8X Việt là tác giả của loạt nhạc phim gây sốt Trung Quốc được NSND Quang Thọ nhận xét: “Vượt rất xa cha của cậu là nhạc sĩ Đức Minh”

Chiều ngày 28/11, tại Hà Nội, nhạc sĩ Cường Tống đã ra mắt công chúng mini album Hồi Ảnh Âm Nhạc. Tiết lộ về cái tên thú vị này, nhạc sĩ 8X lý giải: “Với tôi hồi ức, ký ức và hình ảnh trong tâm trí luôn luôn rất rõ nét. Dù có bận bịu làm việc, học tập nơi xứ người thì hình ảnh quá vãng của tuổi thơ, của một thời thanh xuân vẫn luôn luôn ẩn hiện rõ nét trong tâm trí. Và tôi muốn dùng âm nhạc để gợi lại, để khắc họa và kể lại những hình ảnh đó đến người nghe có thể cảm nhận được”.

Nhạc sĩ Cường Tống chia sẻ về mini album Hồi Ảnh Âm Nhạc

Thay vì công thức chung của các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Việt vẫn quen làm, đó là viết ca khúc và tìm đến những giọng ca hot, hit để dễ dàng phổ biến tên tuổi và tác phẩm của mình. Cường Tống làm khác trong lần “comeback” trở lại, chào sân một cách chính thức nhất, như một tân binh mới debut nghệ thuật. Anh giới thiệu mini album với 5 tác phẩm khí nhạc có tính nhất quán như một thước phim điện ảnh kể về hành trình âm nhạc với đầy đủ sắc thái, và tịnh tiến về mặt cảm xúc.

5 tác phẩm đó là: Điệu Waltz Tình Yêu, Nghe Biển, Lửa, Mùa Thu, Ký Ức Tuổi Thơ. Theo nhạc sĩ 8X mỗi tác phẩm tượng trưng cho một nguyên tố Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ.

Nếu như yếu tố Kim của Điệu Waltz Tình Yêu đánh dấu một tình yêu rất trong sáng cuồng nhiệt của người trẻ, trộn lẫn tiết tấu nhanh, vui tươi nhưng vẫn vô cùng say đắm. Thì với tác phẩm Nghe Biển cảm xúc trong đôi trẻ bắt đầu có sự chia ly, xa cách đâu đó một chút nguội lạnh.

Còn Lửa là cảm xúc bùng cháy, sự giằng xé trong nội tâm, dữ dội, mâu thuẫn và đấu tranh, đỉnh điểm là sự chia ly, tan vỡ.

Tác phẩm Mùa Thu lại gắn liền với tính mộc. Đó là sự tịnh tiến trong cảm xúc khi cả hai đã tạo ra trong mình sự vô thường. Vượt qua những ngây thơ, non dại họ nhận ra không có gì quan trọng đến thế, cảm xúc bỗng nhẹ nhàng, dù có là sự chia tay nhưng êm đềm. Và tính Thổ trong tác phẩm Ký Ức Tuổi Thơ lại là sự quay về.

Cũng giống như hành trình học tập và làm việc của Cường Tống, khi anh quyết định rời Trung Quốc để về Việt Nam và thành lập nên Zebra Entertainment. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu điểm kết thúc và có thể cũng là điểm bắt đầu, như hành trình âm nhạc của Cường Tống. Anh trở lại Việt Nam và mở ra một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Tác phẩm Ký Ức Tuổi Thơ là tổ khúc “bản tổng hoà” bao trùm toàn bộ 4 tác phẩm trước đó, với rất nhiều cảm xúc, sự phong phú về hình tượng âm nhạc cũng như kỹ thuật sáng tác.

Tham gia sự kiện và thưởng thức mini album của nhạc sĩ Cường Tống, NSND Quang Thọ đánh giá: “Đây là lần đầu tiên tôi chính thức được nghe các tác phẩm của Cường Tống. Tôi nhận thấy đây là một tài năng thật sự, vượt rất xa cha của cậu ấy là nhạc sĩ Đức Minh.

