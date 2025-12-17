Không có hơn 30 triệu đồng, không dám về quê ăn Tết

Mỗi dịp Tết hay kỳ nghỉ dài, nhiều người trẻ bắt đầu cân nhắc: nên về quê hay ở lại nơi đang sống? Quyết định này không chỉ phụ thuộc vào thời gian, mà còn liên quan trực tiếp đến kinh tế.

Với những người làm việc xa nhà, kỳ nghỉ dài thường đi kèm một loạt khoản chi phí: vé xe, vé tàu hay vé máy bay khứ hồi, quà cáp cho người thân, lì xì cho trẻ em, chuẩn bị quà cho người lớn tuổi… Những khoản chi tưởng nhỏ nhưng cộng lại có thể trở thành con số đáng kể.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tiểu Kim (Trung Quốc), một nhân viên văn phòng, quyết định thử tính toán chi tiêu trong kỳ nghỉ Tết sắp tới và kết quả khiến cô choáng váng. Các khoản chi của cô bao gồm:

- Vé máy bay khứ hồi: 5.600 nhân dân tệ (gần 21 triệu đồng)

- Gói khám sức khỏe cho bố mẹ: 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng)

- Quà cho bố mẹ: 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng)

- Lì xì cho trẻ em trong gia đình: 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu)

- Thăm họ hàng và tặng quà: 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu)

- Gặp gỡ bạn bè: 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu)

- Làm đẹp: làm móng, nối mi, tạo kiểu tóc: 600 nhân dân tệ (khoảng 2 triệu đồng)

Tổng cộng lên đến 34.200 nhân dân tệ (hơn 125 triệu đồng), chưa kể các chi phí phát sinh khác - một con số khiến chính Tiểu Kim phải thốt lên: "Trước khi đi làm, tôi chưa bao giờ tính toán chi tiêu Tết. Giờ mới thấy, nếu không có ít nhất 10.000–20.000 nhân dân tệ (khoảng 37-74 triệu đồng) trong túi, về nhà thật sự áp lực".

Ảnh minh hoạ Pinterest

Câu chuyện của Tiểu Kim cũng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người, đặc biệt là những người làm việc xa nhà. Họ chia sẻ rằng, không chỉ chi phí đi lại, mà các khoản mua sắm, quà cáp, lì xì hay thăm hỏi họ hàng đều khiến kỳ nghỉ trở thành một bài toán kinh tế phức tạp.

Nhiều người lựa chọn ở lại thành phố để tiết kiệm chi phí hoặc tận dụng cơ hội làm thêm, kiếm thêm thu nhập trong kỳ nghỉ. Những người khác lên kế hoạch từ trước, xác định ngân sách từng khoản để không rơi vào tình trạng "cháy ví".

Kỳ nghỉ dài, lễ Tết hay các dịp đặc biệt thường khiến chúng ta chi tiêu nhiều hơn bình thường, và nếu không có kế hoạch, dễ rơi vào tình trạng áp lực tài chính. Việc lập ngân sách trước, cân nhắc chi phí cần thiết và phân bổ hợp lý các khoản chi không chỉ giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ mà còn giữ được cân bằng tài chính. Ngoài ra, việc cân nhắc giữa “chi tiêu để vui vẻ” và “tiết kiệm hay đầu tư” cũng là kỹ năng quan trọng để duy trì sức khỏe tài chính lâu dài.

Theo Sina