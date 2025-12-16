25 tuổi tiết kiệm 352 triệu nhờ từ chối điều này

Ở tuổi 25, khi không ít người còn đang loay hoay với câu hỏi “làm sao đủ tiêu tới lúc lĩnh lương”, thì cô gái trong câu chuyện dưới đây lại là 1 trường hợp khiến nhiều người nể: Tiết kiệm được hơn 352 triệu đồng!

Một số tiền có thể không phải quá lớn nhưng rõ ràng, đây là thành quả của sự nỗ lực, bản thân cô cũng cảm thấy tự hào với việc mình đã rèn được thói quen chi tiêu cũng như kỷ luật tiết kiệm.

Bức ảnh khoản tiết kiệm do cô đăng tải

Trong bài đăng của mình, cô tiết lộ: “25 tuổi lần đầu tiên chạm mốc hơn 350 triệu tiết kiệm, có thể không nhiều với mọi người nhưng với mình thì là cột mốc đáng tự hào, vì từng là đứa loay hoay giữa công việc, chi tiêu,... Mỗi đồng để dành được đều là sự kiên nhẫn, kỷ luật và rất nhiều buổi tối từ chối đi chơi cho vui”.

Vậy đấy, bí quyết tiết kiệm của cô gái này đơn giản chỉ là “sự kiên nhẫn, kỷ luật” và biết từ chối những cuộc vui. Nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng làm rồi mới hiểu thực tế khó hơn nhiều, vì quản lý ham muốn tiêu tiền chưa bao giờ là việc dễ dàng.

“25 tuổi mà tiết kiệm được chừng này là nhiều rồi, giỏi quá ấy chứ. Chúc mừng em, hồi 25 tuổi chị để được đâu đó 80 triệu mà thấy đã vui lắm rồi nhưng đừng vì tiết kiệm mà hà khắc với bản thân quá nha. Thi thoảng đi chơi, đi du lịch, tụ tập bạn bè cũng ok mà” - Một người khen và động viên.

“28 tuổi đi làm gần 5 năm mới tiết kiệm được hơn 200 triệu 1 tí thôi, bỗng dưng cảm thấy hơi áp lực, nên là hãy tự tin lên em ơi. 352 triệu đâu phải số tiền nhỏ đâu, rất lớn ấy chứ” - Một người khác cảm thán.

“Giờ có thói quen tiết kiệm rồi thì nên học cách và nghĩ cách đầu tư nữa nha em, chứ gửi tiết kiệm hết 350 triệu thì chưa tối ưu lắm” - Một người khuyên.

“Mình thắc mắc bạn đi làm bao lâu để tiết kiệm được chừng này á? Nếu tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm luôn thì tính ra mới đi làm được 3 năm (mình cũng thế), trung bình mỗi tháng tiết kiệm được 9,7 triệu luôn… đỉnh thiệt chứ” - Một người thắc mắc.

“Em con gái đang ở độ tuổi nhiều thứ cám dỗ mua sắm, mà biết tiết kiệm như vậy là giỏi hơn rất nhiều người anh biết rồi. Bản thân anh cũng phải đến năm 28 tuổi mới biết để dành, vì làm áp lực quá nên toàn chi tiền mua game để giải trí, mãi sau mới học được cách thể dục thể thao để tiết kiệm mà lại lành mạnh hơn” - Một người chia sẻ.

Kỷ luật tiết kiệm là nền tảng quan trọng cho quá trình đầu tư!

Không phải tự nhiên mà tối ưu chi tiêu và học cách tiết kiệm lại là bước đầu trên hành trình quản lý tài chính. Bởi chỉ khi đã rèn được kỷ luật tiết kiệm, chúng ta mới ổn định được sức khỏe tài chính và bắt đầu đầu tư một cách lâu dài - bền vững, đó mới là yếu tố quan trọng.

Ảnh minh họa

1. Có kỷ luật tiết kiệm mới có vốn ổn định để đầu tư

Đầu tư không thể bắt đầu nếu không có vốn, và tiết kiệm chính là con đường lành mạnh nhất để hình thành nguồn vốn ban đầu.

Khi xây dựng được kỷ luật tiết kiệm, dòng tiền nhàn rỗi được tạo ra một cách đều đặn, không cần phụ thuộc quá nhiều vào những khoản thu đột biến. Điều này giúp bạn chủ động về tài chính, không phải vay mượn hoặc “xoay tiền” trong tâm thế bị động.

Quan trọng hơn, đầu tư bằng tiền nhàn rỗi - thành quả của kỷ luật tiết kiệm, tức là khoản tiền có thể chấp nhận được rủi ro và biến động trong đầu tư. Nhờ đó, bạn tránh được áp lực phải rút tiền sớm, bán tháo tài sản khi thị trường biến động. Có thể nói, kỷ luật tiết kiệm không chỉ giúp tích lũy vốn mà còn tạo ra nền tảng tâm lý vững vàng để bước vào hành trình đầu tư dài hạn.

2. Kỷ luật tiết kiệm rèn tư duy tài chính và kiểm soát rủi ro

Tiết kiệm không đơn thuần là “để dành tiền”, mà là quá trình rèn luyện khả năng kiểm soát chi tiêu, phân biệt rõ giữa nhu cầu và mong muốn. Khi duy trì được kỷ luật này, bạn chắc chắn sẽ hình thành tư duy tài chính có hệ thống, biết lập kế hoạch, đặt mục tiêu và tuân thủ nguyên tắc đã đề ra.

Ảnh minh họa

Đây chính là những phẩm chất cốt lõi trong đầu tư. Một người không thể kiểm soát được chi tiêu cá nhân thì rất khó kiểm soát cảm xúc trước biến động thị trường. Kỷ luật tiết kiệm giúp giảm xu hướng đầu tư theo cảm tính, chạy theo đám đông hay “all-in” vào các cơ hội rủi ro cao.

3. Tiết kiệm đều đặn tạo tiền đề cho đầu tư dài hạn và lãi kép

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của đầu tư là thời gian, và kỷ luật tiết kiệm chính là chìa khóa để tận dụng yếu tố này. Tiết kiệm và đầu tư đều đặn giúp tối ưu hiệu ứng lãi kép theo thời gian.

Sự kỷ luật biến đầu tư thành một thói quen tài chính dài hạn, thay vì một quyết định mang tính thời điểm. Về lâu dài, chính sự bền bỉ này tạo ra sự khác biệt lớn về giá trị tài sản. Không ít thất bại trong đầu tư không phải vì chọn sai kênh, mà vì không đủ kiên nhẫn và kỷ luật để duy trì dòng tiền đầu tư. Do đó, có thể khẳng định rằng tiết kiệm kỷ luật chính là nền móng vững chắc nhất để xây dựng hành trình đầu tư hiệu quả và bền vững.