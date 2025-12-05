Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chế Linh U90 nói một mong muốn khi trở về quê hương

05-12-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

"Tôi hạnh phúc vì được tới những địa danh lịch sử, di sản văn hóa này", Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tới thăm một di tích lịch sử tại Rạch Giá - Phú Quốc. Ông tâm sự về mong muốn của mình khi trở về quê hương: "Hiện tại, tôi đang ở ngôi mộ của ngài Nguyễn Trung Trực tọa lạc tại Rạch Giá. Toàn bộ người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều biết đến tên ngài Nguyễn Trung Trực, người có nhiều đóng góp với đất nước, dân tộc Việt Nam.

Chế Linh U90 nói một mong muốn khi trở về quê hương- Ảnh 1.

Chế Linh

Tôi đã tới được đây. Trong chuyến về thăm quê hương lần này, mong muốn của tôi là tìm tới những địa danh lịch sử, di tích văn hóa, di sản và tâm linh. Tôi đi khắp mọi nơi, đi cả những nơi tôi đã từng tới và chưa từng tới, để ghi lại những hình ảnh giá trị làm tư liệu cho con cháu, khán giả sau này. Tôi hạnh phúc vì được tới những địa danh lịch sử, di sản văn hóa này".

Thắp hương xong, Chế Linh tiếp tục bắt phà đi ra Phú Quốc để thăm một số di tích lịch sử khác. Nam danh ca tỏ ra khá hào hứng và tràn đầy năng lượng dù đã ở tuổi U90.

Chế Linh U90 nói một mong muốn khi trở về quê hương- Ảnh 2.

Ông chia sẻ: "Trong chuyến về thăm quê hương lần này, tôi không đi hát show, mà cố gắng đi thăm những di tích, địa danh lịch sử của Việt Nam, ghi lại hình ảnh cho khán giả xem.

Chuyến đi lần này với tôi rất giá trị, có nhiều bạn bè tôi cũng đi cùng. Tới đảo Phú Quốc, nơi đầu tiên tôi đi thăm là mộ bà Lớn Tướng Lê Kim Định, phu nhân ngài Nguyễn Trung Trực mà tôi vừa thăm ở Rạch Giá. Tôi xin khấn vái mọi sự bình an cho bản thân, gia đình và mọi người.

Tiếp đó, tôi đi thăm làng mắm Phú Quốc nổi tiếng, nơi sinh hoạt của bà con nơi đây. Tôi đã thử qua nước mắm và thấy rất mặn. Ở đây, người ta làm nước mắm thủ công với sức chứa lớn. Tôi vào đây ngửi thấy mùi rất thơm".

Được biết, trước khi tới Phú Quốc, Chế Linh đã đi qua nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Nha Trang, Cà Mau… và tham quan nhiều địa danh khác nhau. Sau đó, ông còn bay ra Hà Nội để gặp mặt khán giả ái mộ.

Dù đã ở tuổi U90 nhưng nam danh ca vẫn rất khỏe mạnh, di chuyển nhiều nhưng vẫn sung mãn, không hề mệt mỏi. Nhiều lúc nam danh ca còn tỏ ra hiếu động như một đứa trẻ khi được sống lại ký ức tuổi thơ ở những làng quê.

Ông nói: "Cả tháng nay tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng thật sự tôi vẫn ngậm ngùi về thiên tai đang hoành hành. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho đất nước, bà con mình được bình an vô sự".

Danh ca Chế Linh: "Tôi không cầm được xúc động khi ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Chế Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thiết kế nhà lô hẹp chỉ 35m2 nhưng bên trong vẫn thoáng sáng

Thiết kế nhà lô hẹp chỉ 35m2 nhưng bên trong vẫn thoáng sáng Nổi bật

Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025 Nổi bật

Màu của năm 2026 gọi tên sắc trắng

Màu của năm 2026 gọi tên sắc trắng

08:49 , 05/12/2025
Á hậu Vbiz giấu chồng đại gia kín như bưng, nay lộ diện sát ngày cưới

Á hậu Vbiz giấu chồng đại gia kín như bưng, nay lộ diện sát ngày cưới

08:29 , 05/12/2025
Nam ca sĩ sống hạnh phúc bên vợ 2 kém 17 tuổi, đẹp như hoa hậu, sở hữu nhà 20 tỷ đồng ở TP.HCM

Nam ca sĩ sống hạnh phúc bên vợ 2 kém 17 tuổi, đẹp như hoa hậu, sở hữu nhà 20 tỷ đồng ở TP.HCM

07:55 , 05/12/2025
Danh tính 2 sao Việt bị nữ NSND là Đại tá quân đội từ chối nhận túi hàng hiệu, xe ô tô

Danh tính 2 sao Việt bị nữ NSND là Đại tá quân đội từ chối nhận túi hàng hiệu, xe ô tô

07:42 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên