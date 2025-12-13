Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuộc sống nơi xứ người của hoa hậu Ý Nhi trong 2 năm sang Australia du học

13-12-2025 - 22:31 PM | Sống

Hoa hậu Ý Nhi trở về nước, tham gia đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025 với vai trò đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam sau thời gian du học tại Australia.

Cuối năm 2023, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ thông báo sang Australia du học. Trước khi đi, cô cắt mái tóc dài của mình để tặng bệnh nhân ung thư qua Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam BCNV.

Trong thời gian sinh sống và học tập tại Australia, Ý Nhi hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên giao lưu với khán giả và cập nhật các dự án thiện nguyện. Người đẹp cũng liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Australia để bảo đảm lịch học, đồng thời tham gia nhiều hoạt động, sự kiện tại quê nhà.

Ý Nhi sang Australia du học từ cuối năm 2023.

Tháng 5/2025, Ý Nhi tạm hoãn việc học về nước để đại diện Việt Nam tham dự Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Kết quả, người đẹp dừng chân ở Top 40.

Tuy nhiên tại cuộc thi, Ý Nhi nhận nhiều đánh giá tích cực của khán giả với phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính. Bên cạnh đó, cô cũng có khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin và lưu loát, mang đến hình ảnh người Việt Nam thân thiện.

Sau cuộc thi, Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục việc học. Những hình ảnh đời thường giản dị của nàng hậu nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Ý Nhi vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

Tại buổi công bố Top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025, bà Phạm Kim Dung – Chủ tịch Miss World Vietnam – đã chia sẻ về cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi trong gần hai năm du học tại Australia.

Theo bà Phạm Kim Dung, trong thời gian học tập ở nước ngoài, Ý Nhi sống tự lập, không phụ thuộc vào gia đình. Người đẹp sinh năm 2002 thường dậy từ 4–5h sáng để chuẩn bị bữa ăn mang theo đi làm. Buổi tối, cô hâm nóng thức ăn để dùng tiếp và cố gắng tăng ca nhiều nhất có thể nhằm duy trì thu nhập ổn định.

Tại Australia, Ý Nhi làm nhân viên bán hàng cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại sân bay. Nhờ doanh số tốt, cô thường xuyên nhận được các khoản thưởng thêm. Hoa hậu cho biết, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng cô có thể tiết kiệm khoảng 30 triệu đồng và hiện làm việc tối đa 24 giờ mỗi tuần theo quy định.

Chia sẻ về động lực làm việc, Ý Nhi cho biết mong muốn duy trì dự án nhân ái là lý do khiến cô luôn nỗ lực: “Tôi cố gắng nhiều như vậy để có thể tiếp tục dự án của mình một cách bền vững hơn. Dù ở vai trò Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hay ở bất kỳ đâu, tôi luôn khao khát được cống hiến cho cộng đồng, cho Việt Nam.”

Hiện tại, Ý Nhi đang trong kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng tại Australia. Cô dành một tháng để đồng hành cùng Miss World Vietnam, thời gian còn lại sẽ quay lại Australia tiếp tục công việc và học tập để trang trải cuộc sống.

Hoa hậu Ý Nhi về nước 1 tháng đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định, sở hữu chiều cao 1m75. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng đoạt giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022. Người đẹp vào thẳng Top 20 Miss World Vietnam 2023 sau chiến thắng "Người đẹp thời trang".

Thời điểm mới đăng quang, Ý Nhi từng nhận phải làn sóng chỉ trích từ khán giả vì loạt phát ngôn gây tranh cãi. Cô chọn cách "ở ẩn" một thời gian trước khi sang Australia du học.

Bạn trai Ý Nhi tiếp tục vắng mặt trong ngày nàng Hậu tạm rời showbiz

Theo Ngọc Thanh

VTC NEWS

