Ngọc Trinh tăng cân, diện mạo hiện tại gây ngỡ ngàng

05-12-2025 - 19:07 PM | Lifestyle

Visual mới đây của Ngọc Trinh khiến nhiều netizen chú ý.

Ngày 5/12, trong show diễn mới nhất của NTK Đỗ Long, thảm đỏ chật kín nghệ sĩ, nhưng spotlight nhanh chóng dồn về màn xuất hiện của Ngọc Trinh. Nữ người mẫu chọn diện một thiết kế quây màu đen, chất liệu xuyên thấu nhẹ nhưng được xử lý tinh tế với họa tiết ren nổi. Bộ cánh vẫn giữ nét gợi cảm quen thuộc nhưng kín đáo và tiết chế hơn so với hình ảnh "nữ hoàng nội y" thường thấy. Đi kèm là kiểu tóc búi cao rủ vài lọn trước mặt, cùng layout trang điểm sắc nét tôn lên đôi mắt to và làn da bóng khỏe.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là gương mặt tròn trịa của Ngọc Trinh. Qua cam thường, đường nét bầu bĩnh lộ rõ, nhất là phần má và cằm đầy đặn hơn hẳn so với thời kỳ cô giữ cân nặng nghiêm ngặt. Ngọc Trinh cũng thừa nhận bản thân vừa tăng 2kg, số cân hiện tại đã 54 kg. và dù đã cố gắng giảm để kịp show diễn của NTK Đỗ Long nhưng không kịp. Vì vậy nữ người mẫu cũng chọn chiếc đầm khá kín đáo và siết body.

Cận nhan sắc hiện tại của Ngọc Trinh

Ngoại hình thay đổi khiến dân tình không khỏi xôn xao, bởi Ngọc Trinh vốn nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai, đường cong gợi cảm và vòng eo luôn thuộc hàng top ở showbiz. Việc cô tăng cân khiến hình ảnh khác biệt rõ rệt so với trước, đặc biệt là khi đi cùng phong cách thời trang kín đáo hơn, không còn cắt xẻ mạnh tay như mọi khi.

Dù vậy, nhiều bình luận vẫn dành lời khen cho thần sắc hiện tại của Ngọc Trinh. Netizen nhận xét gương mặt đầy đặn giúp cô trông có sức sống hơn, visual tươi tắn và thần thái tự tin.

Ngọc Trinh tăng cân, diện mạo hiện tại gây ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Qua đường nét gương mặt có thể thấy Ngọc Trinh tròn trịa trông thấy. Dù vậy cô vẫn được khen là tươi tăn, nhiều năng lượng

Cách đây không lâu, hình ảnh Ngọc Trinh tại buổi cúng khai máy dự án phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo những tiết lộ từ ekip, vai diễn của Ngọc Trinh mang màu sắc kinh dị, tâm linh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc.

Tại buổi cúng khai máy, nữ người mẫu gây chú ý khi diện trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng và có phần trầm lắng hơn thường lệ. Không còn là hình ảnh "nữ hoàng nội y" với váy áo lộng lẫy, Ngọc Trinh gây bàn tán khi khuôn mặt "nữ hoàng nội y" có phần tròn trịa hơn và người đẹp cũng có trạng thái không được tốt.

Ngọc Trinh tăng cân, diện mạo hiện tại gây ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Ngọc Trinh thời gian qua tập trung cho vai diễn điện ảnh mới

Theo Liên Hoa

