Chế Linh U90 nói một mong muốn khi trở về quê hương

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tới thăm một di tích lịch sử tại Rạch Giá - Phú Quốc. Ông tâm sự về mong muốn của mình khi trở về quê hương: "Hiện tại, tôi đang ở ngôi mộ của ngài Nguyễn Trung Trực tọa lạc tại Rạch Giá. Toàn bộ người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều biết đến tên ngài Nguyễn Trung Trực, người có nhiều đóng góp với đất nước, dân tộc Việt Nam.

Chế Linh

Tôi đã tới được đây. Trong chuyến về thăm quê hương lần này, mong muốn của tôi là tìm tới những địa danh lịch sử, di tích văn hóa, di sản và tâm linh. Tôi đi khắp mọi nơi, đi cả những nơi tôi đã từng tới và chưa từng tới, để ghi lại những hình ảnh giá trị làm tư liệu cho con cháu, khán giả sau này. Tôi hạnh phúc vì được tới những địa danh lịch sử, di sản văn hóa này".

Thắp hương xong, Chế Linh tiếp tục bắt phà đi ra Phú Quốc để thăm một số di tích lịch sử khác. Nam danh ca tỏ ra khá hào hứng và tràn đầy năng lượng dù đã ở tuổi U90.

Ông chia sẻ: "Trong chuyến về thăm quê hương lần này, tôi không đi hát show, mà cố gắng đi thăm những di tích, địa danh lịch sử của Việt Nam, ghi lại hình ảnh cho khán giả xem.

Chuyến đi lần này với tôi rất giá trị, có nhiều bạn bè tôi cũng đi cùng. Tới đảo Phú Quốc, nơi đầu tiên tôi đi thăm là mộ bà Lớn Tướng Lê Kim Định, phu nhân ngài Nguyễn Trung Trực mà tôi vừa thăm ở Rạch Giá. Tôi xin khấn vái mọi sự bình an cho bản thân, gia đình và mọi người.

Tiếp đó, tôi đi thăm làng mắm Phú Quốc nổi tiếng, nơi sinh hoạt của bà con nơi đây. Tôi đã thử qua nước mắm và thấy rất mặn. Ở đây, người ta làm nước mắm thủ công với sức chứa lớn. Tôi vào đây ngửi thấy mùi rất thơm".

Được biết, trước khi tới Phú Quốc, Chế Linh đã đi qua nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Nha Trang, Cà Mau… và tham quan nhiều địa danh khác nhau. Sau đó, ông còn bay ra Hà Nội để gặp mặt khán giả ái mộ.

Dù đã ở tuổi U90 nhưng nam danh ca vẫn rất khỏe mạnh, di chuyển nhiều nhưng vẫn sung mãn, không hề mệt mỏi. Nhiều lúc nam danh ca còn tỏ ra hiếu động như một đứa trẻ khi được sống lại ký ức tuổi thơ ở những làng quê.

Ông nói: "Cả tháng nay tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng thật sự tôi vẫn ngậm ngùi về thiên tai đang hoành hành. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho đất nước, bà con mình được bình an vô sự".