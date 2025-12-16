Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trend kì cục: Tranh nhau mua nhưng ăn xong ai cũng "nổi đoá"

16-12-2025 - 21:37 PM | Sống

Từng được khen nức nở trên mạng xã hội, món ăn này bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi người mua về thử rồi… đồng loạt than trời, thậm chí bực bội vì “không giống tưởng tượng”.

MXH vốn là nơi nhiều trào lưu ẩm thực được "thổi bùng" chỉ sau vài video ngắn. Có những món từ lạ thành quen, từ quen thành hot, được săn lùng khắp nơi. Nhưng cũng có những trend khiến người ta vừa tò mò mua về, vừa ngỡ ngàng… rồi nổi cáu vì trải nghiệm thực tế quá khác so với kỳ vọng.

Và quả cọ - cái tên nghe còn khá xa lạ với nhiều người - đang rơi đúng vào trường hợp như vậy.

Trend kì cục: Tranh nhau mua nhưng ăn xong ai cũng "nổi đoá"- Ảnh 1.

(Ảnh: @hongdiu1510)

Với không ít cư dân mạng, quả cọ là thứ quả "chưa từng thấy bao giờ", hình thù lạ lẫm, màu sẫm, thường xuất hiện trong các video review mang đậm không khí núi rừng. Thế nhưng với người dân Phú Thọ, Tuyên Quang hay một số tỉnh trung du, cọ lại là thứ quả quen thuộc, gắn với ký ức tuổi thơ và được xem như một món đặc sản dân dã.

Gần đây, khi hàng loạt clip hay hình ảnh ăn thử cọ xuất hiện trên mạng, dân tình ở nhiều nơi bắt đầu truyền tai nhau, tò mò rồi thi nhau đặt mua. Từ chợ mạng đến các hội nhóm, cọ được rao bán rầm rộ, có thời điểm "cháy hàng", khiến việc ăn cọ bỗng trở thành một trend khá hot.

Thế nhưng, điều đáng nói là không ít người sau khi mua về ăn thử lại… thất vọng tràn trề. Có người chê vị chát, có người bảo ăn thấy "sạn sạn như có cát", người khác lại than cọ vừa chát vừa cứng, hoặc ăn bị sạn. Thậm chí, có trường hợp mua tận 2kg nhưng không ăn được, đành lên mạng đăng bài hỏi thẳng: "Ai ăn được không, em tặng lại".

Những lời than thở này không hề ít, kéo theo tranh cãi trái chiều. Một bên cho rằng cọ bị "thần thánh hoá" quá đà trên mạng xã hội, bên còn lại lập tức đứng ra… giải oan.

Trend kì cục: Tranh nhau mua nhưng ăn xong ai cũng "nổi đoá"- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình TikTok, Facebook)

Trend kì cục: Tranh nhau mua nhưng ăn xong ai cũng "nổi đoá"- Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình TikTok)

Theo nhiều người sống ở vùng trồng cọ, bản thân quả cọ không hề "có lỗi", vấn đề nằm ở chỗ người ăn chưa đúng cách, hoặc mua chưa đúng loại. Cọ muốn ngon phải đúng độ chín, lại phải là quả của cây cọ cho ruột dày, béo. Quan trọng hơn cả là khâu ỏm cọ - bước quyết định gần như toàn bộ hương vị.

Trend kì cục: Tranh nhau mua nhưng ăn xong ai cũng "nổi đoá"- Ảnh 4.

Nhiều người "giải oan" cho quả cọ (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Ỏm cọ là hình thức làm chín rất riêng, không phải luộc hay nấu như nhiều người vẫn nghĩ. Trước khi ỏm, cần chà xát để loại bỏ lớp vỏ lụa bên ngoài, có nơi để nguyên vỏ rồi sau khi ỏm mới gọt hoặc tách nhẹ bằng tay. Để cọ đạt độ bùi béo, nước phải được đun sôi lăn tăn, khi bọt khí bắt đầu nổi từ đáy nồi thì mới đổ cọ vào, đậy kín khoảng 20 phút.

Nếu không làm đúng cách, cọ rất dễ bị chát đắng, trơ cứng hoặc tách nước, ăn không ra vị. Dấu hiệu nhận biết mẻ cọ ngon là nước ỏm loang loáng một lớp váng mỡ vàng mỏng, ruột cọ lộ ra vàng ruộm, lõi dày. Khi ăn, cọ mềm, bùi, béo ngậy; chấm cùng muối vừng hay muối lạc thì càng "đưa miệng".

Trend kì cục: Tranh nhau mua nhưng ăn xong ai cũng "nổi đoá"- Ảnh 5.

(Ảnh: @trangmin95)

Với nhiều người, cọ ỏm từng là món ăn cứu đói, là hương vị gắn liền với làng quê, với những ngày giản dị mà ấm áp. Qua bao năm, cọ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc ấy - không cầu kỳ, không chiều lòng số đông, nhưng ai đã quen thì ăn mãi không chán.

Và ngoài việc chọn cọ chưa ngon, ỏm cọ chưa đúng cách, việc "nổi đoá" sau khi ăn cọ có lẽ cũng đến từ một lý do rất đơn giản: khẩu vị mỗi người mỗi khác. Có món hợp người này nhưng lại xa lạ với người kia. Và không phải đặc sản nào cũng có thể trở thành món ăn đại trà chỉ nhờ vài video viral trên mạng xã hội.

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng: Ai cũng dễ bị sập bẫy

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ Giáo sư có profile cực đỉnh, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm trở thành nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử của Đại học Quốc gia TP. HCM

Nữ Giáo sư có profile cực đỉnh, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm trở thành nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử của Đại học Quốc gia TP. HCM Nổi bật

Có bằng thạc sĩ vẫn quyết chỉ làm shipper, người đàn ông tiết lộ: Mỗi tuần kiếm 12-13 triệu đồng!

Có bằng thạc sĩ vẫn quyết chỉ làm shipper, người đàn ông tiết lộ: Mỗi tuần kiếm 12-13 triệu đồng! Nổi bật

Heineken Việt Nam - Bảo tồn nguồn nước: Kiên trì phụng sự vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Heineken Việt Nam - Bảo tồn nguồn nước: Kiên trì phụng sự vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

21:00 , 16/12/2025
Tưởng là matcha nhưng không phải: Món bánh "xanh mướt" dẻo quẹo đang khiến hội chị em mê đồ Trung lùng sục

Tưởng là matcha nhưng không phải: Món bánh "xanh mướt" dẻo quẹo đang khiến hội chị em mê đồ Trung lùng sục

20:59 , 16/12/2025
51 tuổi bị huyết áp cao, người đàn ông ngừng ăn muối hoàn toàn, 4 tháng sau bác sĩ nhìn chỉ số mặt biến sắc

51 tuổi bị huyết áp cao, người đàn ông ngừng ăn muối hoàn toàn, 4 tháng sau bác sĩ nhìn chỉ số mặt biến sắc

20:25 , 16/12/2025
Kế toán chuyển khoản nhầm 142 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không nhận được, tòa án tuyên bố: “Ngân hàng mới là bên phải trả lại tiền”

Kế toán chuyển khoản nhầm 142 triệu đồng nhưng người nhận khẳng định không nhận được, tòa án tuyên bố: “Ngân hàng mới là bên phải trả lại tiền”

20:15 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên