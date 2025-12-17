Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy ý kiến việc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

17-12-2025 - 15:57 PM | Lifestyle

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Bộ Nội vụ cho biết đang lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn IPPG - người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ, hiện cư trú tại phường Sài Gòn, TPHCM.

Lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 1.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có Tờ trình số 999/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Tờ trình nêu rõ quá trình cống hiến, đóng góp của cá nhân ông trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo quy định hiện hành, việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" đối với cá nhân phải trải qua nhiều bước, trong đó có khâu lấy ý kiến Nhân dân để bảo đảm tính công khai, minh bạch. Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ cho biết ý kiến đóng góp của nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn được tiếp nhận bằng văn bản gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, TP Hà Nội, để tổng hợp theo quy định.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), có bằng MBA tại Đại học Seatle, Mỹ và từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ). Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng sống và làm việc nhiều năm ở Philippines.

Vị doanh nhân còn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TP HCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời.

IPPG là tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn lập học bổng, ủng hộ giáo dục - khởi nghiệp, quyên góp hàng chục tỉ đồng cho chương trình an sinh, thiện nguyện trên cả nước.

Theo Minh Phong

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuổi 44 của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tuổi 44 của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn Nổi bật

Nhà 'hang cá' 240m2 nổi bật với phong cách thô mộc và bảng màu cá tính

Nhà 'hang cá' 240m2 nổi bật với phong cách thô mộc và bảng màu cá tính Nổi bật

Hoà Minzy đang ở đâu?

Hoà Minzy đang ở đâu?

15:38 , 17/12/2025
Không phải phát tài, kim tiền, người Trung Quốc coi đây mới là cây phú quý: Nhiều người Việt chưa biết

Không phải phát tài, kim tiền, người Trung Quốc coi đây mới là cây phú quý: Nhiều người Việt chưa biết

15:26 , 17/12/2025
Mỹ nhân tóc bạc là nữ đại tá, NSND đình đám, lấy chồng đẹp trai bậc nhất màn ảnh, 30 năm son sắc

Mỹ nhân tóc bạc là nữ đại tá, NSND đình đám, lấy chồng đẹp trai bậc nhất màn ảnh, 30 năm son sắc

15:15 , 17/12/2025
Từ bữa ăn của trẻ em nghèo đến siêu xe, biệt thự, kỳ nghỉ xa hoa: Đại án lật mặt đường dây "rút ruột" tiền từ thiện gây chấn động

Từ bữa ăn của trẻ em nghèo đến siêu xe, biệt thự, kỳ nghỉ xa hoa: Đại án lật mặt đường dây "rút ruột" tiền từ thiện gây chấn động

14:55 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên