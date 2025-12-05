Nam ca sĩ sống hạnh phúc bên vợ 2 kém 17 tuổi, đẹp như hoa hậu, sở hữu nhà 20 tỷ đồng ở TP.HCM

Nam ca sĩ "nổi" lên nhờ một ca khúc hiện tượng

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Trước khi nổi tiếng, anh từng trải qua thời gian khó khăn, đi làm lơ xe, bán bún bò, làm thêm đủ nghề để mưu sinh và theo đuổi đam mê ca hát.

Ban đầu, Hồ Quang Hiếu góp mặt trong nhiều cuộc thi, từng thử sức với Vietnam Idol. Dù không giành giải cao, nhưng đó là bước đệm quan trọng cho con đường nghệ thuật của anh sau này.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Sự nghiệp của Hồ Quang Hiếu thực sự bước sang giai đoạn “cất cánh” khi anh cho ra mắt album đầu tay Chỉ cần em hạnh phúc với ca khúc chủ đề cùng tên được nhiều khán giả đón nhận.

Tuy nhiên, dấu mốc nổi bật nhất phải kể đến ca khúc Con bướm xuân phát hành khoảng năm 2014 - một bản cover đã trở thành hiện tượng nhạc xuân, giúp tên tuổi Hồ Quang Hiếu lan rộng khắp cả nước. Con bướm xuân mang lại cho anh lượng fan đông đảo, nhiều show diễn, và mở ra cơ hội để anh phát triển nghề theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Dù nhiều người từng dè bỉu Con bướm xuân là “nhạc chợ”, nhưng Hồ Quang Hiếu chia sẻ rằng anh không phân biệt âm nhạc cao sang hay bình dân, quan trọng là đưa âm nhạc đến gần khán giả. Điều này giúp anh giữ được bản sắc riêng, đồng thời kiên định với lựa chọn sáng tác và biểu diễn của mình.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng ca khúc hiện tượng một thời "Con bướm xuân" nên Hồ Quang Hiếu có lượng fan ổn định

Song song với ca hát, Hồ Quang Hiếu cũng thử sức với các dự án web-drama, MV, phim ca nhạc, nhằm mở rộng khả năng biểu diễn và giữ tương tác với khán giả.

Gần đây, tuy làng nhạc có nhiều gương mặt mới, Hồ Quang Hiếu vẫn giữ được lượng fan ổn định, thỉnh thoảng ra sản phẩm và tham gia show. Dù không còn “bùng nổ” như thời đỉnh cao, nhưng anh đã tìm được điểm cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu được xem là "đại gia ngầm" của showbiz khi sở hữu xe sang và nhiều căn hộ, biệt thự. Hiện tại, anh đang sống cùng vợ con trong căn biệt thự trị giá hơn 20 tỷ đồng ở Gò Vấp cũ, TP.CHM.

Cơ ngơi sang trọng, có giá lên đến hàng chục tỷ đồng của Hồ Quang Hiếu

Căn nhà gồm 3 tầng, được anh tự tay thiết kế lại sau khi mua phần thô. Nội thất và bài trí mang phong cách pha trộn giữa hiện đại và hoài cổ:, có nhiều cây xanh, ánh sáng tự nhiên và không gian mở. Theo Hồ Quang Hiếu, anh là người nội tâm, thích đọc sách, tìm đến sự tĩnh lặng, vì vậy nhà là nơi anh cảm thấy bình yên nhất sau những đêm diễn, chạy show.

Không chỉ sở hữu bất động sản, Hồ Quang Hiếu còn có thú chơi xe sang. Anh từng lái một chiếc Range Rover màu trắng.

Cuộc sống hạnh phúc bên vợ kém 17 tuổi

Về đời tư, trước khi đến với bà xã hiện tại, Hồ Quang Hiếu từng bí mật lập gia đình vào năm 2013 với một hot girl có tiếng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của anh kết thúc rất chóng vánh. Chỉ sau 10 ngày chung sống, cả hai đã quyết định ly thân, rồi ly hôn 2 tháng sau đó.

Năm 2023, Hồ Quang Hiếu công khai mối quan hệ với người mẫu Tuệ Như. Chuyện tình của họ bắt đầu khi cả hai gặp nhau tại một buổi tiệc, rồi chở nhau về, xin số điện thoại, nói chuyện. Sau khoảng 3 tháng tìm hiểu, nam ca sĩ quyết định cầu hôn và làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Bà xã kém 17 tuổi, đẹp như hoa hậu của Hồ Quang Hiếu

Tuệ Như sở hữu sắc vóc xinh như hoa hậu, cao 1,8m, kém Hồ Quang Hiếu 17 tuổi. Dù cách biệt tuổi tác, nhưng Hồ Quang Hiếu cho biết anh và vợ hiếm khi tranh cãi, thay vào đó luôn tìm được sự đồng điệu.

Đầu năm 2025, vợ chồng Hồ Quang Hiếu chào đón con trai đầu lòng, đặt tên thân mật là “Hin”. Nam ca sĩ chia sẻ, lần đầu làm bố, anh bỡ ngỡ nhưng hạnh phúc. Với Hồ Quang Hiếu, con trai chính là món quà quý giá nhất, là điều khiến anh từ bỏ nhiều thói quen cá nhân, dành thời gian cho vợ con, chăm sóc gia đình.

Giữa tháng 9/2025, Hồ Quang Hiếu tổ chức đám cưới với Tuệ Như. Không ồn ào khoe khoang, đám cưới của họ diễn ra giản dị nhưng ấm áp, đủ đầy sự hiện diện của gia đình, người thân. Và quan trọng hơn, tình yêu của cặp đôi đã được minh chứng bằng một mái ấm viên mãn.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2025

Sau đám cưới, vợ chồng Hồ Quang Hiếu thống nhất sống chậm lại. Nam ca sĩ cho biết anh muốn tranh thủ thời gian dành cho gia đình thay vì tất bật chạy show liên tục như trước. Từ đó, cả nhà quyết định khóa cửa nhà 20 tỷ ở thành phố, cùng nhau về miền Tây, Đắk Lắk và nhiều địa điểm quen thuộc trong những chuyến thăm gia đình.

Trên trang cá nhấn, Hồ Quang Hiếu và vợ liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh nấu ăn, sinh hoạt đời thường ở quê. Họ hái rau, câu cá, thổi lửa nấu cơm bên căn chòi mộc mạc, tái hiện một phần nhịp sống yên ả của miền quê. Các clip đều đạt hàng triệu lượt xem, được khán giả khen mộc mạc, dễ thương.