lên mùi thơm đặc trưng của vải. Bạn ủ 1 gói trà với 150ml nước sôi trong 3-5 phút, sau đó bỏ túi lọc để lấy nước cốt.

Tiếp theo là phần "linh hồn" của món uống: Vải và Sả. Bạn cần khoảng 3-5 quả vải (tươi hoặc ngâm), lấy thêm khoảng 20ml nước ngâm vải (nếu dùng đồ hộp) hòa cùng nước cốt trà và một chút đường phèn lỏng tùy khẩu vị ngọt của gia đình.

Bí quyết "triệu view" nằm ở đây. Hãy đập dập một nhánh sả tươi cho vào bình lắc (shaker) cùng với đá viên, trà và nước vải. Lắc đều tay thật mạnh trong khoảng 10-15 giây. Tinh dầu sả khi được kích thích bởi lực lắc và nhiệt lạnh sẽ quyện vào trà, tạo ra hương thơm "thần thánh" đánh bay cái nóng tức thì - điều mà việc chỉ khuấy bằng thìa trong cốc không thể làm được. Cuối cùng, đổ ra ly, trang trí thêm vài lá bạc hà hoặc hạt chia, và bạn đã có trên tay món đồ uống "Top 1 tìm kiếm" của năm 2025.