Tái xuất VBFF, Thanh Hương Bùi và song Hoàng đọ thần thái trong buổi tuyển chọn người mẫu cho BST EQUINOX

Ngày 17/11 vừa qua, Thanh Hương Bùi đã chính thức khởi động casting người mẫu cho bộ sưu tập mới nhất mang tên EQUINOX. Buổi casting nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu và hàng trăm người mẫu đã đăng ký tham gia.

Xuất hiện tại sự kiện, nhà thiết kế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với diện mạo rực rỡ và thần thái quyền lực. Diện trang phục mới nhất nằm trong BST EQUINOX với chiếc đầm đỏ quý phái, cùng điểm nhấn hình ảnh chú ngựa chiến binh kiêu hùng đã khiến cho Thanh Hương Bùi trở nên nổi bật.

Cùng với ‘bông hồng thép làng mốt’, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thuỳ và đạo diễn catwalk Nhã Trúc mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ. Võ Hoàng Yến diện thiết kế váy mini dáng halter ôm sát cơ thể, giúp khoe trọn đường cong và đôi vai thon. Họa tiết ngựa cùng tông màu nâu – đỏ gợi nét hoang dã, tạo cảm giác vừa nghệ thuật vừa phóng khoáng.

Võ Hoàng Yến gây ấn tượng tại buổi tuyển chọn người mẫu cho BST EQUINOX

Còn Hoàng Thuỳ lại thu hút bởi bộ trang phục lấy tông nâu đất làm chủ đạo, gợi nhớ đến sắc màu của thiên nhiên và sự ấm áp của mùa thu. Chiếc đầm kết hợp giữa phần cổ draped xẻ sâu tinh tế và thân váy ôm sát cơ thể tạo nên vẻ đẹp gợi cảm nhưng không phô trương.

Hoàng Thùy thu hút bởi bộ trang phục lấy tông nâu đất làm chủ đạo

Đạo diễn catwalk Nhã Trúc thu hút bởi trang phục màu nâu đất kết hợp chất liệu xuyên thấu mềm rủ để tạo độ bay bổng khi di chuyển. Phần cổ V sâu gợi cảm nhưng tinh tế, kết hợp tay áo bồng nhẹ mang hơi hướng cổ điển. Đây đều là những thiết kế nằm trong BST sắp được trình diễn của nhà Thanh Hương Bùi.

Hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của ban giám khảo buổi casting là đạo diễn Hoàng Nhật Nam, người đứng sau nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Với góc nhìn sân khấu, trình diễn và cảm xúc thị giác, anh đánh giá thí sinh dựa trên khả năng hòa hợp với bối cảnh sân khấu và phong cách của BST EQUINOX.

Các người mẫu tham gia casting đều trải qua 3 phần trình diễn. Nhiều người mẫu gây ấn tượng với bước đi chắc chắn, kỹ luật hình thể rõ ràng, trong khi một số khác chinh phục giám khảo bằng cá tính riêng biệt và nét đẹp không trộn lẫn. Những phần trình diễn xuất sắc thường được Thanh Hương Bùi, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy và Nhã Trúc đưa ra những lời khen và góp ý trực tiếp – điều hiếm thấy ở nhiều buổi casting thông thường.

Một số người mẫu tham gia casting

Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đặc biệt chú ý đến khả năng kết nối của thí sinh với sân khấu, góc máy và không gian trình diễn. Anh nhiều lần yêu cầu thí sinh “thử lại một lần nữa” để đánh giá độ linh hoạt, cho thấy sự nghiêm túc của ekip trong việc tìm kiếm gương mặt phù hợp nhất.

Theo đó EQUINOX là BST mới, với 23 mẫu trang phục được Thanh Hương Bùi và các cộng sự bắt tay thực hiện ngay sau thành công của Manifeste tại Shanghai Fashion Week SS26 giữa tháng 10 vừa qua. Lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và hình ảnh của những chú ngựa La Mã, thể hiện sự mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ, sang trọng. Điều đó được thể hiện qua phom dáng gọn gàng nhưng sắc nét, họa tiết ngựa được phối tinh tế cùng những đường cắt táo bạo đặc trưng. Với EQUINOX, Thanh Hương Bùi hướng đến hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ nhưng tinh tế, phóng khoáng nhưng kiểm soát. Chính vì vậy, việc tuyển chọn người mẫu phải được thực hiện cẩn trọng, bởi người trình diễn không chỉ mặc trang phục mà còn truyền tải “linh hồn” của thiết kế đến khán giả.

Thanh Hương Bùi chia sẻ: “EQUINOX là một BST mang tính chuyển mình. Tôi cần những người mẫu có khí chất riêng, có câu chuyện và phong thái dứt khoát. Người diễn cần thể hiện được tinh thần giao thoa – mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, sắc nét nhưng không thô cứng.”

"Đối với tôi, một người mẫu trình diễn không chỉ cần có chiều cao lý tưởng, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp hay vẻ đẹp thu hút. Điều quan trọng hơn cả là sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu và đặc biệt là khả năng thấu hiểu, cảm thụ được ý đồ của nhà thiết kế và thông điệp của bộ sưu tập. Người mẫu chính là cầu nối quan trọng, giúp truyền tải câu chuyện thời trang một cách sâu sắc và rộng hơn đến với công chúng", Thanh Hương Bùi nhấn mạnh.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ khâu thiết kế đến tuyển chọn người mẫu, cùng sự đồng hành của cácc giám khảo quyền lực, EQUINOX được dự đoán sẽ trở thành một trong những BST ấn tượng ngày 13/12 tới, trên sân khấu của VBFF XIII.