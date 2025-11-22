Ca sĩ Thái Thuỳ Linh phát hiện ‘mỏ vàng’

‘Diện mạo’ mới trong âm nhạc của Thái Thuỳ Linh

Tối ngày 21/11, ca sĩ Thái Thùy Linh chính thức giới thiệu đến công chúng bộ đôi album vol.5 Jazz Vàng qua minishow cá nhân. Trong đêm nhạc, khán giả bị cuốn theo năng lượng của Thái Thùy Linh với diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới: sâu, sang, giàu trải nghiệm, đầy tự do.

Thái Thuỳ Linh xuất hiện với 'diện mạo' âm nhạc mới

Sau khi nghe Thái Thùy Linh mở đầu minishow Jazz Vàng bằng ca khúc Người yêu cô đơn (Đài Phương Trang), NSƯT Hồng Liên nhận xét: “Tôi từng nghe nhiều người hát ca khúc này nhưng lần đầu tiên nghe Thái Thùy Linh thể hiện với phong cách mới lạ, làm cho người ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đang yêu”.

Cũng có mặt trong minishow tối ngày 21/11 của ca sĩ Thái Thuỳ Linh, nhà sản xuất - đạo diễn Hoàng Công Cường không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Nói thật là ngồi dưới tôi thấy… sốc. Lần đầu tiên tôi được nghe tác phẩm âm nhạc bolero sang trọng như thế, giống như đang được xem một buổi biểu diễn học thuật chuyên sâu.

Tôi với Thái Thùy Linh chơi với nhau 15 năm, nhưng hôm nay tôi thấy một Thái Thùy Linh với diện mạo hoàn toàn mới: đằm hơn, sâu hơn, học thuật hơn. Không biết có phải Linh mà tôi từng biết không nữa. Sự thay đổi này quá sáng tạo, sẽ là bước đệm đột phá”, anh chia sẻ.

Theo đó album lần này của nữ ca sĩ gồm CD1 và 2 cùng 1 USB tặng kèm với tổng cộng 15 ca khúc. Đối với những người yêu thích bolero hay còn gọi là nhạc Vàng, thì những ca xuất hiện trong album đều công chúng được yêu thích và đã đi cùng năm tháng với bao thế hệ khán giả. Trong đó, có những ca khúc mang tính kinh điển như Tình bơ vơ, Đời tôi cô đơn, Đêm vũ trường, Tình là sợi tơ…

Thái Thùy Linh chia sẻ, cô chọn ca khúc vào album hoàn toàn không theo tiêu chí hot, hit, mà chọn theo tiêu chí là những ca khúc kinh điển trong chính ký ức của cô. Ví như cô nghe Tình bơ vơ suốt những năm tháng tuổi thơ, gắn với những kỷ niệm về người cha thân yêu. Bố cô thích nhạc vàng, nên khi Thái Thùy Linh còn nhỏ, đều nghe nhạc vàng mỗi ngày. Rất nhiều ca khúc nhạc vàng đã ăn sâu vào tiềm thức của Thái Thùy Linh vì vậy. Bên cạnh đó, có những ca khúc như Một đời yêu anh đã từng là “liều thuốc an thần” của Thái Thùy Linh và bạn bè thân thời điểm dịch Covid…

Tuy nhiên để có được album Jazz Vàng với 15 ca khúc, Thái Thùy Linh đã cùng với nhạc sĩ Nguyễn Quang chọn lọc rất kỹ từng ca khúc để đưa vào album, bởi không phải bài nhạc vàng nào cũng phù hợp với không gian Jazz. Nữ ca sĩ ưu tiên những bài “sến”, mong muốn khán giả nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng, dù là “rượu cũ” trong “bình mới” thì cô muốn phải là sự mới mẻ tự nhiên, không khiên cưỡng.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh trong minishow tối ngày 21/11

