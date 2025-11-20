Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

42 tuổi, nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung đỗ đại học

20-11-2025 - 19:50 PM | Lifestyle

Nhiều người đã gửi lời chúc mừng khi nhạc sĩ công bố tin vui này.

Chiều ngày 20/11, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung “khoe” đã đỗ khoa Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM hệ đại học chính quy. Theo đó, tác giả của “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” đạt tổng điểm 21,17/30 điểm với 3 môn thi gồm kiến thức âm nhạc, nhạc cụ và thanh nhạc.  

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung “khoe” kết quả đỗ Nhạc viện TP.HCM

Dưới bài đăng này, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những lời chúc mừng. Bài đăng thông báo của anh cũng nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác với hơn 9.000 lượt reaction và hơn 900 lượt bình luận. 

Trước đó, vào ngày 16/11, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định đăng ký thi vào khoa Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Nam nhạc sĩ chia sẻ rằng sau hơn 22 năm hoạt động nghệ thuật, anh cảm thấy cần hệ thống lại kiến thức, củng cố nền tảng từ gốc để có những bước đi vững chắc hơn. Anh viết: “Đối với tôi, trong suốt hơn 22 năm qua, 1 đứa trẻ chỉ cầm trong tay có 6-7 hợp âm mà đi được đến vị trí này, có được những thành công là kỳ tích khó tin rồi!”

Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ mong muốn có thêm kỹ năng sư phạm để phục vụ cho việc giao lưu và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại các trường học. Anh thẳng thắn thừa nhận một tấm bằng chuyên ngành sẽ là câu trả lời cho những ý kiến nghi ngờ: “‘Bằng cấp gì mà đứng nói?’, ‘Bằng cấp gì mà đến trường dạy?’”.

Đây không phải là lần đầu nam nhạc sĩ đầu tư thời gian cho việc học. Anh tiết lộ từng tham gia một khóa học lồng tiếng và luyện giọng kéo dài 6 tháng. Sau khoá học, anh cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện với người khác hay trước đám đông. Nhờ thế, anh nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình giao lưu chia sẻ truyền cảm hứng ở các trường hay các đơn vị tổ chức. 

Theo đó, Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM. Anh từng tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Các bài hát làm nên tên tuổi của nhạc sĩ như: Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Ngôi nhà hoa hồng…   

