Từ “tân binh mới toanh” đến đội trưởng livestage 5, Sơn K tiết lộ hậu trường bất ngờ ở Anh Trai Say Hi

Hậu trường bất ngờ ở Anh Trai Say Hi

Mang danh là “tân binh” nhưng chỉ sau vài tập đầu ở Anh Trai Say Hi, Sơn K đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ phong thái tự nhiên và năng lượng tích cực. Nhìn lại hành trình của mình tại Anh Trai Say Hi, Sơn K bày tỏ anh đã có một chặng đường đầy cảm xúc và sự biết ơn.

Nhớ lại thời điểm mới bước vào ngôi nhà chung của 30 anh trai, Sơn K thừa nhận anh có phần rụt rè và chưa thể mở lòng ngay với mọi người vì bản thân thực sự là một tân binh: “Khi mới tham gia Anh Trai Say Hi, tôi vẫn còn là cái tên chưa có nhiều người biết đến nên khi gặp các anh, tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ và có phần rụt rè, chưa thể mở lòng hay hòa nhập ngay được”.

Thế nhưng, trên thực tế, chỉ sau live stage 1, Sơn K đã nhanh chóng hòa nhập cùng các đồng đội và tỏa sáng, trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất chương trình. Nam ca sĩ cho biết, để có được sự tỏa sáng ở livestage 1, anh đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều tình từ các anh trai trong chương trình: “Sau một thời gian đồng hành cùng mọi người, cảm xúc của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi tự tin hơn, hoà đồng hơn và cũng chia sẻ nhiều hơn về con người thật của mình với các anh em. Tôi rất trân trọng tình cảm mà mọi người đã dành cho mình”.

Sơn K tiết lộ, thời điểm anh còn bỡ ngỡ, lo lắng, anh đã nhận được sự động viên, hỗ trợ nhiệt tình từ Ngô Kiến Huy: “Trong số các anh trai tham gia chương trình, tôi ấn tượng nhất với anh Ngô Kiến Huy. Trên truyền hình, anh ấy chân thành, gần gũi bao nhiêu thì ngoài đời, anh ấy còn ấm áp hơn như thế.

Khi vừa bước vào chương trình và gặp anh Huy, tôi cảm nhận ngay anh là một người cực kỳ dễ gần, tình cảm và vô cùng thông minh. Anh Huy đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá, và anh cũng chính là hình mẫu mà Sơn muốn hướng đến trong tương lai”.

Trong khi đó, người đội trưởng để lại cho Sơn K nhiều cảm xúc nhất là Karik: “Anh là người sống tình cảm, hết mình vì anh em và đặc biệt cực kỳ trách nhiệm. Với tôi, anh Karik là một tấm gương để nhìn vào, cố gắng và học hỏi mỗi ngày”.

Nếu các anh trai thế hệ đi trước giúp Sơn K cảm nhận được sự ấm áp và những bài học kinh nghiệm thì một anh trai cùng trang lứa – Cong B – lại giúp anh được truyền cảm hứng một cách mãnh liệt.

Sơn K tiết lộ, Cong B khiến anh thực sự bất ngờ bởi sự đa năng và chuyên nghiệp: “Lúc mới gặp, tôi tưởng rằng Cong B chỉ mạnh ở một lĩnh vực duy nhất là dance. Nhưng càng đồng hành, tôi lại càng ấn tượng hơn bởi khả năng sáng tác, sự trách nhiệm và sự linh hoạt của Cong B trong công việc nhóm. Anh còn rất kỷ luật với bản thân và luôn chân thành với mọi người xung quanh. Lúc nào anh cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến cả team cảm thấy thoải mái và được truyền cảm hứng.

Đến bây giờ, tôi thực sự thán phục trước những cố gắng và tài năng của anh Cong B. Sơn tin rằng anh sẽ trở thành một làn gió mới, một màu sắc thật đặc biệt của âm nhạc Việt”.

Với ấn tượng và đánh giá của mình, Sơn K nhận định top 5 anh trai xuất sắc nhất Anh Trai Say Hi 2025 sẽ bao gồm: Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, buitruonglinh và Cong B. Anh cũng cho biết thêm, phía sau ống kính của chương trình, 30 anh trai rất thân thiết, hòa đồng: “Ngoài đời, các Anh Trai rất thường xuyên kết nối với nhau, cùng đi ăn uống, chơi thể thao và tụ họp mỗi khi có thời gian”.

Sẵn sàng cho sân khấu chung kết

Với hành trình đầy cảm xúc và sự học hỏi không ngừng nghỉ, Sơn K từ “tân binh mới toanh” hiện đã trở thành đội trưởng trong livestage 5 của Anh Trai Say Hi.

Trước thềm đêm chung kết của chương trình, Sơn K cho biết, anh và các anh em đã chuẩn bị cho một đêm diễn thật bùng nổ: “Tôi và các thành viên đều nói với nhau rằng khi đã bước vào vòng chung kết, điều quan trọng nhất là phải thật thoải mái để làm nhạc. Với tôi, điều đầu tiên mà cả team cần chuẩn bị chính là sự thư giãn và tinh thần tích cực nhất”.

Sơn K cũng cho biết, đội của anh hiện đang tích cực hoàn thiện sản phẩm âm nhạc sẽ thể hiện trong đêm chung kết. Bởi với cả đội, đây là món quà tri ân tới khán giả.

Không chỉ hướng về đêm chung kết của chương trình, khán giả còn đang háo hức chờ đợi concert Anh Trai Say Hi 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 tới đây.

Sơn K cho biết, hành trình của anh tại Anh Trai Say Hi là hành trình của sự cố gắng, sự chân thành và cả những khoảnh khắc tự vượt qua giới hạn bản thân. Chính vì thế, khi đêm chung kết và concert đang đến gần, điều mà Sơn K mang theo không chỉ là những bài hát, sân khấu hay concept ấn tượng, mà còn là lòng biết ơn, năng lượng tích cực và mong muốn được lan tỏa điều đẹp đẽ nhất đến khán giả: “Team của tôi đã có một chuyến đi Đà Lạt để cùng nhau viết nhạc và tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên nhau. Sau chuyến đi đó, anh em đã hoàn thành được bài nhạc, concept và toàn bộ ý tưởng sân khấu cho phần trình diễn của mình.

Mọi người cũng nói với nhau rằng sẽ mang đến một tiết mục tràn đầy năng lượng tích cực, như một lời cảm ơn và tri ân gửi đến tất cả người hâm mộ đã đồng hành”.

“Thực ra, tôi vẫn chưa có một kế hoạch thật cụ thể cho những điều mình sẽ làm tại concert. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân muốn mang đến cho khán giả những màn trình diễn thật tốt, cùng một nguồn năng lượng thật tích cực để gửi tặng mọi người.

Tôi tin rằng đó cũng chính là sự chuẩn bị ý nghĩa và chân thành nhất mà mình muốn dành cho sân khấu của concert Anh Trai Say Hi 2025”, anh nhắn nhủ.