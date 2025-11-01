Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Anh Trai Say Hi gặp sự cố phát sóng

01-11-2025 - 23:23 PM | Lifestyle

Tập mới nhất của Anh Trai Say Hi 2025 khiến dân tình bực mình vì 1 sự cố.

Tối 1/11, Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng tập 4, chính thức bước qua Live Stage 3. Tính đến tập này, vẫn chưa có Anh Trai nào phải ra về. 30 nghệ sĩ chia thành 6 đội, với sự trợ giúp của 6 nghệ sĩ nữ - Bảo Thy, Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz, Lamoon, MIN. Tập 7 sẽ có 4 đội thi được phát sóng. Trong đó, 52Hz trợ giúp cho màn trình diễn của đội Phúc Du gồm các thành viên: RiO, Bùi Duy Ngọc, Otis, OgeNus - biểu diễn ca khúc Em Đã Chờ Anh Bao Lâu. 

Tiết mục được xây dựng theo phong cách sử thi hùng hồn, mang đến thông điệp vượt lên chính mình. Tuy nhiên, với những khán giả theo dõi chương trình qua YouTube, phần trình diễn này bớt trọn vẹn vì lỗi kỹ thuật. Bắt đầu từ khoảnh khắc OgeNus mở màn, âm thanh liên tục on-off. 

Anh Trai Say Hi gặp sự cố phát sóng- Ảnh 1.

Phần nhìn trơn tru

Anh Trai Say Hi gặp sự cố phát sóng- Ảnh 2.

Nhưng phần tiếng bị ngắt liên tục

Nhiều người xem tưởng mạng mình có vấn đề, nhưng sau khi kiểm tra, rất nhiều người xem đều gặp cùng lỗi. Dưới phần bình luận livestream, khán giả bất bình vì trải nghiệm bị gián đoạn. Có người viết: “Tưởng do mạng yếu”, “Lỗi rồi”, “Mất mood quá”, "âm thanh bị gì",...

Anh Trai Say Hi gặp sự cố phát sóng- Ảnh 3.

Khán giả phát bực vì sự cố âm thanh

Anh Trai Say Hi gặp sự cố phát sóng- Ảnh 4.

Bài thi của team Phúc Du gặp ý kiến trái chiều

Sự cố khiến tổng thể tiết mục của đội Phúc Du ảnh hưởng đến cảm xúc mà đội thi dày công chuẩn bị. Không ít bình luận cho rằng ca khúc thiếu tính liên kết, rời rạc không nhất quán. Nhưng nhiều khán giả cũng bênh vực, không thể đánh giá chính xác phần thi vì lỗi kỹ thuật quá rõ ràng. Dù sau một lúc âm thanh đã được khôi phục, nhưng “ấn tượng đầu tiên”, vốn là yếu tố quan trọng nhất trong một live stage - đã bị tác động.

Không ai mong muốn sự cố này xảy ra, đặc biệt là khi chương trình đang dần bước vào giai đoạn gay cấn và thu hút lượng người xem ổn định mỗi tuần. Tuy nhiên, khán giả cũng hy vọng nhà sản xuất sẽ có khâu kiểm tra, giám sát kỹ thuật chặt chẽ hơn, để những nỗ lực của nghệ sĩ không bị “dìm” bởi lỗi phát sóng đáng tiếc.

Theo Tuyết Anh

Đời sống pháp luật

