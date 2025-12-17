Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh và câu nói cuối cùng của nhân vật Gia đình Haha vừa qua đời

17-12-2025 - 16:30 PM | Lifestyle

Cách đây ít tháng, Jun Phạm có trở lại ngôi nhà từng ghi hình Gia đình Haha để thăm hỏi các thành viên.

Thông tin bố chồng chị Vàng Thị Thông - nhân vật từng xuất hiện trong chương trình Gia đình Haha qua đời sau thời gian dài bệnh tật, sức khỏe yếu đã khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn lòng. Sự ra đi của người ông, người cha trong gia đình để lại khoảng trống lớn, đặc biệt khi những hình ảnh cuối cùng của ông được nhìn lại, càng khiến người xem thêm xót xa.

Hồi tháng 8/2025, Jun Phạm từng trở lại Bản Liền để tham gia các hoạt động cộng đồng. Tại đây, nam ca sĩ được đón tiếp nồng hậu và lưu trú tại căn nhà của chị Vàng Thị Thông. Trong lần gặp lại này, bố chồng của chị Vàng Thị Thông đã có thể tự bước đi, vui vẻ ra chào đón Jun Phạm trở về. Khi đó, bố chồng chị Vàng Thị Thông trông gầy hơn rõ rệt, vóc dáng nhỏ đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Nam ca sĩ cũng không giấu được sự xúc động, nở nụ cười tươi và ôm ông vào lòng hỏi han.

Khoảnh khắc Jun Phạm xúc động khi được bố chồng chị Vàng Thị Thông ra đón cách đây 4 tháng (Nguồn: FBNV)

Cách đây 4 tháng, Jun Phạm mừng rỡ khi nhìn thấy ông ra chào đón mình (Ảnh: FBNV)

Chi tiết khiến nhiều người rơi nước mắt là bố chồng chị Vàng Thị Thông nói với Jun Phạm: "Nhớ lắm đấy!". Câu nói mộc mạc nhưng thể hiện tình cảm, sự quý mến của người ông xem Jun Phạm như thành viên trong gia đình.

Bố chồng chị Thông còn xúc động nói: "Nhớ lắm đấy" với Jun Phạm (Ảnh: FBNV)

Thời điểm ghi hình tập 1 Gia đình Haha, tình trạng sức khỏe của bố chồng chị Vàng Thị Thông đã yếu, phải thường xuyên nhập viện điều trị. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, ông bị tái phát đau sau khi mổ ruột thừa, Jun Phạm là người đích thân dìu và đưa ông ra xe để tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Thời điểm ghi hình chặng 1, bố chồng nhân vật chủ nhà đang điều trị ruột thừa (Ảnh: Gia đình Haha)

Do quá đau, ông phải nhập viện để theo dõi và được Jun Phạm dìu đi (Ảnh: Gia đình Haha)

Đến hiện tại, khi ông đã qua đời, những hình ảnh này được xem là những khoảnh khắc cuối cùng còn lưu lại. Điều từng là phút giây đời thường nay trở thành ký ức, khiến nhiều người theo dõi Gia đình Haha không khỏi chạnh lòng. Với gia đình, đó không chỉ là hình ảnh ghi lại một lần gặp gỡ, mà còn là kỷ niệm đẹp về người ông quá cố.

Khi chị Vàng Thị Thông thông báo tang sự, các thành viên trong Gia đình Haha như Jun Phạm, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic đã chia buồn. Đại diện Gia đình Haha cũng chai sẻ: "Chúng em gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh chị và gia đình mình. Thương gia đình mình nhiều ạ". Ngoài ra, những nhân vật chủ nhà ở những chặng khác của Gia đình Haha cũng chia buồn với gia chị Thông và anh Hà.

Chị Vàng Thị Thông và gia đình để lại nhiều ấn tượng đẹp, lan toả năng lượng chữa lành, tích cực cho khán giả của Gia đình Haha (Ảnh: Gia đình Haha)

Nhà sản xuất Gia đình Haha nổi giận

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuổi 44 của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tuổi 44 của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn Nổi bật

Nhà 'hang cá' 240m2 nổi bật với phong cách thô mộc và bảng màu cá tính

Nhà 'hang cá' 240m2 nổi bật với phong cách thô mộc và bảng màu cá tính Nổi bật

Nhà mãi xui, tiền mãi không tụ chỉ vì 3 vật trong nhà vệ sinh âm thầm “ăn mòn” tài vận gia đình

Nhà mãi xui, tiền mãi không tụ chỉ vì 3 vật trong nhà vệ sinh âm thầm “ăn mòn” tài vận gia đình

16:10 , 17/12/2025
Lấy ý kiến việc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Lấy ý kiến việc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

15:57 , 17/12/2025
Hoà Minzy đang ở đâu?

Hoà Minzy đang ở đâu?

15:38 , 17/12/2025
Không phải phát tài, kim tiền, người Trung Quốc coi đây mới là cây phú quý: Nhiều người Việt chưa biết

Không phải phát tài, kim tiền, người Trung Quốc coi đây mới là cây phú quý: Nhiều người Việt chưa biết

15:26 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên