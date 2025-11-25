Vietjet Air có tin vui cho hàng triệu khách hàng

Thêm cơ hội kết nối Việt Nam và Malaysia

Mới đây, Vietjet Air chính thức khai trương đường bay mới Đà Nẵng - Kuala Lumpur, trở thành tuyến bay thứ ba giữa Malaysia và Việt Nam. Nhờ mạng bay rộng và linh hoạt, Kuala Lumpur trở thành “cửa ngõ khám phá Đông Nam Á” dành cho du khách Việt, đồng thời là điều kiện thuận lợi cho du khách Malaysia đến những thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Theo đó, hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026) hướng đến quảng bá hình ảnh một Malaysia hiện đại, năng động và hội nhập sâu rộng, qua đó củng cố vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chính phủ Malaysia triển khai nhiều chiến lược trọng điểm, tập trung vào việc kích cầu du lịch, thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế và tăng cường sự hiện diện tại các thị trường chiến lược.

Malaysia hướng tới các thị trường chính gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Australia, cùng các thị trường thứ cấp như Hàn Quốc, Saudi Arabia và Anh Quốc. Bên cạnh đó, nước này đẩy mạnh phát triển các phân khúc du lịch chuyên sâu như du lịch thiên nhiên, trải nghiệm, wellness, du lịch sang trọng, ẩm thực và xu hướng bleisure (kết hợp công tác & nghỉ dưỡng).

Khách sạn Sunway nằm ở trung tâm của Kuala Lumpur, thuận tiện di chuyển, được nhiều du khách lựa chọn

Theo đó, với sự tương đồng về văn hóa, ẩm thực giữa Việt Nam và Malaysia, các hoạt động xúc tiến này sẽ giúp doanh nghiệp Việt dễ dàng thiết kế chương trình phù hợp cho nhân sự, đồng thời tối ưu chi phí tổ chức. Điều này tạo điều kiện để Malaysia đón nhiều đoàn doanh nghiệp hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt khi Visit Malaysia 2026 mang đến nhiều ưu đãi và sản phẩm chuyên biệt.

Tính đến tháng 8/2025, Malaysia đã đón 236.918 lượt khách Việt Nam, trong khi Việt Nam ghi nhận 205.601 khách Malaysia, cho thấy nhu cầu giao lưu du lịch cao giữa hai nước.

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia kỳ vọng rằng sẽ có nhiều chương trình để mở ra cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần phát triển những gói du lịch phong phú, phù hợp thị hiếu du khách Việt Nam.

Trong giai đoạn cuối năm này, Malaysia đang đẩy mạnh chiến dịch Visit Malaysia 2026 với mục tiêu thu hút hơn 43 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 283,8 tỷ RM. Chiến dịch lần này của Malaysia tập trung làm mới điểm đến với chủ đề “Surreal Experiences – Trải nghiệm như mơ”. Mục đích là để du khách có hành trình đa giác quan: từ thiên nhiên hoang sơ, di sản văn hóa đa sắc đến nghệ thuật đương đại và ẩm thực đặc trưng của quốc gia.

Tòa tháp đôi này là biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của Malaysia

Chương trình Visit Malaysia 2026 sẽ đánh dấu cam kết phát triển bền vững của ngành du lịch Malaysia, đồng thời phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDG).

Bên cạnh đó, Tourism Malaysia cũng tích cực ủng hộ sáng kiến Tam giác tăng trưởng Indonesia – Malaysia – Thái Lan (IMT-GT), hướng tới năm du lịch chung IMT-GT 2023–2025 với mục tiêu cùng nhau quảng bá khắp tiểu vùng như một khu vực du lịch liên kết đầy hấp dẫn.

Kuala Lumpur khẳng định vị thế

Việc Vietjet mở với đường bay với Kuala Lumpur vào dịp này cũng nhằm chào mừng thành phố này chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực Thiết kế, trở thành Thành phố Thiết kế sáng tạo. Đây là dấu mốc lớn khẳng định vị thế của thủ đô Malaysia như một trung tâm năng động về đổi mới, sáng tạo và phát triển đô thị bền vững trong khu vực.

Việc gia nhập mạng lưới này không chỉ mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi hơn về con người, văn hóa và điểm đến Malaysia, mà còn thúc đẩy các chương trình bảo tồn di sản kiến trúc, đồng thời khuyến khích hình thành thêm nhiều không gian công cộng mang tính sáng tạo và gắn kết cộng đồng.

Danh hiệu UNESCO là sự ghi nhận nỗ lực hợp tác bền bỉ nhiều năm giữa Tòa thị chính Kuala Lumpur, Think City và cộng đồng sáng tạo địa phương. Kuala Lumpur hiện nằm trong mạng lưới gồm 408 thành phố trên hơn 100 quốc gia, cùng những trung tâm thiết kế nổi bật như Berlin, Seoul, Singapore hay Dubai.

Một số điểm mạnh của Kuala Lumpur được UNESCO ghi nhận, gồm Bảo tồn di sản đô thị qua các dự án phục hồi như Central Market; Hạ tầng biểu tượng: cầu Saloma Link Bridge, tòa nhà Merdeka 118…; Hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, thường xuyên biến không gian công cộng thành “phòng trưng bày ngoài trời”; Chiến lược phát triển thông minh và bền vững, ưu tiên thiết kế đô thị, mảng xanh và bảo tồn bản sắc địa phương.

Với danh hiệu Thành phố Thiết kế sáng tạo, Kuala Lumpur là thành phố Malaysia thứ 3 được vinh sanh sau Kuching – Thành phố Ẩm thực (2021) và Ipoh – Thành phố Âm nhạc (2023).