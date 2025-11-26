8X người Việt làm nhạc cho hàng loạt siêu phẩm điện ảnh ăn khách xứ Trung: Hóa ra là ‘con nhà nòi’, từng phải đánh piano với đôi bàn tay bong tróc và nứt toác

Theo con đường hẹp dẫn lên tầng 4 của số nhà 90 Tôn Đức Thắng, Hà Nội, chúng tôi có cơ hội gặp nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc Cường Tống tại chính phòng thu Zebra Music Studio của anh. Trong tiếng Anh, Zebra có nghĩa là ngựa vằn. Nghệ sĩ 8X lý giải anh muốn mượn hình ảnh những đường sọc trên lưng ngựa vằn để gợi nhắc những phím đàn piano đen trắng. Bởi với anh, cây đàn piano là một phần cuộc sống.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Cường Tống được đào tạo piano và âm nhạc từ năm 6 tuổi. Tuy nhiên, anh thẳng thắn thừa nhận âm nhạc không phải là thứ bản yêu thích ở những năm tháng đó. Dẫu vậy, anh vẫn được bố - cố nhạc sĩ Đức Minh dẫn đi khắp các phòng thu ở Hà Nội, giao các công việc liên quan đến viết nhạc. Từ đó, tình yêu của anh với những nốt nhạc dần lớn lên.

Năm 1996, Cường Tống theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) dưới sự hướng dẫn của NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn và GS.TS.NGND Trần Thu Hà.

Nhanh chóng sau đó, anh ghi dấu ấn khi giành giải nhất bảng B về piano tại cuộc thi tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng mang tên “Concours Mùa thu 2007”. Một năm sau, dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Thái Sơn, Cường Tống tiếp tục có cơ hội biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Kirishima (Nhật Bản).

Với những thành tích đạt được, năm 2008, chàng sinh viên Nhạc viện nhận học bổng toàn phần của Nhà nước Việt Nam du học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc đào tạo chuyên sâu về biểu diễn piano, sáng tác, phối khí và nhạc jazz.

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ piano Cường Tống cho biết ngay trước thời điểm nhận được tin vui sẽ sang Trung Quốc du học anh rơi vào trầm cảm. “Khi ấy, tôi giấu bố mẹ và cố gắng không dùng thuốc. Ở khoảng thời gian đó, tôi vô thức đi ra khỏi nhà nhưng không biết đi đâu”, anh kể.

Cho đến khi đặt chân sang Trung Quốc và bắt đầu hành trình mới, Cường vẫn trong trạng thái trầm cảm nhẹ. Ngoài sức khỏe tinh thần, nghệ sĩ piano 8X cho biết rào cản ngôn ngữ là điều anh phải đối mặt. “Tôi chỉ có đúng một năm để học tiếng trước khi bước vào kỳ học như người bản xứ. Khi đó tôi phải học một thầy - một trò mới với chế độ cực căng mới có thể theo kịp”.

Bên cạnh đó, thời tiết của Bắc Kinh vô cùng khô, trái ngược với Hà Nội. Điều này khiến da tay của anh bị bong tróc và nứt toác, làm cho việc đánh đàn trở nên khó khăn.

Sau tất cả, Cường Tống đều vượt qua nhờ được học tập và truyền cảm hứng bởi những bậc thầy - nghệ sĩ nổi bật của âm nhạc Trung Quốc. Anh là học trò của thầy Tôn Phối, Giáo sư Trương Duy - Giáo sư piano đầu tiên của Trung Quốc, thầy Khổng Hồng Vĩ - Biểu tượng lớn của jazz Trung Quốc, Cố Giáo sư Thi Vạn Xuân - Bậc thầy của âm nhạc Trung Quốc.

Được dìu dắt bởi những người thầy giỏi, Cường Tống nhanh chóng lĩnh hội rất nhiều kiến thức và tạo được dấu ấn tại thị trường Trung Quốc trong lĩnh vực nhạc phim.

Trong 13 năm tu nghiệp, học thạc sĩ và làm việc tại đất nước tỷ dân, anh tham gia sản xuất âm nhạc, giữ trọng trách của một giám đốc âm nhạc, sáng tác ca khúc cho hơn 8 bộ phim truyền hình và điện ảnh của Trung Quốc.

