Angelina Jolie công khai vết sẹo cắt bỏ ngực

Ngày 15/12, tạp chí Time France công bố trang bìa đầu tiên có Angelina Jolie làm gương mặt trung tâm.

Tháng 6, tạp chí Time (Mỹ) thông báo ra mắt phiên bản tiếng Pháp của mình, được thiết kế riêng cho thị trường Pháp và khu vực nói tiếng Pháp, vào cuối năm 2025. Đây là lần đầu Time có ấn bản quốc tế chính thức bằng tiếng địa phương trong hơn một thế kỷ lịch sử hình thành và phát triển (bắt đầu từ năm 1923).

Angelina Jolie lộ vết sẹo phẫu thuật ngực trên bìa tạp chí. Ảnh: Time France

Điều đó đồng nghĩa Angelina Jolie là gương mặt trang bìa đầu tiên của Time France . Sự xuất hiện đặc biệt này của đả nữ Hollywood để quảng bá cho bộ phim mới Couture , do Alice Winocour viết kịch bản và đạo diễn, dự kiến công chiếu ở Pháp vào tháng 2/2026.

Để đánh dấu cột mốc này, người đẹp sinh năm 1975 lần đầu tiên để lộ vết sẹo do phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực từ hơn một thập kỷ trước.

“Tôi chia sẻ những vết sẹo này với nhiều phụ nữ mà tôi yêu thương. Tôi luôn xúc động khi thấy người phụ nữ khác chia sẻ vết sẹo của họ. Tôi muốn tham gia cùng họ, khi biết Time France sẽ chia sẻ thông tin về sức khỏe vú, công tác phòng ngừa và kiến thức về ung thư vú", Angelina chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đi kèm.

Trong bức ảnh trang bìa, nữ diễn viên Maleficent đặt một tay lên phần ngực trần, khéo léo làm nổi bật vết sẹo ở giữa ngón cái của cô và chiếc áo đen.

Minh tinh thắng giải Oscar thực hiện ca phẫu thuật phòng ngừa vào năm 2013 sau khi mẹ cô, Marcheline Bertrand, qua đời vì ung thư vú và ung thư buồng trứng. Jolie được xác nhận mang đột biến gen BRCA1, cho thấy nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng của cô cao hơn so với người bình thường.

Vào thời điểm đó, ngôi sao điện ảnh viết cho tờ New York Times bài luận để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về căn bệnh quái ác.

“Tôi muốn viết điều này để nói với những phụ nữ khác rằng quyết định cắt bỏ tuyến vú không hề dễ dàng. Nhưng đó là quyết định mà tôi hài lòng khi đưa ra. Nguy cơ mắc ung thư vú của tôi giảm từ 87% xuống còn dưới 5%. Tôi có thể nói với các con rằng chúng không cần phải lo sợ mất mẹ vì ung thư vú", Angelina tuyên bố.

Hai năm sau, Angelina tiếp tục gây chú ý khi cho biết cũng đã phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng.

Trong cuộc phỏng vấn mới, Angelina chia sẻ công khai trải nghiệm của mình để khuyến khích mọi người đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

"Quyết định về chăm sóc sức khỏe phải mang tính cá nhân. Phụ nữ phải có thông tin và sự hỗ trợ cần thiết để đưa ra những lựa chọn đó", cô nhấn mạnh.

Mẹ Angelina Jolie qua đời năm 2007 vì ung thư vú và ung thư buồng trứng. Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, vào tháng 10, Angelina cũng chia sẻ về quyết định cắt bỏ cả hai bên ngực với tạp chí Hello! . Cô khẳng định rằng không hối tiếc.

“Tôi chọn thực hiện ca phẫu thuật đó vì tôi mất mẹ và bà ngoại khi còn rất trẻ. Đó là lựa chọn của tôi. Tôi không nói ai cũng nên làm như vậy, nhưng điều quan trọng là phải có quyền được lựa chọn", người đẹp bộc bạch.

Trong Couture , Angelina vào vai Maxine Walker (Angelina Jolie), đạo diễn phim người Mỹ, được mời đến Pháp để quay dự án trong dịp Tuần lễ thời trang Paris. Trong thời gian thực hiện dự án, Maxine nhận được tin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.