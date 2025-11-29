Nữ NSND 50 tuổi: Trẻ đẹp, chưa lấy chồng dù nhiều người theo đuổi, lộ hình ảnh gây chấn động

NSND Mỹ Uyên, tên đầy đủ Đặng Thụy Mỹ Uyên, sinh năm 1975 tại Tây Ninh. Cô lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật và sớm trải qua tuổi thơ nhiều thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương của người cha. Ngay từ nhỏ, Mỹ Uyên đã bộc lộ năng khiếu văn nghệ khi tham gia các hoạt động tại Nhà văn hóa tỉnh, nơi các đoàn ca múa thường xuyên về phục vụ bà con địa phương.

Năm 1990, khi mới 15 tuổi, Mỹ Uyên đoạt giải trong một cuộc thi thời trang của báo Phụ Nữ TP.HCM. Thành công bất ngờ này mở ra bước ngoặt đưa cô vào con đường nghệ thuật, từ người mẫu ảnh đến diễn viên. Sau khi theo học tại Trường Sân khấu – Điện ảnh, cô chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Mảnh đất tình đời vào khoảng năm 1994.

NSND Mỹ Uyên

Từ đó, Mỹ Uyên tạo dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt vai diễn ở sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Cô gắn bó sâu đậm với Sân khấu 5B, đồng thời nổi bật qua các tác phẩm như Mùi ngò gai , Những đứa con thành phố , Hiệp sĩ đường phố , Nợ đời , Người đàn bà yếu đuối … Sự đa dạng vai diễn và phong cách diễn tinh tế giúp Mỹ Uyên trở thành một trong những nữ diễn viên được giới chuyên môn đánh giá cao.

Với hơn ba thập kỷ miệt mài hoạt động nghệ thuật, năm 2012 Mỹ Uyên được phong tặng danh hiệu NSƯT, và đến năm 2023 cô được trao danh hiệu NSND – sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ. Từ năm 2018, cô đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sân khấu 5B, góp phần vực dậy sân khấu và tạo cơ hội cho nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ở tuổi 50, NSND Mỹ Uyên vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô từng chia sẻ không muốn kết hôn chỉ vì áp lực xã hội hay vì đúng “độ tuổi phải lấy chồng”. Dù vậy, Mỹ Uyên thừa nhận rằng cô có nhiều người theo đuổi, thậm chí có người bạn trai kém cô đến hai con giáp. Tuy nhiên, điều cô quan tâm không phải tuổi tác mà là sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách.

Hình ảnh từng gây chấn động của Mỹ Uyên.

Thế nhưng vào khoảng tháng 7/2025, NSND Mỹ Uyên gây chấn động mạng xã hội khi tự đăng tải ảnh khóa môi 1 cô gái. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đối diện với những đồn đoán, nữ nghệ sĩ cho biết đó là cảm xúc bạn bè thân thiết, yêu quý nhau chứ không phải là tình yêu.

Hiện tại, NSND Mỹ Uyên dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Cô vẫn là tên tuổi được nhiều đoàn làm phim uy tín lựa chọn. Trong năm 2025, Mỹ Uyên gây ấn tượng với vai diễn trong phim điện ảnh Thám tử Kiên với doanh thu hơn 200 tỷ. Ở tuổi 50, cô chăm chỉ tập thể thao để giữ sắc vóc và sự trẻ trung.