17-12-2025 - 10:36 AM

Nhà 'hang cá' 240m2 nổi bật với phong cách thô mộc và bảng màu cá tính

Team thiết kế đưa vào căn nhà nguyên một hệ sinh thái cá: từ hình khối, vật liệu đến chi tiết đều có bóng dáng loài này, tạo nên những trải nghiệm thú vị như đang ở trong một hang cá.

Từ hình khối, vật liệu đến chi tiết đều có bóng dáng loài cá, đi đâu cũng gặp cá, gặp theo cách tinh tế, thú vị nhất, như đi theo một đàn cá đang dẫn dắt thăm nhà.

Không gian với tính cách thô mộc và những mảng màu mạnh cá tính. Nội thất gỗ Táu tái sinh từ thuyền cũ và đầy ắp đồ thủ công, vải lanh, đèn giấy,... biến nơi này thành một "hang động" đầy cảm hứng.

Tinh thần thô mộc không chỉ được thể hiện qua nội thất gỗ mà còn hiện diện qua tường hiệu ứng, vật liệu gạch, đá, đường nét bất đối xứng, bất toàn khắp mọi ngóc ngách.

Các phòng tắm được phân chia khô ướt rõ ràng, giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi. Các phòng ngủ cũng thống nhất với tinh thần thô mộc và cá tính, tạo nên không gian nghỉ ngơi vừa thú vị vừa thoải mái cho người sử dụng.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

