Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
FChoice 2025
FChoice 2025
xem chi tiết

Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?

02-12-2025 - 08:48 AM | Lifestyle

Đường đua “Ngân hàng Kim chủ của năm” xuất hiện diễn biến không ngờ.

Là 1 trong 2 hạng mục hoàn toàn do độc giả quyết định, hạng mục "Ngân hàng Kim chủ của năm" tại FChoice 2025 đang nóng lên từng ngày. Với sự tham gia của 6 "ông lớn" gồm Techcombank – gắn liền với Anh trai vượt ngàn chông gai; VIB – nổi bật với Anh trai say hi; MB – tạo dấu ấn với Sao nhập ngũ; TPBank – gây chú ý với Em xinh say hi; hay SeABank – nhà tài trợ độc quyền concert See The Light của Mỹ Tâm, cuộc đua dần xuất hiện những diễn biến khó đoán.

Sau 4 ngày mở cổng bình chọn, đến tối ngày 1/12, TPBank với chương trình Em xinh say hi đang tạm dẫn đầu với hơn 40.000 lượt bình chọn, cao gần gấp 2 lần tổng số bình chọn của VPBank với chuỗi concert G-DRAGON. Techcombank với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đứng ở vị trí thứ 3 với hơn 14.000 lượt bình chọn. Các "kim chủ" VIB, SeABank, MB theo sau với số lượt bình chọn lần lượt là 10.576, 8.371, 7.954.

Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?- Ảnh 1.

Số lượt bình chọn ghi nhận đến 20h27p ngày 1/12

Theo ghi nhận, diễn biến này khác xa so với ngày đầu mở cổng bình chọn. Cụ thể, ngày 28/11, người hâm mộ G-DRAGON đã đưa kim chủ của mình là VPBank dẫn đầu đường đua với hơn 5000 lượt bình chọn. Theo sau đó, SeABank với Live concert của Hoạ mi tóc nâu sở hữu hơn 3.800 lượt bình chọn. Techcombank với chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai đứng ở vị trí thứ 3 với hơn 3.700 lượt bình chọn. Khi đó, TPBank với chương trình Em xinh say hi có 3.400 lượt bình chọn chỉ khiêm tốn với vị trí thứ 4.

Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?- Ảnh 2.

TPBank đã ghi dấu cùng chương trình Em xinh say hi

Thậm chí, đến 12h trưa 1/12, kim chủ VPBank vẫn giữ ngôi vương với 6.200 lượt bình chọn, cách TPBank (vị trí thứ 3) hơn 1.700 lượt. Khi đó, các Gai con - người hâm mộ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai dồn lực đưa Techcombank xếp ở vị trí thứ 2 với hơn 5.300 lượt bình chọn.

Tuy nhiên kể từ sau 17h, cuộc đua có sự đổi ngôi. Các Xinhiu - cộng động người hâm mộ chương trình Em xinh say hi đã đưa TPBank từ vị trí thứ 3 lên thẳng top 1 đường đua với hơn 8.600 lượt bình chọn.

Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?- Ảnh 3.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, đến 21h ngày 1/12, số lượt bình chọn của TPBank với chương trình Em xinh say hi vẫn tạm dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ khác với lượng vote cao gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, cổng bình chọn vẫn còn mở đến 23h59 ngày 13/12/2025 nên mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Hiện cộng đồng người hâm mộ của các chương trình đang cùng hợp lực để đưa "kim chủ" của mình dẫn đầu. Một số tài khoản cập nhật tình hình đường đua từng giờ và liên tục kêu gọi bình chọn.

Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?- Ảnh 4.

Khán giả đang dồn lực để đẩy lượt bình chọn của "kim chủ" yêu thích lên cao nhất có thể. Ảnh chụp màn hình.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn.

Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi / bình chọn cho những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY.

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn

Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?- Ảnh 5.

 2 tuần trước concert See The Light của Mỹ Tâm, SeABank bất ngờ vượt mặt loạt ông lớn trong cuộc đua “Ngân hàng Kim Chủ của Năm”

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: FChoice 2025

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồi cỏ hồng như phim Hàn giữa cao nguyên Mộc Châu

Đồi cỏ hồng như phim Hàn giữa cao nguyên Mộc Châu Nổi bật

Cuộc sống của Tuấn Hưng trong căn nhà view Hồ Gươm - sân khấu liveshow 0 đồng

Cuộc sống của Tuấn Hưng trong căn nhà view Hồ Gươm - sân khấu liveshow 0 đồng Nổi bật

Ca sĩ Phan Đinh Tùng đính chính

Ca sĩ Phan Đinh Tùng đính chính

09:39 , 02/12/2025
TikToker duy nhất đóng phim giờ vàng VTV mà khán giả không đòi "bằng cấp", thật hay diễn không tài nào nhận ra

TikToker duy nhất đóng phim giờ vàng VTV mà khán giả không đòi "bằng cấp", thật hay diễn không tài nào nhận ra

08:50 , 02/12/2025
Suzy xuất hiện chớp nhoáng ở hồ Tây đốn tim fan bởi vóc dáng nuột nà: Từng có quá khứ mũm mĩm nhờ ăn món này mà hết để hơn 1 thập niên chỉ 47kg

Suzy xuất hiện chớp nhoáng ở hồ Tây đốn tim fan bởi vóc dáng nuột nà: Từng có quá khứ mũm mĩm nhờ ăn món này mà hết để hơn 1 thập niên chỉ 47kg

08:16 , 02/12/2025
Bà trùm bất động sản nổi tiếng 20 năm không ai dám soán ngôi, mở concert 40 nghìn người cháy vé

Bà trùm bất động sản nổi tiếng 20 năm không ai dám soán ngôi, mở concert 40 nghìn người cháy vé

07:55 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên