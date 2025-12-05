Từ giáo sư cơ khí mạnh nhất lịch sử đến đối tượng được nghiên cứu tại trường đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ

G-DRAGON tiếp tục chứng minh vị thế đặc biệt trong nền văn hóa đại chúng khi Đại học Nam California USC - một trong những trường hàng đầu nước Mỹ mở hẳn một môn học 4 tín chỉ nghiên cứu về anh vào mùa xuân năm sau. Thông tin được xác nhận bởi phóng viên Park Areum (Newsen) và nhanh chóng tạo nên làn sóng quan tâm lớn khi xuất hiện trên Instagram của USC Annenberg. Trong video giới thiệu, sinh viên USC bày tỏ sự mong chờ về môn học, hashtag G-DRAGON lan rộng và tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Đại học Nam California USC - một trong những trường hàng đầu nước Mỹ mở hẳn một môn học 4 tín chỉ nghiên cứu về G-DRAGON

Lớp học "Crooked Studies of Kpop: The Case of G-DRAGON” do Giáo sư Lee Hye Jin giảng dạy được xem là bước đi hiếm có, tương tự như Yale từng mở lớp về Beyoncé hay Harvard phân tích Taylor Swift. Tuy nhiên, trường hợp của G-DRAGON tạo ấn tượng đặc biệt hơn khi anh là nghệ sĩ Kpop đầu tiên trở thành chủ đề của một môn học chính quy tại Mỹ. USC đặt mục tiêu nhìn Kpop từ một góc độ khác, phân tích hình tượng G-DRAGON như một nhân vật có sức ảnh hưởng và khả năng đổi mới, qua đó chất vấn những nhận định quen thuộc về Kpop như tính công nghiệp hay thiếu tự chủ sáng tạo.

USC đặt mục tiêu nhìn Kpop từ một góc độ khác, phân tích hình tượng G-DRAGON như một nhân vật có sức ảnh hưởng và khả năng đổi mới

Giám đốc Galaxy Corporation - ông Choi Yong Ho cho rằng việc USC mở môn học đúng dịp G-DRAGON tròn 20 năm hoạt động mang ý nghĩa lớn, không chỉ với cá nhân nghệ sĩ mà còn với toàn ngành. Đây được xem là sự công nhận từ học giới Mỹ về giá trị văn hóa mà K-pop và “thế giới quan” của G-DRAGON mang lại.

Năm 2025 cũng đánh dấu giai đoạn thăng hoa của G-DRAGON. Album Übermensch giúp G-DRAGON tái khẳng định vị thế ông hoàng Kpop. Loạt ca khúc Power, Home Sweet Home hay Too Bad tạo cơn sốt, đứng đầu loạt BXH âm nhạc châu Á. Übermensch World Tour khiến các sân vận động từ châu Á đến Mỹ, châu Âu liên tục cháy vé. 2 đêm diễn tại Hà Nội vào tháng 11/2025 trở thành sự kiện gây chú ý lớn, thu hút 100 nghìn người, tạo nên mốc lịch sử mới với thị trường giải trí Việt.

Übermensch World Tour khiến các sân vận động từ châu Á đến Mỹ, châu Âu liên tục cháy vé

Tại MAMA 2025, G-DRAGON tiếp tục cho thấy sức công phá đáng nể khi mang về 4 giải lớn, bao gồm Daesang Nghệ sĩ của năm - trở thành nghệ sĩ solo duy nhất trong lịch sử giành Daesang này 2 lần. GD còn được trao Huân chương Văn hóa Okgwan từ Chính phủ Hàn Quốc, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc đưa làn sóng Hallyu ra thế giới. Hàng loạt danh hiệu như “Ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc”, “Nhân vật của năm” hay các giải thưởng thương hiệu tại châu Á cũng lần lượt gọi tên thủ lĩnh BIGBANG.

GD còn được trao Huân chương Văn hóa Okgwan từ Chính phủ Hàn Quốc, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc đưa làn sóng Hallyu ra thế giới

Bên cạnh âm nhạc, G-DRAGON trong năm qua còn đảm nhiệm vai trò Đại sứ quảng bá APEC 2025 và là nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn tại tiệc chiêu đãi các lãnh đạo 21 nền kinh tế. G-DRAGON được mời làm Giáo sư Thỉnh giảng tại KAIST - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến hàng đầu Hàn Quốc. Từ giữa năm 2024, G-DRAGON chính thức trở thành giảng viên thuộc Khoa Kỹ thuật Cơ khí trong nhiệm kỳ 2 năm. Hợp tác giữa KAIST và một nghệ sĩ như G-DRAGON hướng đến việc kết hợp công nghệ mới (AI, XR…) với sáng tạo nội dung Kpop.

G-DRAGON được mời làm Giáo sư Thỉnh giảng tại KAIST - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến hàng đầu Hàn Quốc

G-DRAGON: Từ ngôi sao âm nhạc, biểu tượng thời trang đến vai trò giáo sư và giờ là chủ đề nghiên cứu tại USC

Từ ngôi sao âm nhạc, biểu tượng thời trang đến vai trò giáo sư và giờ là chủ đề nghiên cứu tại USC, G-DRAGON cho thấy anh không chỉ là nghệ sĩ tạo xu hướng mà còn là nhân vật có khả năng mở rộng giới hạn ngành công nghiệp mà mình thuộc về. USC đưa G-DRAGON vào giảng đường chỉ là một trong nhiều minh chứng cho sức ảnh hưởng bền bỉ của G-DRAGON trong suốt 20 năm sự nghiệp.