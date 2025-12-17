Hoà Minzy đang ở đâu?

Cuối năm là thời điểm nghệ sĩ Vbiz tất bật nhất, người tất bật hoàn thiện dự án, người chạy show liên tục, người chuẩn bị cho loạt sự kiện lớn. Giữa lúc đồng nghiệp bận rộn, khán giả lại không thấy bóng dáng Hoà Minzy ở bất kỳ sân khấu hay hoạt động giải trí nào. Lý do ngay sau đó khiến ai nấy vừa bất ngờ vừa thích thú khi nữ ca sĩ đã bay sang Thái Lan để làm một nhiệm vụ rất đặc biệt - cổ vũ Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Những ngày qua, dù đang ở Thái Lan, nhưng lịch trình của Hoà Minzy lại khó đoán không khác gì nghệ sĩ chạy show trong nước. Từ sân bóng chuyền nghẹt thở đến sàn đấu Pencak Silat cam go, nơi nào có tuyển Việt Nam thi đấu, nơi đó khán giả lại thấy bóng dáng nữ ca sĩ với chiếc mũ cối và lá cờ đỏ sao vàng trên tay. Fan Việt thậm chí còn phải "đoán lịch" xem hôm nay Hoà Minzy sẽ bất ngờ xuất hiện ở môn nào, vì cô di chuyển liên tục và nhiệt huyết chẳng thua gì một… vận động viên thực thụ.

Hoà Minzy đang tất bật với lịch trình cổ vũ ở SEA Games 33. Ảnh: FBNV

Trong những chia sẻ mới nhất, Hoà Minzy cho biết cô sang Thái Lan để cổ vũ những vận động viên thi đấu Pencak Silat. Không những gửi lời chúc các "chiến binh sao Vàng", nữ ca sĩ còn hứa sẽ tiếp tục sang Malaysia để cổ vũ trong kỳ SEA Games tiếp theo.

"Sau 2 năm ở Campuchia, tôi đã tới Thái Lan với sân Pencak Silat để cổ vũ hô vang 2 tiếng Việt Nam cho anh em chiến đấu. Giờ phải về đi làm rồi hẹn mọi người 2 năm nữa ở Malaysia nha. Chúc mừng toàn thể đoàn thể thao Việt Nam ta, cảm ơn các anh chị em đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", Hoà Minzy chia sẻ.

Hoà Minzy có mặt ở những địa điểm có vận động viên Việt Nam thi đấu và cổ vũ hết mình. Ảnh: Tuyền Rose

Trong tối 15/12, Hòa Minzy bất ngờ xuất hiện trên khán đài trận chung kết bóng chuyền giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Diện trang phục rực rỡ màu cờ sắc áo, đội nón cối đặc trưng cổ vũ, nữ ca sĩ hòa mình trọn vẹn vào bầu không khí nghẹt thở của trận đấu. Sang đến ngày 16/12, cô tiếp tục "phi" qua nhiều địa điểm thi đấu có tuyển Việt Nam góp mặt, giữ nguyên tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt từ sáng đến chiều.

Những khoảnh khắc Hòa Minzy đứng bật dậy hò hét, vỗ tay lia lịa và hô khẩu hiệu đầy khí thế nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hàng loạt clip ghi lại cảnh cô cổ vũ "cháy" hết mình lan truyền mạnh mẽ, khiến dân tình vừa thích thú vừa bật cười vì độ nhiệt chẳng kém gì hội cổ động viên chuyên nghiệp. Ngồi giữa biển người hâm mộ, Hòa Minzy vẫn giữ năng lượng cao không ngừng, theo sát từng pha bóng và phản ứng đầy cảm xúc mỗi khi đội tuyển ghi điểm hoặc bước vào tình huống căng thẳng.

Không chỉ cổ vũ, Hòa Minzy còn vui vẻ tương tác, chụp hình và giao lưu cùng những cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu. Sự thân thiện và gần gũi này tiếp tục giúp nữ ca sĩ ghi điểm mạnh.

Hòa Minzy sang tận Thái Lan cổ vũ nhiệt tình tại SEA Games 33 (Clip:Tuyền Rose)