5 tác phẩm trong album được ghép lại thống nhất trong một tổng thể xuyên suốt như một câu chuyện, một hành trình cảm xúc để trở thành một tác phẩm lớn bao trùm. Đó không còn là một tác phẩm mini như nhạc sĩ tự nhận một cách khiêm tốn mà là một tác phẩm khí nhạc có giá trị nghệ thuật và không phải nhạc sĩ nào cũng có thể thực hiện được. Nó tròn trịa, nó ngay ngắn, rất hay và mang âm sắc của thời đại bây giờ”.

NSND Quang Thọ đánh giá cao mini album của nhạc sĩ Cường Tống

Một điểm đặc biệt nữa về album “Hồi Ảnh Âm Nhạc” của Cường Tống là toàn bộ các tác phẩm này đều được anh thu và sản xuất tại Zebra Music Studio của mình. Điều này cho thấy sức đầu tư và sự chịu chi của người nghệ sĩ.

Anh thực hiện 5 MV xuyên suốt kể chuyện như một bộ phim “điện ảnh”. Mặc dù dạng thức truyền tải trên lớp áo của MV, song hình ảnh chỉ là lớp mỏng, là thứ gia vị “nêm nếm” cho bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, chất lượng cao. Với Cường Tống, âm thanh - âm nhạc mới tạc nên chân dung người nghệ sĩ và tạo ra tuyên ngôn trong phong cách của từng người.

Và có lẽ quan điểm sâu sắc và tinh nghề này là kết quả của nhiều năm mài dũa, khổ luyện học tập và lao động nghệ thuật của anh tại thị trường khó tính và đầy cạnh tranh như Trung Quốc.

Theo đó Cường Tống theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) từ năm 1996. Năm 2008, anh nhận học bổng toàn phần của Nhà nước Việt Nam du học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc, được đào tạo chuyên sâu về biểu diễn piano, sáng tác, phối khí và nhạc jazz. Năm 2017, anh tốt nghiệp Thạc sĩ Biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc.

Nhạc sĩ Cường Tống đang khẳng định tên tuổi của mình tại thị trường âm nhạc Việt Nam

13 năm tu nghiệp, học thạc sĩ và làm việc tại thị trường nghệ thuật Trung Quốc, Cường Tống đã tạo được dấu ấn trong lĩnh vực sản xuất nhạc phim của đất nước tỷ dân. Anh tham gia sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc, sáng tác ca khúc cho hơn 8 bộ phim truyền hình và điện ảnh bom tấn của Trung Quốc. Anh ghi tên mình trong vai trò nhà sản xuất, phối khí cho gần 80 ca khúc với đa dạng phong cách, thể loại đã được phát hành tại Trung Quốc. Cùng với đó, người nhạc sĩ này còn sản xuất nhạc game, nhạc cho sự kiện thể thao lớn.

Cụ thể, nghệ sĩ 8X đã tham gia vai trò sản xuất nhạc phim, sáng tác và hòa âm ca khúc Tu La Trường trong phim Chiến Thần Thiếu Niên Chu Du; sáng tác và hòa âm ca khúc Ẩn Tuyến trong phim Đường Chuyển Hạ: Song Sinh Linh Vực; sáng tác và hòa âm ca khúc Nguyện Một Đời trong phim Đường Chuyển: Thung Lũng Địa Ngục Hoa…

Trở về Việt Nam từ năm 2020, Cường Tống đang dần khẳng định tên tuổi của mình. Thời gian vừa qua anh và phòng thu của mình đứng sau thành công của một loạt tác phẩm của những nghệ sĩ có tên tuổi như: Nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc, Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, Hoàng Quyên, Vũ Thuỳ Linh, Lưu Quang Minh…