“Tôi nghe nhạc vàng từ khi mới sinh ra, từ chiếc cát-sét của bố. Tuy nhiên, hồi bé hay khi còn trẻ, tôi cũng có thành kiến với nhạc vàng. Nhưng, đến giờ tôi mới nhận ra, ngoài giai điệu thì ca từ những ca khúc nhạc vàng rất hay, rất đời, cảm tưởng người nhạc sĩ sáng tác từ những nỗi đau, những trắc trở, những vết thương lòng… của chính mình. Có thể vì càng trưởng thành tôi càng hiểu hơn những nỗi lòng, những câu chuyện được tác giả chuyển tải, chia sẻ trong từng ca khúc, nên thấy “thấm”, cảm nhận sâu sắc hơn và yêu hơn. Tôi chắc chắn mình đang làm một thứ bolero mà chưa ai làm, không hề sến súa hay tầm thường”- Thái Thùy Linh chia sẻ.

Album Jazz Vàng từ sự yêu thích các ca khúc nhạc vàng của Thái Thùy Linh, cũng là quà tặng dành đến người cha đã khuất của cô. Thái Thùy Linh tin chắc rằng, khi cha biết cô ra mắt album nhạc vàng, ông sẽ rất thích.

Không những vậy, Jazz Vàng cũng khẳng định một dấu ấn mới trong sự nghiệp của Thái Thùy Linh khi cô tiến sang một địa hạt âm nhạc có phần trái ngược với hình ảnh trước đây. Với Jazz Vàng, khán giả sẽ thấy Thái Thùy Linh đã hoàn toàn vượt qua định kiến giọng hát chỉ hợp với Pop-Rock. Tuy nhiên, nhạc vàng trong Jazz Vàng của Thái Thùy Linh là nhạc vàng nhưng mang đậm màu sắc cá tính âm nhạc quen thuộc của Thái Thùy Linh: riêng biệt, khó thể trộn lẫn và ai nghe cũng rất dễ bị… “nghiện”.

Album lần này của nữ ca sĩ gốc Hà Nội còn đánh dấu lần đầu hợp tác với nghệ sĩ Jazz Quyền Thiện Đắc. “Từ khi làm album, anh Quyền Thiện Đắc cho tôi cảm giác choáng ngợp. Khi anh chơi kèn, tôi thật sự ngưỡng mộ vì anh cực kỳ chuyên nghiệp. Anh có một lối chơi cá tính, độc đáo, có tính chất “gây nghiện”.

Nhiều hôm, tôi bật đi bật lại các bản nhạc anh chơi kèn, thậm chí còn nói: ‘Hay em không hát nữa, anh chơi hay quá’. Thái Thùy Linh tin rằng, khán giả khi nghe album cũng sẽ có cảm giác tương tự - bị cuốn hút, mê đắm và trọn vẹn trong từng giai điệu”, cô chia sẻ.

Thái Thuỳ Linh sẵn sàng đưa “quặng quý” lộ thiên

Ra mắt Jazz Vàng vào thời điểm thể loại âm nhạc bolero không còn “hot” như trước, không ít người lo ngại album sẽ khó gây xôn xao. Thái Thùy Linh khẳng định, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, cô chưa từng chạy theo trào lưu cũng không cố tình tạo trend. Các dự án nghệ thuật cô thực hiện đều dựa trên cảm xúc, có thể nói là cô chủ trương… “nuông chiều” cảm xúc bản thân. Trước đây, có hai album Thái Thùy Linh từng thực hiện bị ảnh hưởng bởi ý kiến người khác, dẫn đến nhiều thứ không thực sự hài lòng:

“Tôi từng bị nhầm lẫn giữa việc khẳng định cá tính âm nhạc của mình và việc lắng nghe hay theo hướng dẫn của những người giỏi. Kể từ album vol. 3, vol. 4 và dự án Du ca đi và hát trở đi, tôi quyết định làm những gì thực sự là mình, chứ không làm theo những gì người khác bảo tôi nên làm”.

