Danh tính 2 sao Việt bị nữ NSND là Đại tá quân đội từ chối nhận túi hàng hiệu, xe ô tô

Đại tá, NSND Hà Thủy được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc" của showbiz Việt. Bà nổi tiếng "mát tay" khi đào tạo loạt học trò trở thành nghệ sĩ đình đám như Hồ Quỳnh Hương, Phạm Phương Thảo, Chu Thúy Quỳnh, Văn Mai Hương, Hương Tràm, Minh Chuyên, Hoàng Quyên…

Sự tận tâm và tận tình trong giảng dạy của NSND Hà Thủy luôn khiến các học trò dành cho bà sự biết ơn sâu sắc. Nữ nghệ sĩ từng kể về chuyện tặng Chu Thúy Quỳnh chiếc xe máy cũ để thuận tiện đi học.

NSND, Đại tá Hà Thủy.

Sau này khi thành danh, Thúy Quỳnh muốn tặng lại cô giáo một chiếc ô tô nhưng bà kiên quyết không nhận. Hồ Quỳnh Hương cũng từng muốn tặng NSND Hà Thủy một chiếc túi xách hàng hiệu nhưng bà từ chối.

"Hồ Quỳnh Hương nói với tôi là có rất nhiều túi nên muốn tặng nhưng tôi bảo là "không, cho cô cái túi 100 triệu đeo ra ngoài đường người ta bảo đeo túi dởm mấy trăm à?".

Đối với tôi không cần phải sang chảnh nên không cần ai phải cho tôi cái gì. Tôi không bao giờ nhận bất cứ cái gì kể cả tiền. Tính tôi rất tự trọng vì cũng tự làm được. Đấy là cái tính nông dân đấy nhất định phải làm mới nhận công", NSND Hà Thủy từng chia sẻ trong một buổi gặp gỡ báo chí.

Vậy 2 học trò bị NSND Hà Thủy từ chối là ai? Nổi tiếng cỡ nào?

NSND Hà Thủy - Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Quỳnh Hương – Giọng ca nội lực từng làm nên thời kỳ rực rỡ của V-pop

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Sớm bộc lộ đam mê âm nhạc, cô theo học và tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2002. Từ đây, con đường ca hát chuyên nghiệp của cô chính thức bắt đầu.

Đầu những năm 2000, Hồ Quỳnh Hương trở thành một trong những giọng ca nổi bật nhất V-pop với chất giọng khỏe, vang, kỹ thuật tinh tế và khả năng xử lý cảm xúc tốt. Cô phát hành nhiều album được đánh giá cao như Vào đời, Ngày dịu dàng, Sao tình yêu, Non-stop, Diamond Noir, Anh,… và sở hữu loạt ca khúc "đóng dấu tên tuổi" như Bức thư tình thứ hai, Anh, Có nhau trọn đời, Vũ điệu hoang dã…

Ngoài ca hát, Hồ Quỳnh Hương còn gây chú ý khi đại diện Việt Nam tham gia Asia Song Festival 2008, đồng thời xuất hiện với vai trò giám khảo, cố vấn chuyên môn của các chương trình lớn như The X Factor Vietnam. Những năm sau đó, cô tạm lui về hậu trường để tập trung cho đời sống riêng, ăn chay, tập thiền và làm thiện nguyện.

Đầu năm 2025, Hồ Quỳnh Hương thu hút sự quan tâm lớn khi tổ chức lễ cưới riêng tư tại Quảng Ninh và công bố đã có con trai 2 tuổi. Dù không còn hoạt động mạnh như trước, cô vẫn được khán giả đánh giá là một trong những giọng hát nội lực, đẳng cấp và gây ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ ca sĩ trẻ.

NSND Hà Thủy - Chu Thúy Quỳnh.

Chu Thúy Quỳnh – Hiện tượng giọng trầm hiếm gặp của thế hệ mới

Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Chu Thúy Quỳnh bước vào con đường âm nhạc theo cách ít ồn ào hơn nhưng lại tạo nên một sắc màu riêng. Cô sở hữu giọng trầm đặc biệt, hiếm gặp ở ca sĩ nữ Việt Nam. Chính sự khác biệt này đã trở thành điểm nhận diện giúp cô nổi bật trên mạng xã hội.

Chu Thúy Quỳnh được biết đến rộng rãi sau loạt bản cover, đặc biệt là "Bên em là biển rộng", với cách xử lý mềm, sâu, giàu cảm xúc mà vẫn giữ được nét trầm ấm tự nhiên của giọng hát. Năm 2017, cô tham gia chương trình Giọng ải giọng ai, gây ấn tượng mạnh khi đứng chung sân khấu cùng ca sĩ Khắc Việt.

Sự nghiệp của Chu Thúy Quỳnh tạo bước ngoặt khi ca khúc "Xem như em chẳng may" bất ngờ viral, trở thành hiện tượng nhạc buồn trên mạng xã hội. Từ đó, cô xây dựng phong cách riêng với loạt sản phẩm như Ít nhưng dài lâu, Thương ly biệt, Nên chờ hay nên quên, Bất quá nhân gian… Các video live và cover đều đạt lượt xem lớn, giúp cô hình thành lượng khán giả trung thành.

Hoạt động theo mô hình ca sĩ độc lập, Chu Thúy Quỳnh tận dụng nền tảng số, từ YouTube đến livestream, để phát triển sự nghiệp. Nhờ giọng hát đặc trưng và cảm xúc chân thật, cô được đánh giá là một trong những giọng ca trẻ có màu sắc riêng, đầy tiềm năng ở dòng ballad và nhạc tâm trạng.