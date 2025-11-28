Nữ NSND bị khán giả tẩy chay khi ra Hà Nội diễn, giờ làm bà chủ giàu có

Nữ nghệ sĩ đa tài, biến hóa đa dạng

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tại Bắc Ninh, nhưng lại gắn bó và tỏa sáng rực rỡ tại Sân khấu phía Nam. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM), chị nhanh chóng khẳng định mình là một tài năng hiếm có.

NSND Hồng Vân thời trẻ

Từ năm 1989 đến 2000, Hồng Vân là diễn viên trụ cột của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM, cùng với lứa nghệ sĩ vàng như Thành Lộc, Minh Nhí, Hữu Châu... kiến tạo nên một thời kỳ hoàng kim của kịch nói.

Điều làm nên tên tuổi Hồng Vân chính là khả năng biến hóa trên sân khấu. Chị là một trong số ít những nghệ sĩ thành công rực rỡ ở cả hai mảng đối lập: Chính kịch và Hài kịch.

Ở chính kịch, Hồng Vân hóa thân sâu sắc vào những vai diễn nặng ký, bi thương như Thị Bình trong Lôi Vũ, hay những người mẹ, người phụ nữ chịu đựng trong các vở diễn kinh điển. Với lối diễn chân thật, nội tâm phức tạp, chị chạm đến trái tim khán giả và được giới chuyên môn kính nể. Những Huy chương Vàng cho các tác phẩm như Nỏ thần, Mẹ Và Người Tình chính là minh chứng.

Ở hài kịch, Hồng Vân lại tung hoành ngang dọc với sự duyên dáng, thông minh và khả năng ứng biến tài tình. Những vai diễn hài của chị không chỉ gây cười mà còn ẩn chứa những thông điệp sâu cay về đời sống. Giải Mai Vàng cho Nữ Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất năm 1998 đã khắc họa rõ nét vị thế của chị trong lòng công chúng.

Hồng Vân đóng hài

Cầm cố nhà cửa, xe cộ đề làm bà chủ

Nếu chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Hồng Vân đã là một cây gạo cội. Nhưng khát khao cống hiến và tình yêu mãnh liệt với sân khấu đã thúc đẩy chị đến một vai trò lớn lao hơn, là một bà bầu, nữ giám đốc, bà chủ quản lý cả một cơ ngơi lớn.

Năm 2001, NSND Hồng Vân chính thức trở thành Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn và là Bầu show của Sân khấu kịch Phú Nhuận (nay là Sân khấu Kịch Hồng Vân).

Đây là một bước ngoặt đầy thử thách. Trong bối cảnh sân khấu kịch gặp nhiều khó khăn, chị đã dốc hết tâm huyết, thậm chí phải cầm cố nhà cửa, xe cộ và chạy show không ngừng nghỉ để nuôi sân khấu. Chị từng chia sẻ: "Đầu tư vào yếu tố con người mới quan trọng nhất. Tôi muốn tạo điều kiện cho những bạn trẻ tỏa sáng...".

Gia đình Hồng Vân trong biệt thự riêng

Sân khấu Kịch Hồng Vân không chỉ là một nơi diễn, mà còn là cái nôi ươm mầm tài năng cho hàng loạt thế hệ diễn viên trẻ sau này. Từ đây, nhiều ngôi sao đã bước ra ánh sáng, tạo nên một đội ngũ kế thừa vững chắc cho nghệ thuật kịch nói.

Việc duy trì và phát triển thành công Sân khấu Phú Nhuận, thậm chí mở rộng thêm các sàn diễn như Super Bowl, đã giúp Hồng Vân được mệnh danh là "nữ tướng làng kịch" và "bà bầu sân khấu thành công nhất cả nước".

Sân khấu là máu thịt, là trách nhiệm và là niềm kiêu hãnh của chị. Dù có những lúc mệt mỏi tưởng chừng muốn buông xuôi, nhưng tình yêu với sàn diễn, với ánh đèn và đồng nghiệp đã giữ chân chị lại, tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ.

Tuổi xế chiều viên mãn, giàu có

Sau những năm tháng cống hiến hết mình, NSND Hồng Vân giờ đây đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn, đáng ngưỡng mộ, đúng với hình ảnh một bà chủ giàu có và an yên.

