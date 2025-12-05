Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Đặc sản" chỉ có trong nhà miền Tây, cả nước muốn được nghe giải thích

05-12-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Ngắm nghía những căn nhà miền Tây, bạn sẽ dễ nhận ra thứ này.

Ở nhà miền Tây, có một đặc điểm thú vị mà ai nhìn vào cũng nhận ra ngay: người miền Tây cực kỳ mê bàn ghế. Nếu bạn hay xem các clip house tour nhà miền Tây, chắc chắn sẽ quen với cảnh một căn nhà có đến 7-8 bộ bàn ghế nằm rải rác khắp nơi. Sở thích này khiến nhiều người vừa thích thú vừa tò mò vì sao người miền Tây lại đam mê sưu tầm bàn ghế đến thế. Từ bộ ghế đá trước cửa nhà, bàn ghế gỗ đặt phòng khách, đến bàn inox cho bếp và cả bàn ghế nhựa để tiện bưng ra bưng vào... Dường như với người miền Tây, bàn ghế không đơn thuần là nội thất mà còn là đặc trưng cho nếp sống thoải mái, gần gũi và chân chất.

Chưa bước vào nhà miền Tây cũng có thể thấy ngay sự xuất hiện của những bộ bàn ghế đá trước cửa nhà

Còn trong nhà thì có thể sỡ hữu tới 7-8 bộ bàn ghế đủ các loại

Sở thích sắm nhiều bàn ghế của người miền Tây một phần xuất phát từ không gian sống rộng lớn đặc trưng nơi đây. Gia chủ thường có nhiều đất, mà đã có đất là có xu hướng cơi nới, xây thêm gian nhà cho thoải mái. Không gian rộng rãi kéo theo nhu cầu bày biện, bố trí đồ đạc theo ý thích, và bàn ghế trở thành món đồ được ưu ái hơn cả.

Bên cạnh đó, nhà miền Tây không quá đặt nặng tư duy thiết kế hay yêu cầu nội thất phải xa hoa, đồng bộ. Họ chuộng sự mộc mạc, gần gũi và tiện dùng là chính. Vì vậy dù nhà rộng thênh thang, gia chủ cũng không nhất thiết phải chọn những bộ bàn ghế tinh xảo hay đắt đỏ. Cứ món nào hợp mắt, hợp nhu cầu là mua về đặt một góc, thích thì dùng, không thích thì đổi vị trí. Chính sự thoải mái trong quan điểm sống ấy tạo nên cảnh tượng nhiều gia đình sở hữu đủ loại bàn ghế khác nhau: ghế đá trước hiên, sofa trong phòng khách, bàn ghế gỗ ở gian giữa, còn bộ inox hoặc ghế nhựa thì dùng để tiếp khách đột xuất hay mang ra sân khi có tiệc.

Có thể nói đam mê sắm bàn ghế là một trong những sở thích rất thú vị của người miền Tây.

Trung bình 1 ngày dọn nhà ở miền Tây, cả nước "hoa mắt chóng mặt"

miền Tây