Sự thật, trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Thái Thùy Linh là nữ nghệ sĩ đã tiên phong thực hiện nhiều dự án âm nhạc mới mẻ, thậm chí là táo bạo. Cô từng tiên phong làm mới nhạc cách mạng theo phong cách Rock, từng nhận không ít phản ứng, bị “ném đá” vì cách làm mới khiến mọi người chưa quen. Sau đó một thời gian, nhiều chương trình mới bắt đầu làm mới nhạc cách mạng, quê hương đất nước.

Thái Thùy Linh kể, gần đây khi tham dự buổi ra mắt dự án mới của ban nhạc Ngũ Cung, những người trẻ đã rất ngạc nhiên khi biết cô làm album “Bộ đội” cách đây 18 năm. Khi thu lại album “Bộ đội” cách đây chưa lâu, các bạn trẻ trong ban nhạc cũng ngạc nhiên nói “ngày đó chị đã có những bản phối hay như thế?”. Hay, Thái Thùy Linh cũng rất tiên phong thực hiện dự án “Du ca” hát giữa thiên nhiên và thu live.

Jazz Vàng có thể nói là dự án mang tính tiên phong tiếp theo của nữ nghệ sĩ cá tính đặc biệt trong làng nhạc Việt này, khi đưa nhạc vàng sống “cuộc đời mới” trong hơi thở của Jazz.

Nữ ca sĩ cho biết khẳng định, dự án này cô không hướng đến số đông: “Tôi không mơ ba vạn khán giả yêu thích mà chỉ mong tìm khoảng ba trăm người thực sự đồng cảm khi nghe âm nhạc của mình”, Thái Thùy Linh nói.

Theo Thái Thùy Linh, Jazz Vàng phản chiếu rõ cá tính con người cô, ở thời điểm hiện tại, không muốn và không thể làm vừa lòng tất cả”: “Tôi chỉ mong gặp và giữ những tri âm trong âm nhạc, những người thật sự trân quý mình”.

Ra mắt album Jazz Vàng, Thái Thùy Linh thường nhận được câu hỏi đây có phải là sự trở lại với âm nhạc của cô? Thực tế, Thái Thùy Linh chưa bao giờ từ bỏ âm nhạc, vì vậy không thể nói là “quay lại” hay “trở lại”.

Cô vẫn hát, nhưng theo một cách khác. Cách của một người không còn muốn chiều theo thị hiếu, chiều lòng người nghe nữa. Cô hát bằng sự “giải thoát” của tinh thần và sự tự do của cảm xúc.

“Hơn 20 năm sống bằng nghề hát, cuộc sống của tôi từng phải luôn chạy theo show, những bản thu âm, lắng nghe thị hiếu, làm sao chiều lòng nhiều khán giả nhất có thể… Tôi chưa từng ngừng hát, nhưng tinh thần của người nghệ sĩ trong tôi hiện tại đã rất khác, rất sung sướng. Tôi cởi thoát được nhiều thứ liên quan đến kỹ thuật, những đánh giá từ khán giả hay đồng nghiệp - đơn giản, tôi chỉ là tôi và nội tâm của tôi.

Tôi biết ngày càng có nhiều người đến và ở lại bên tôi vì nội tâm, vì bản chất con người tôi ra sao, chứ không phải vì những thứ bên ngoài. Tôi cảm thấy như đang sống một cuộc đời mới, một hành trình mới, là đại lộ mà tôi chưa biết sẽ dẫn mình đi đến đâu. Điều đó thật thú vị”- Thái Thùy Linh chia sẻ.

Album Jazz Vàng đối với Thái Thùy Linh còn có ý nghĩa khác, đó là khi cô đưa thành công nhạc vàng vào không gian của Jazz thì cô thấy đây chính là một “mỏ vàng” mà cô có thể khai thác thỏa thích cho con đường nghệ thuật của mình thời gian tới đây. Kho nhạc vàng rất dồi dào, những ca khúc mà Thái Thùy Linh muốn hát còn rất nhiều. Lúc này, cô chỉ chờ đợi những tri âm thực sự làm động lực để cô sẵn sàng đưa “quặng quý” lộ thiên.