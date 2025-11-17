Vở nhạc kịch đang “cháy vé”, được Cục trưởng NSND Xuân Bắc mong có đêm diễn thứ 100 có gì đặc sắc?

Vào cuối tuần qua, NSX Dương Cầm và ekip đã tổ chức kỷ niệm 1 năm ra mắt công chúng vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo. Buổi công diễn đặc biệt quy tụ loạt khách mời đình đám như như NSND Xuân Bắc, Divo Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Cường, NSND Thu Hà, Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Vinh Khuất, MC Phí Linh, MC Huyền Trang (Mù Tạt), vợ chồng nhạc sĩ Sa Huỳnh- Duy Hùng…

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc và các nghệ sĩ tham gia "Giấc mơ Chí Phèo"

Trong niềm vui xen lẫn tự hào, Cục trưởng Xuân Bắc chia sẻ: “Vở nhạc kịch rất hay, có giá trị văn học và nghệ thuật, có tính thẩm mỹ cao. Tôi nghĩ rằng Dương Cầm và ekip đã rất đầu tư cho sản phẩm của mình và nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả, tạo nên đời sống cho một tác phẩm chạm đến musical. Không chỉ hơn 10 đêm diễn, với nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo” tôi mong chờ đêm diễn thứ 100 và nhiều hơn nữa. Đây cũng là một sản phẩm hấp dẫn, tiêu biểu trong bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy ngành công nghiệp văn hoá.”

Như lời khẳng định của Cục trưởng NSND Xuân Bắc, với hơn 10 đêm công diễn cháy vé, Giấc mơ Chí Phèo đã khẳng định được sức hấp dẫn với mọi tầng lớp khán giả. Cho thấy một vở nhạc kịch broadway chất lượng, quy mô và ăn khách.

Vì không muốn cất kho đắp chiếu, nên Dương Cầm đã liều lĩnh khi đem đứa con nghệ thuật của mình ra với khán giả. Từ những đêm diễn đầu tiên, cho đến nay, anh đã nâng cấp tất cả các công đoạn và trải nghiệm của khán giả, từ khâu tổ chức đến hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Khoác lên đứa con tinh thần của mình lớp áo “dát vàng”, đắt giá và đầy sự tự hào của nghệ thuật nước nhà.

Ở thời điểm các show âm nhạc, giải trí phủ sóng mạnh mẽ mặc dù nhận được nhiều lời mời đầy hứa hẹn nhưng Dương Cầm quyết định từ chối tất cả. Anh không lựa chọn góp mặt trên truyền thông kiểu ồn ào, mà nép mình một cõi “tập trung cho dự án riêng”, không giống ai Dương Cầm làm nhạc kịch.

Hiện tại, khi show âm nhạc, concert “lắng xuống” nhiều người rơi vào trạng thái loay hoay thì Dương Cầm lại chứng minh điều anh chọn đã đúng! Một người làm nghề có quan điểm, có hướng đi và chưa bao giờ muốn giống ai. Sự nhạy cảm vốn có và con mắt của nhà sản xuất tinh nghề, dường như Dương Cầm nhìn trước được dòng chảy của nghệ thuật nước nhà.

Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo liên tục 'cháy vé'

Bước vào địa hạt nhạc kịch, trong tay không có gì ngoài đam mê và tham vọng đủ lớn cho giấc mơ nhạc kịch Việt Nam chạm đến musical. Nhắc về những ngày đầu tiên chạm vào nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo, Dương Cầm vẫn nhớ như in những cảm xúc khó tả. Vừa cắt bánh sinh nhật tại sảnh khi kết thúc đêm diễn Dương Cầm gửi lời tri ân đến nhà văn Nam Cao, ekip và khán giả: “Khi làm nhạc kịch tôi chắc chắn 1 điều rằng, đây sẽ là một loại hình đủ sức hấp dẫn với khán giả. Bởi sau nhiều liveshow, concert, những đêm nhạc phòng trà bước vào giai đoạn bão hoà thì nhạc kịch, đặc biệt là broadway sẽ là một trong những món ngon khiến khán giả thích thú. Nhưng dù tự tin như thế nào, “giấc mơ lớn” cũng khó thành nếu thiếu đi sự đón nhận của khán giả. Chính khán giả đã nuôi dưỡng cho Giấc mơ Chí Phèo lớn thêm mỗi ngày và đây là một sản phẩm của cộng đồng đóng góp vào cho ngành công nghiệp văn hoá Thủ đô thêm đậm nét. Tôi biết ơn nhà văn Nam Cao đã có một tác phẩm văn chương tiêu biểu, trân trọng những người tài đã đến và sáng tạo cùng tôi, biết ơn khán giả đã yêu thương và nuôi dưỡng nghệ thuật nhạc kịch nước nhà ”- Dương Cầm xúc động chia sẻ.

Sau 1 năm, đến nay, Dương Cầm đã tạo ra hiện tượng nhạc kịch, “cháy vé” từng đêm công diễn - điều mà trước đến nay chưa một vở nhạc kịch nào tại Việt Nam làm được. Chưa nói, việc đưa nhạc kịch công diễn tại nhà hát Hồ Gươm cũng là điều không tưởng, ban đầu nhiều người nói anh “chơi trội”, số khác lo ngại “ekip sẽ bù lỗ”. Bởi một show ca nhạc đơn thuần, một liveshow hay concert ca sĩ còn phải “nỗ lực” để bán vé lấp đầy 1 ngàn ghế chứ nói gì đến 1 vở nhạc kịch. Bên cạnh đó thay đổi thói quen thưởng thức của khán giả tại Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng, luôn là thách thức của đơn vị sản xuất, các nhà hát.

Có thể khẳng định, kể từ sau 3 vở "Cô Sao", "Người tạc tượng", "Nguyễn Trãi" là những tác phẩm nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam theo truyền thống của opera phương Tây của nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 - 1991) - một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho thể loại nhạc kịch theo truyền thống của opera phương Tây. Cho tới nay, nhạc kịch của Việt Nam đủ sức hấp dẫn với khán giả, nói không quá đó chính là nhạc kịch broadway “Giấc mơ Chí Phèo” của Dương Cầm.

Vở nhạc kịch sau 10 đêm công diễn vẫn cháy vé, và nhận được vô số lời khen ngợi. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Dương Cầm chia sẻ anh tham vọng Giấc mơ Chí Phèo sẽ trở thành một sản phẩm của văn hoá Việt, xuất hiện như một “món ngon” với khách du lịch được trải nghiệm khi đến Việt Nam. Và đây là một sản phẩm đủ sức hấp dẫn trong nền công nghiệp văn hoá và có thể xuất khẩu văn hoá. Rõ ràng những tham vọng này của Dương Cầm quả thực không quá và không phải không có cơ sở. Nếu không có sự tự tin, không có tham vọng đủ lớn Dương Cầm sẽ khó “làm nên điều không thể!”. Với những gì Giấc mơ Chí Phèo đang làm “khác biệt và nâng cấp” rõ ràng thật hứa hẹn và kỳ vọng!