Cụ thể, nghệ sĩ 8X đã tham gia vai trò sản xuất nhạc phim, sáng tác và hòa âm ca khúc Tu La Trường trong phim Chiến Thần Thiếu Niên Chu Du; sáng tác và hòa âm ca khúc Ẩn Tuyến trong phim Đường Chuyển Hạ: Song Sinh Linh Vực; sáng tác và hòa âm ca khúc Nguyện Một Đời trong phim Đường Chuyển: Thung Lũng Địa Ngục Hoa…

Từ đôi mắt của một “quái kiệt nhạc phim”, Cường Tống chia sẻ, âm nhạc trong phim chiếm ít nhất là 50% thành công cho một bộ phim. Chính vì vậy tại Trung Quốc, các nhà sản xuất và đạo diễn rất chịu chi vào âm thanh, âm nhạc. Họ cho nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc một khoảng không gian sáng tạo đủ lớn. Khi âm nhạc hoà vào hình ảnh tạo nên cảm xúc cho chính người đạo diễn tư duy dựng nhịp phim. Từ đó, các đạo diễn có thể phát hiện ra góc nhìn mới, tìm thấy lớp vàng ẩn sâu mà thông qua âm thanh, âm nhạc giúp cho việc xử lý phim sáng tạo và mới mẻ đến bất ngờ.

Ngoài nhạc phim, Cường Tống còn là nhà sản xuất, phối khí cho gần 80 ca khúc với đa dạng phong cách, thể loại đã được phát hành tại Trung Quốc. Song song với đó, anh sản xuất nhạc game, nhạc cho sự kiện thể thao lớn.

So sánh về những thể loại nhạc đã tham gia sản xuất, Cường Tống khẳng định mỗi loại có khó khăn riêng. Anh tiết lộ từng phải thu đến 200 lần để hoàn thiện 1 bản nhạc phục vụ cho đại hội thể thao ở Trung Quốc.

Gác lại những thành tựu đã đạt được ở Trung Quốc, năm 2020, Cường Tống quyết định trở về Việt Nam để viết tiếp giấc mơ âm nhạc của mình. Từ một phòng thu được dựng lên từ chính căn phòng làm việc của mình trên phố Hoàng Cầu, sau 5 năm, anh đã có cả một hệ sinh thái kết nối âm nhạc, nghệ thuật và học thuật, nơi ý tưởng được nuôi dưỡng, tài năng được phát triển và giá trị sáng tạo được lan tỏa đều mang tên Zebra.

Dù chỉ mới trở về Việt Nam, song Cường Tống và Zebra đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi đứng sau thành công của một loạt tác phẩm của những tên tuổi như: Nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc, Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, Hoàng Quyên, Vũ Thuỳ Linh, Lưu Quang Minh…

Song song với đó, năm 2022, anh đã tham gia sáng tác bản piano fantasy Bay vào ngày xanh. Năm 2024, Cường Tống là thành viên nhóm tác giả bộ sách giáo khoa Âm nhạc 12, Chuyên đề âm nhạc 12.

Bên cạnh đó, Zebra Entertainment của anh còn có thế mạnh rất lớn trong việc kết nối hợp tác với thị trường giải trí Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là vấn đề bản quyền âm nhạc. Đây là một trong những mảng vô cùng quan trọng, cầu nối nghệ sĩ và các sản phẩm âm nhạc, văn hoá.

Hơn nữa, thấu hiểu những khó khăn của các nghệ sĩ khi sản xuất sản phẩm nên Cường Tống cho ra mắt Zebra Live Sessions. Dự án này ra đời với mong muốn hỗ trợ những nghệ sĩ cổ điển, nhạc Jazz, nhẹ… trong việc sản xuất âm nhạc và có thể sau này mở rộng ra không chỉ âm nhạc mà là các loại hình nghệ thuật. Theo đó, toàn bộ chi phí sẽ do Zebra Entertainment tài trợ.

Tiếp nối Zebra Live Sessions là quỹ học bổng Zebra Foundation, Cường Tống muốn dành tặng riêng cho học sinh, sinh viên đang học tại các trường nghệ thuật, đặc biệt là Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam - nơi chắp cánh cho anh nhiều cơ hội mở rộng trong âm nhạc.

Với tất cả những ngón nghề tinh hoa đã tiếp thu được, nghệ sĩ Cường Tống kỳ vọng sẽ có dịp phô diễn và cống hiến trong các dự án phim khi có duyên kết hợp với các nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ Việt Nam.

Vào ngày 28/11 tới đây, nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc 8X này sẽ ra mắt mini album đầu tay của mình mang tên Hồi Ảnh Âm Nhạc. Mini album khí nhạc với những tác phẩm được sáng tác trong 10 năm hứa hẹn sẽ ghi được dấu ấn trong lòng công chúng.