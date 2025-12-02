Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?

Là 1 trong 2 hạng mục hoàn toàn do độc giả quyết định, hạng mục "Ngân hàng Kim chủ của năm" tại FChoice 2025 đang nóng lên từng ngày. Với sự tham gia của 6 "ông lớn" gồm Techcombank – gắn liền với Anh trai vượt ngàn chông gai; VIB – nổi bật với Anh trai say hi; MB – tạo dấu ấn với Sao nhập ngũ; TPBank – gây chú ý với Em xinh say hi; hay SeABank – nhà tài trợ độc quyền concert See The Light của Mỹ Tâm, cuộc đua dần xuất hiện những diễn biến khó đoán.

Sau 4 ngày mở cổng bình chọn, đến tối ngày 1/12, TPBank với chương trình Em xinh say hi đang tạm dẫn đầu với hơn 40.000 lượt bình chọn, cao gần gấp 2 lần tổng số bình chọn của VPBank với chuỗi concert G-DRAGON. Techcombank với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đứng ở vị trí thứ 3 với hơn 14.000 lượt bình chọn. Các "kim chủ" VIB, SeABank, MB theo sau với số lượt bình chọn lần lượt là 10.576, 8.371, 7.954.

Số lượt bình chọn ghi nhận đến 20h27p ngày 1/12

Theo ghi nhận, diễn biến này khác xa so với ngày đầu mở cổng bình chọn. Cụ thể, ngày 28/11, người hâm mộ G-DRAGON đã đưa kim chủ của mình là VPBank dẫn đầu đường đua với hơn 5000 lượt bình chọn. Theo sau đó, SeABank với Live concert của Hoạ mi tóc nâu sở hữu hơn 3.800 lượt bình chọn. Techcombank với chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai đứng ở vị trí thứ 3 với hơn 3.700 lượt bình chọn. Khi đó, TPBank với chương trình Em xinh say hi có 3.400 lượt bình chọn chỉ khiêm tốn với vị trí thứ 4.

TPBank đã ghi dấu cùng chương trình Em xinh say hi

Thậm chí, đến 12h trưa 1/12, kim chủ VPBank vẫn giữ ngôi vương với 6.200 lượt bình chọn, cách TPBank (vị trí thứ 3) hơn 1.700 lượt. Khi đó, các Gai con - người hâm mộ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai dồn lực đưa Techcombank xếp ở vị trí thứ 2 với hơn 5.300 lượt bình chọn.

Tuy nhiên kể từ sau 17h, cuộc đua có sự đổi ngôi. Các Xinhiu - cộng động người hâm mộ chương trình Em xinh say hi đã đưa TPBank từ vị trí thứ 3 lên thẳng top 1 đường đua với hơn 8.600 lượt bình chọn.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, đến 21h ngày 1/12, số lượt bình chọn của TPBank với chương trình Em xinh say hi vẫn tạm dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ khác với lượng vote cao gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, cổng bình chọn vẫn còn mở đến 23h59 ngày 13/12/2025 nên mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Hiện cộng đồng người hâm mộ của các chương trình đang cùng hợp lực để đưa "kim chủ" của mình dẫn đầu. Một số tài khoản cập nhật tình hình đường đua từng giờ và liên tục kêu gọi bình chọn.

Khán giả đang dồn lực để đẩy lượt bình chọn của "kim chủ" yêu thích lên cao nhất có thể. Ảnh chụp màn hình.