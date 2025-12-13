Tiên Nguyễn bất ngờ bị "vạch trần"

So với tiệc cưới tổ chức tại TP.HCM thì hôn lễ tại Đà Nẵng của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc sôi động, ấm cúng hơn hẳn. Ngoài những người bạn thân thiết thì vài thành viên trong hội anh chị em của gia đình tỷ phú tiếp tục góp mặt để chúc phúc cặp đôi. Đặc biệt, sự xuất hiện của "cậu út" Hiếu Nguyễn là gây chú ý hơn cả. Bởi Hiếu Nguyễn và Tiên Nguyễn là chị em ruột, là 2 con của bà Thuỷ Tiên và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc "phốt" Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành. Cụ thể, Hiếu Nguyễn "vạch trần" loạt bí mật ngày bé của 2 chị em: "Với những ai chưa biết tôi, tôi là William, em trai của cô dâu và là một phù rể. Tôi có cả mấy chục năm biết chuyện xấu hổ về chị mình, nhưng hôm nay tôi hứa sẽ nói ngắn gọn và nhẹ nhàng thôi. Đứng ở đây hôm nay thật sự rất khó tin, vì tôi đã chứng kiến chị tôi lớn lên qua từng giai đoạn của cuộc đời. Và thú thật là tôi khá bất ngờ khi chị ấy thực sự đã kết hôn.

Mọi người hôm nay đều biết Tiên Nguyễn là một người phụ nữ hiền lành, dễ thương. Nhưng tin tôi đi, mười năm trước chị ấy hoàn toàn là một con người khác. Là đứa em trai duy nhất, tôi chính là 'bao cát' cho mọi sự bực bội của chị trong hành trình từ một cô bé trở thành một người phụ nữ. Năm chị mười hai tuổi, khi muốn tập kẻ eyeliner và tô son, chị đã chọn tôi làm… búp bê trang điểm. Một năm sau, từ búp bê trang điểm, tôi được 'thăng cấp' thành công chúa giả gái, váy công chúa bắt đầu xuất hiện trong tủ đồ của tôi. Mọi chuyện đi xa đến mức, tôi cảm giác mình đang dần biến thành một thiếu nữ tuổi teen cùng với chị ấy. Lớn hơn một chút, ba mẹ không cho chị ra ngoài nếu không có tôi đi cùng. Chị kéo tôi theo, hứa là hai chị em sẽ đi chơi với nhau, rồi sau đó bỏ tôi lại để đi gặp bạn trai. Kết quả là tôi ngồi xem hai bộ phim liên tiếp một mình trong rạp".

Hiếu Nguyễn khiến Tiên Nguyễn bật khóc khi phát biểu trong lễ cưới của chị

Hiếu Nguyễn cho biết chính những năm tháng cùng nhau khôn lớn đó, Tiên Nguyễn đã dạy cho anh rất nhiều về tính cách, quan điểm sống. Cụ thể, thiếu gia nhà tỷ phú khiến Tiên Nguyễn bật khóc khi nói tiếp: "Từ những trải nghiệm đó, tôi học được cách tết tóc, cách tẩy trang, cách gấp váy tutu, và thuộc tên toàn bộ nhân vật trong phim X-Men: First Class. Nhưng dành nhiều thời gian bên chị, tôi cũng học được những điều quan trọng hơn. Chị dạy tôi cách đối xử tử tế với con gái, nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm và trân trọng. Biết lắng nghe khi người khác cần chia sẻ, biết dịu dàng và thấu cảm khi ai đó đang buồn. Và biết đứng lên bảo vệ bản thân cũng như những người mình yêu thương.

Trên tất cả, bài học quan trọng nhất mà chị dạy tôi và chắc chắn chị không bao giờ để tôi quên chính là toàn bộ lời bài hát trong album đình đám năm 2001 của Britney Spears: Oops!… I Did It Again. Jacqueline Tiên Nguyễn, chị đã trưởng thành từ một 'công chúa hơi điên' trở thành một nữ CEO vững vàng, một thế lực trong ngành thời trang, một cô dâu xinh đẹp đến nghẹt thở và sắp tới, chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời".

Hiếu Nguyễn luôn sát cánh trong những cột mốc đặc biệt của Tiên Nguyễn, cả hai chị em vô cùng gắn bó, thân thiết

Hiếu Nguyễn cũng lần đầu dành những lời "có cánh" cho anh rể: "Marie cứ liên tục nhắc tôi rằng anh trông trẻ hơn tôi cả mười tuổi. Ban đầu tôi nghĩ là nhờ mấy liệu pháp và lịch chăm sóc da năm ngày một tuần của anh nhưng sau khi gặp các anh em trai và mẹ anh, tôi nhận ra đó hoàn toàn là do… gen di truyền. Anh là một người đàn ông chăm chỉ và đầy trách nhiệm. Anh vừa đi học vừa làm thêm để tiết kiệm tiền cho tương lai. Một đứa trẻ bình thường có lẽ sẽ tiêu tiền vào kẹo, truyện tranh, trò chơi, hay thậm chí là một chiếc xe đạp.

Nhưng không phải Justin. Justin tiết kiệm từng đồng để mua vớ, đồ lót, ga giường, mô hình và trang phục của… Ninja Rùa Tuổi Teen! Ngay cả khi bị bạn bè trêu chọc vì niềm đam mê Ninja Rùa, anh vẫn không từ bỏ. Có thể lý do nghe hơi lạ nhưng điều đáng trân trọng là anh có đam mê, có quyết tâm, và không quan tâm người khác phán xét thế nào. Tôi không dễ tự hào về nhiều người nhưng tôi thực sự tự hào khi được làm em rể của Justin.

Không phải vì bộ sưu tập Ninja Rùa của anh, mà vì tôi luôn mong chị Tiên sẽ kết hôn với một người tử tế, có trái tim tốt và Justin chính là người như vậy. Tôi cảm thấy yên tâm khi biết rằng chị tôi sẽ dành cả cuộc đời bên anh. Nếu nói theo cách mà cậu bé Justin ngày xưa có thể hiểu - Anh mạnh mẽ như Leonardo, thông minh như Donatello, dũng cảm như Raphael, và nhân hậu như Michelangelo. Tôi thật lòng mong anh sẽ tận hưởng hành trình cùng chị ấy khi hai người già đi với nhau - giống như cách tôi đã tận hưởng quãng thời gian lớn lên cùng chị. Hãy chăm sóc chị ấy thật tốt".

Hiếu Nguyễn dành sự tôn trọng, quý mến đặc biệt dành cho anh rể

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn sở hữu gần 300 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu. Năm 2007, chồng Tiên Nguyễn và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam.