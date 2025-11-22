Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zalo ra thông báo mới, người dân một số địa phương cần cập nhật ngay

22-11-2025 - 10:48 AM | Sống

Đây là tính năng được Zalo làm khẩn cấp trong vòng 24h.

Chiều ngày 21/11, trước diễn biến ngập lụt ngày càng căng thẳng, Zalo gửi thông báo với đến người dùng về bổ sung “Bản đồ” vào tính năng SOS. Điều này giúp lực lượng chức năng và cộng đồng ứng cứu chính xác theo vị trí thực tế của người đang cần trợ giúp, nhờ đó người dân có thể tìm được sự hỗ trợ kịp thời.

Zalo ra thông báo mới, người dân một số địa phương cần cập nhật ngay- Ảnh 1.

Bên cạnh việc hỗ trợ người gặp nạn thông báo tình trạng bản thân đến bạn bè, người thân trên Nhật ký Zalo, với “Bản đồ Zalo SOS” vừa được ra mắt, vị trí và tình trạng của người dân đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp sẽ hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực. Nhờ vậy, lực lượng cứu hộ, và cộng đồng xung quanh dễ dàng nhận diện các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý.

Zalo cho biết đã xây dựng khẩn cấp tính năng này trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Cụ thể, “Bản đồ Zalo SOS” sở hữu một số chức năng quan trọng như sau:

- Hiển thị tọa độ và thông tin người cần trợ giúp: Khi người dân gửi yêu cầu cứu trợ qua SOS trên Zalo, thông tin về vị trí và nhu cầu sẽ được đưa lên bản đồ để các bên liên quan theo dõi.

- Phân loại trạng thái bằng màu sắc: Màu đỏ cho các trường hợp cần cứu trợ, màu xanh cho các trường hợp đã được cứu. Việc phân loại này giúp các cơ quan chức năng và lực lượng tình nguyện phân bổ nguồn lực hợp lý để hỗ trợ người đang gặp khó khăn tốt hơn.

- Lọc theo địa phương: Lực lượng chức năng có thể lọc và xem các yêu cầu cứu trợ theo từng địa bàn, giúp điều phối đội cứu hộ tại chỗ hiệu quả hơn.

- Cập nhật trạng thái sau cứu trợ: Khi người cứu hộ xác nhận cứu trợ thành công, trạng thái trên bản đồ sẽ được chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, giúp lực lượng cứu hộ đánh dấu được các trường hợp đã được trợ giúp để phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Cách cập nhật thông tin trên bản đồ cứu hộ của Zalo SOS

Hiện tại, tính năng Zalo SOS sẽ mặc định mở tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Những người dân đang nguy cấp có thể làm theo hướng dẫn để thông tin của mình hiển thị trên “Bản đồ Zalo SOS” giúp lực lượng chức năng và cộng đồng tiếp cận nhanh:

Bước 1: Chia sẻ tình trạng trên Zalo SOS. Các thông tin cần thiết bao gồm vị trí, tình trạng, yêu cầu cứu hộ/ cứu trợ.

Bước 2: Thông tin SOS được gửi tự động lên “Bản đồ Zalo SOS” và hiển thị dạng chấm đỏ tại vị trí tương ứng kèm với thông tin tọa độ chi tiết.

Bước 3: Lực lượng chức năng và cộng đồng xung quanh có thể nhận diện điểm báo và sử dụng bộ lọc để xác định những nạn nhân ở gần nhất.

Bước 4: Sau khi hoàn tất cứu trợ, lực lượng cứu hộ sẽ bấm nút “Đánh dấu đã hỗ trợ” để cập nhật trạng thái trường hợp cứu trợ trên bản đồ, chấm đỏ sẽ chuyển thành màu xanh báo hiệu nhiệm vụ đã được xử lý.

Zalo ra thông báo mới, người dân một số địa phương cần cập nhật ngay- Ảnh 2.

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Zalo SOS

Với việc bổ sung thêm bản đồ vào Zalo SOS, Zalo hy vọng giúp cộng đồng và người dùng có thể tìm thấy sự hỗ trợ kịp thời trong các thời điểm thiên tai nguy cấp.

Ngay trước ngày 20/11, người giáo viên về hưu rút 239 triệu đồng tiền tiết kiệm ở ngân hàng Kiên Long: Công an phường tìm gặp người con trai

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua rau, cứ học thuộc mẹo này là biết rau trồng tự nhiên hay rau phun thuốc kích thích

Mua rau, cứ học thuộc mẹo này là biết rau trồng tự nhiên hay rau phun thuốc kích thích Nổi bật

Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg kéo nạn nhân từ dòng nước xiết vào bờ

Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg kéo nạn nhân từ dòng nước xiết vào bờ Nổi bật

Việt Nam có loại cá là “kho báu” vi chất, thơm ngon còn ít xương, bổ không kém cá chép, cá hồi: Chuyên gia Mỹ khen hết lời

Việt Nam có loại cá là “kho báu” vi chất, thơm ngon còn ít xương, bổ không kém cá chép, cá hồi: Chuyên gia Mỹ khen hết lời

10:39 , 22/11/2025
Nghệ sĩ ủng hộ hàng tỷ đồng cho người dân Đắk Lắk

Nghệ sĩ ủng hộ hàng tỷ đồng cho người dân Đắk Lắk

10:36 , 22/11/2025
Chàng trai 28 tuổi chạy bộ mỗi ngày, sau 3 tháng kết quả nhận lại không ai ngờ

Chàng trai 28 tuổi chạy bộ mỗi ngày, sau 3 tháng kết quả nhận lại không ai ngờ

10:04 , 22/11/2025
Những bộ phận của cá chứa chất cực độc: Số 1 nhiều người Việt ăn để "bổ thận tráng dương"

Những bộ phận của cá chứa chất cực độc: Số 1 nhiều người Việt ăn để "bổ thận tráng dương"

09:40 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên