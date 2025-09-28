Khốc liệt ở Anh trai say hi

Sau chiến thắng của Liên quân Độc Nhất Vô Nhị tại vòng thi đấu liên quân, Live stage 1 chính thức khởi tranh với 6 tiết mục đa dạng từ ballad quyến rũ đến latin nóng bỏng. Ba cặp đấu căng thẳng đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở, tỷ số sít sao.

Trấn Thành bất ngờ vì Karik

Tại Live stage 1, Người như anh xứng đáng cô đơn được đánh giá là tiết mục mạnh với sự góp mặt của Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Negav, Jey B.

Cát Tường viết lại lời, khắc họa người đàn ông có tất cả trong tay nhưng không có được người mình yêu. “Tôi nghĩ nhiều người nổi tiếng có khoảng trống như thế. Họ có tất cả, có sự reo hò của mọi người nhưng sâu bên trong vẫn không thắng nổi định mệnh có được người mình yêu. Câu ‘người như anh chỉ xứng đáng cô đơn’ như lời tự an ủi chính mình”, ca sĩ nói.

Vũ Cát Tường thuyết phục Karik làm điều chưa từng thử.

Bài hát khiến các anh trai và nhiều khán giả nghĩ đến câu chuyện cá nhân của Karik. Anh chia sẻ ngoài kia có nhiều cặp đôi yêu nhau, song vì nỗi lo sự nghiệp, danh vọng, vị trí trong cuộc sống, nên không vun vén được cho tình yêu của chính mình.

Với Karik, đây là thử thách đặc biệt. Vũ Cát Tường muốn anh mở lòng, thể hiện sự ấm áp của mình qua câu hát, thay vì chỉ rap từ đầu đến cuối. Ban đầu, nam rapper khá căng thẳng vì chưa từng làm điều này, anh thường chỉ hát nhạc do chính mình viết. Tuy nhiên, khi bước vào phòng thu, Karik đã chấp nhận thử thách.

Anh cho biết không thực sự có cảm xúc buồn ở thời điểm đó mà chỉ nhập vai theo câu chuyện, giống một diễn viên tìm điểm bám víu để diễn xuất.

Trấn Thành (ảnh phải) bất ngờ với giọng hát của Karik.

Bất ngờ trước giọng hát của Karik, MC Trấn Thành nhận xét nam rapper không còn máu lửa mà thể hiện hình ảnh chàng trai có nhiều tâm sự, nhẹ nhàng. Phần hát của anh chạm đến cảm xúc người nghe. Trấn Thành hài hước nói: “Karik diễn giỏi như vậy mà tôi lại bỏ sót trong menu của mình, chắc phải mời đóng phim thôi”.

Phần điệp khúc buồn: "Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em" nói về duyên số không thành của cặp đôi, cùng sự nuối tiếc. Karik rưng rưng thể hiện phần rap, nhiều người cho rằng anh nói lên nỗi lòng của chính mình. Nối tiếp là Negav có màn melodic rap với màu sắc khác biệt, vẫn buồn nhưng nhẹ nhàng hơn. Điểm đặc biệt là màn hòa giọng bất ngờ giữa Negav và Vũ Cát Tường.

Ba cặp đấu căng thẳng, thắng sít sao

Khán giả đánh giá cao loạt tiết mục tại Live stage 1, trong đó nổi bật nhất là Người như anh xứng đáng cô đơn của đội Vũ Cát Tường. Bài thi được nhận xét vượt trội cả về nhạc lẫn dàn dựng, với sân khấu toa tàu cầu kỳ, kết hợp hiệu ứng bốn mùa và “mùa cô đơn” dành riêng cho năm thành viên.

Ở các phần còn lại, khán giả ghi nhận sự sáng tạo trong concept và mức độ đầu tư. Chạm của team Gill gây tiếc nuối khi chú trọng phần lời nhưng ý tưởng dàn dựng chưa đủ nổi bật.

Sân khấu một số tiết mục trong Live stage 1, tập 2 Anh trai say hi mùa 2.

Người yêu chưa sinh ra của team Big Daddy vượt kỳ vọng, mang màu sắc city pop tươi sáng, giàu tính giải trí. Lần đầu khán giả được chứng kiến đội rapper như Phúc Du, Robber, Big Daddy nhảy và trình diễn như những nhóm nhạc thần tượng. Nhóm biến tấu chủ đề nói về tình yêu lứa đôi thành tôn vinh tình yêu âm, cùng sân khấu hồng - xanh pastel, phong cách hài hước.

So good và Hermosa để lại dấu ấn nhờ độ gợi cảm, thiên về vũ đạo. Trong đó, Hermosa được dự đoán có tiềm năng trở thành hit nhờ giai điệu bắt tai, điệp khúc "Hola Hermosa" (Xin chào người đẹp) được lặp lại cuốn hút. Các thành viên Buitruonglinh, CongB, Mason Nguyễn và Tez được khen đã cân bằng giữa vocal và rap.

Bài Hermosa (trái) đối đầu và giành chiến thắng trước Người yêu chưa sinh ra. Đây là cặp đấu theo nhiều người là bất phân thắng bại trong tập 2.

Kết quả, So good thắng Chạm với 167 phiếu. Hermosa vượt Người yêu chưa sinh ra với 164 phiếu. Trong cặp đấu cuối, Người như anh xứng đáng cô đơn đánh bại Thiêu thân với 157 phiếu. Liên quân 2 giành chiến thắng tại Live Stage 1 với tổng điểm 732, vượt Liên quân 1 (721 điểm).

6 tiết mục đa dạng từ pop ballad, latin đến city pop được dàn dựng hoành tráng. Các anh trai có màn bứt phá, thể hiện tài năng đa dạng từ hát, rap, vũ đạo đến nhạc cụ. Thành viên Liên quân 2 được cộng thêm 50 điểm cá nhân, tạo lợi thế cho vòng sau. Live stage 2 hứa hẹn khốc liệt hơn với cơ chế loại bỏ trực tiếp.