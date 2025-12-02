Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện khách Tây nói tiếng Việt rặc miền Tây, ai xem cũng phải tua đi đi lại để kiểm chứng

02-12-2025 - 13:45 PM | Lifestyle

Ai cũng bất ngờ trước giọng nói tiếng Việt của du khách nước ngoài.

Trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, việc bắt gặp những video người nước ngoài nói tiếng Việt đã không còn quá xa lạ. Nhiều du khách hoặc người sinh sống tại Việt Nam có khả năng giao tiếp khá trôi chảy, thậm chí phát âm rất chuẩn. Tuy nhiên, mới đây, một video đặc biệt đã gây xôn xao cho cộng đồng mạng Việt Nam khi xuất hiện một du khách nước ngoài nói tiếng Việt bằng giọng miền Tây vô cùng tự nhiên. 

Phát hiện khách Tây nói tiếng Việt rặc miền Tây, ai xem cũng phải tua đi đi lại để kiểm chứng- Ảnh 1.
Phát hiện khách Tây nói tiếng Việt rặc miền Tây, ai xem cũng phải tua đi đi lại để kiểm chứng- Ảnh 2.

Video làm bánh nói tiếng Việt của khách Tây khiến nhiều người thích thú

Trong video, nam du khách đã ghi hình lại khoảnh khắc làm bánh đón Giáng sinh. Điều khiến ai cũng bất ngờ không chỉ là việc anh nói tiếng Việt từ đầu đến cuối mà còn vì cách phát âm rõ ràng, gần gũi như người Việt chính gốc. Ngay cả phần giới thiệu nguyên liệu làm bánh, từ bột, trứng, bơ, muối hồng cho đến dừa sấy, anh đều dùng tiếng Việt một cách thuần thục, khiến nhiều người phải xem đi xem lại vì vốn tiếng Việt của nam du khách này quá dồi dào.

Trong video nam du khách tự xưng mình tên tiếng Việt là Thắng và trò chuyện rất tự nhiên trước camera. Không chỉ gây ấn tượng với video làm bánh, chú Thắng còn sở hữu loạt video khác liên quan đến trải nghiệm ẩm thực Việt. Đặc biệt, anh còn thường xuyên đăng tải video chia sẻ về đời sống ở Mỹ bằng tiếng Việt và cả video mukbang sầu riêng lẫn các món ăn Việt Nam rất ngon lành. Cư dân mạng đoán rằng sầu riêng chính là món “chân ái” của anh tại Việt Nam. 

Phát hiện khách Tây nói tiếng Việt rặc miền Tây, ai xem cũng phải tua đi đi lại để kiểm chứng- Ảnh 3.
Phát hiện khách Tây nói tiếng Việt rặc miền Tây, ai xem cũng phải tua đi đi lại để kiểm chứng- Ảnh 4.

Giọng nói của nam du khách này được nhiều người cho rằng nghe giống giọng miền Tây

Buổi làm bánh của anh đã thu hút rất nhiều cư dân mạng Việt, họ liên tục để lại bình luận khen tiếng Việt của anh và tua đi tua lại vì không tin một người nước ngoài có thể nói tiếng Việt sõi đến thế:

- Chú nói tiếng Việt hơi bị tốt luôn ấy.

- Tui tưởng ổng ở miền Tây Việt Nam.

- Chú cất giọng con phải ngó lại 2 lần.

- Chú này không phải tên Thắng Tây đâu mà là chú Thắng miền Tây.

- Chú nói tiếng Việt giỏi quá trời.

Theo chia sẻ, vị khách này từng ở Việt Nam từ nhiều năm trước và đã nói tiếng Việt được 31 năm. Với thời gian dài như vậy, không khó hiểu khi giọng điệu, cách nói chuyện và cả phong thái đều mang đậm nét Việt Nam, thậm chí có nhiều người còn lầm tưởng rằng anh là người bản xứ. 

Phát hiện khách Tây nói tiếng Việt rặc miền Tây, ai xem cũng phải tua đi đi lại để kiểm chứng- Ảnh 5.
Phát hiện khách Tây nói tiếng Việt rặc miền Tây, ai xem cũng phải tua đi đi lại để kiểm chứng- Ảnh 6.

Nam du khách đăng tải rất nhiều video thưởng thức các món Việt

Một lần nữa, khoảnh khắc này chứng minh tiếng Việt và văn hóa Việt Nam luôn có sự hấp dẫn đặc biệt với bạn bè quốc tế, để lại nhiều khoảnh khắc thú vị và đáng yêu cho cộng đồng mạng.

Nguồn: @keefyvietmy