Thành công trong nghệ thuật và vai trò kinh doanh sân khấu đã mang lại cho chị một gia tài đáng kể. Hiện tại, NSND Hồng Vân và ông xã – diễn viên Lê Tuấn Anh sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Khu vườn trong biệt thư của Hồng Vân

Trong đó, nổi bật là biệt thự tại trung tâm TP.HCM. Đây là căn nhà rộng lớn, ước tính hàng trăm mét vuông, với thiết kế khang trang, đầy đủ tiện nghi, có vườn trước trồng hoa, cây cảnh, và vườn sau nuôi gia cầm.

Bên cạnh đó, vợ chồng Hồng Vân còn sở hữu Gia Trang Quán ở Vũng Tàu. Đây là cơ ngơi dưỡng già mà nhiều người mơ ước. Nơi đây rộng hàng nghìn mét vuông, được ví như một khu du lịch thu nhỏ với vườn tược xanh mát, suối nhỏ, giếng cổ, khu trồng rau xanh và cây ăn quả. Đây là không gian nghỉ ngơi, thư giãn và tiếp đón bạn bè lý tưởng, do chính ông xã Lê Tuấn Anh dày công chăm sóc.

Điều đáng quý hơn cả sự giàu có về vật chất chính là sự viên mãn trong hôn nhân. Vượt qua những sóng gió của lần đổ vỡ đầu tiên, chị tìm thấy hạnh phúc đích thực bên Lê Tuấn Anh – mối tình đầu từ thời đại học.

Hồng Vân và ông xã

Sau nhiều năm xa cách, họ tái hợp và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Lê Tuấn Anh không chỉ là người chồng, người cha khéo léo, mà còn là điểm tựa vững chắc về tinh thần và cả tài chính cho Hồng Vân. Những lúc sân khấu gặp khó khăn, chính anh là người đứng ra hỗ trợ, giúp chị yên tâm tiếp tục theo đuổi đam mê.

Ở tuổi U60, NSND Hồng Vân vẫn hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình truyền hình như Ký Ức Vui Vẻ, Vợ Chồng Son, và đóng phim, nhưng với tâm thế thảnh thơi, an nhiên hơn.

Chị giờ đây không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa, một "bà bầu" mẫu mực, mà còn là một người mẹ, người vợ hạnh phúc, sống trong cơ ngơi do chính tài năng và sự cống hiến bền bỉ tạo nên.

Từng bị tẩy chay khi ra Hà Nội diễn

Trong sự nghiệp của NSND Hồng Vân có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng nhớ đời nhất là lần bị khán giả Hà Nội tẩy chay.

Chị tâm sự tại chương trình Ký ức vui vẻ: "Thực ra mà nói, chương trình Mưa bụi này đã mở ra biết bao đỉnh cao của những ca sĩ, nghệ sĩ miền Nam, trong đó có tôi.

Nhưng cũng từ chương trình này mà xảy ra nhiều câu chuyện khủng khiếp đến không thể chịu nổi. Tôi kể lại cho mọi người nghe, khán giả miền Bắc đã thương là thương hoài mà ghét thì hắt nước đổ đi, phản ứng ngay lập tức.

Thời điểm đó, tôi diễn vở Bà mất gà, ông mất nết. Vở này vô địch trong miền Nam, ai nghe cũng thích. Vậy mà khi ra Hà Nội diễn, tôi bị khán giả phản ứng khủng khiếp và tẩy chay.

Hồi đó, tôi đi lưu diễn một lần là tới một, hai tháng, không bao giờ có chuyện đi diễn một hai suất mà lại đi về. Thế mà lần đó tôi diễn được một hai lần xong phải đi về vì khán giả tẩy chay ngay và liền luôn.

Nhưng chỉ hai tuần sau thôi, khi Mưa bụi được tung ra lên sóng thì lúc chúng tôi ra Bắc lưu diễn lại, chỉ cần nói tới Bà mất gà, ông mất nết thôi là khán giả như bùng nổ. Chúng tôi bách chiến bách thắng ở mọi chỗ vì khán giả thương cô … trong vở đó. Khán giả Hà Nội thương tôi từ đó cho đến bây giờ".