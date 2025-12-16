Heineken Việt Nam - Bảo tồn nguồn nước: Kiên trì phụng sự vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Trong số những dự án kiên trì phụng sự bước vào vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025, bảo tồn nguồn nước được ghi nhận là một nỗ lực đặc biệt quan trọng. Nước không chỉ là nền tảng của sự sống, mà còn là yếu tố quyết định sự ổn định kinh tế, sức khỏe cộng đồng và chất lượng phát triển của toàn xã hội. Bởi vậy, mỗi hành động gìn giữ nguồn nước, dù âm thầm đến đâu, đều tạo ra những tác động lan tỏa mạnh mẽ và bền vững.

Dự án bảo tồn nguồn nước của Heineken mang dáng dấp của một công việc thầm lặng, không ồn ào, không dễ nhận thấy ngay lập tức, nhưng lại đặt những viên gạch nền cho tương lai lâu dài của cả cộng đồng. Từ việc bảo vệ các dòng chảy tự nhiên, cải thiện chất lượng nước đến nâng cao nhận thức về sử dụng bền vững, tất cả đều cho thấy một hành trình kiên định hướng tới mục tiêu chung: bảo vệ "mạch sống" của Trái Đất và cũng là mạch sống của chính doanh nghiệp. Chính sự bền bỉ đó khiến dự án trở thành minh chứng cho tinh thần phụng sự không mệt mỏi – một đóng góp lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa đối với cả hành tinh.

HEINEKEN triển khai chiến lược toàn cầu tập trung vào các vùng khan hiếm nước và tại Việt Nam đã mở rộng thêm hai khu vực Xuân Sơn và Đồng Nai. Đồng thời, với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng và các bên liên quan,HEINEKEN kỳ vọng trở thành một thành viên tích cực trong mạng lưới doanh nghiệp, góp phần lan tỏa và dẫn dắt các hoạt động bảo tồn nguồn nước tại Việt Nam.

Từ chiến lược toàn diện đến hành động trong bảo tồn nguồn nước

Nước là nền tảng của sự sống, là điều kiện thiết yếu cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Thế nhưng, trong kỷ nguyên hiện nay, tài nguyên tưởng chừng vô tận ấy lại đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Các chuyên gia dự báo rằng, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng nước toàn cầu có thể vượt nguồn cung khoảng 40%.

Tại Việt Nam, nguy cơ này thể hiện rõ nét: chỉ 37% lượng nước sẵn có được tạo ra trong lãnh thổ, trong khi gần 60% nguồn nước mặt phụ thuộc từ bên ngoài. Điều này khiến Việt Nam trở nên mong manh trước biến đổi khí hậu và các tác động xuyên biên giới. Ở Đồng bằng sông Cửu Long – vùng đất từng được xem là "vựa nước" của cả nước – nhưng hiện nay, vấn nạn xâm nhập mặn và sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nước – cả trong hoạt động kinh doanh lẫn đời sống cộng đồng – HEINEKEN Việt Nam xác định bảo tồn nguồn nước là trách nhiệm xã hội đồng thời là trụ cột quan trong phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khi mỗi giọt nước đều mang sứ mệnh bền vững, hành trình bảo vệ mạch nguồn ấy cần một chiến lược toàn diện, dài hơi và gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái.

Chiến lược Bảo tồn Nguồn nước của HEINEKEN Việt Nam thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy: từ việc tối ưu sử dụng nước trong nhà máy cho đến quản trị tài nguyên nước trong hệ sinh thái tại các lưu vực, lấy môi trường và con người làm trung tâm. Kỳ vọng của doanh nghiệp là đạt 100% bù hoàn lượng nước đã sử dụng tại các khu vực khan hiếm vào năm 2030, nghĩa là toàn bộ lượng nước dùng trong sản xuất sẽ được hoàn trả lại cho môi trường qua các dự án phục hồi tự nhiên.

Nhà máy Tiền Giang – nằm trong lưu vực sông Tiền, nơi chịu nhiều áp lực về khan hiếm nước – được chọn làm trọng điểm, với tiêu chuẩn bù hoàn 1,5 lít nước cho mỗi lít bia thành phẩm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, HEINEKEN Việt Nam kiên trì theo đuổi hai hướng hành động chính: bảo tồn và phục hồi các lưu vực sông trọng yếu, đồng thời triển khai các chương trình cộng đồng về nước sạch và tiết kiệm nước.

Từ năm 2022 đến 2025, HEINEKEN Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương triển khai dự án hợp tác công – tư, hướng tới mục tiêu bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm tại ba lưu vực sông lớn: Hồng, Đồng Nai và Tiền. Dự án tập trung vào phục hồi rừng bản địa, cải thiện thủy văn tự nhiên, thiết kế lại hệ thống điều tiết nước và hỗ trợ người dân canh tác tiết kiệm nước, thân thiện môi trường.

Song hành cùng đó, chiến dịch cộng đồng "1 Phút Tiết Kiệm Triệu Niềm Vui" được duy trì suốt 14 năm qua, khuyến khích người dân thực hiện hành động tiết kiệm nước hằng ngày. Với mỗi 100.000 hành động được ghi nhận, HEINEKEN Việt Nam tài trợ một công trình nước sạch cho địa phương. Từ những việc nhỏ bé ấy, hàng nghìn hộ dân trên khắp cả nước – từ Tiền Giang, Cần Thơ đến Kon Tum, Lai Châu – đã có cơ hội tiếp cận nguồn nước an toàn. "Nhờ có chương trình, ước mơ được dùng nước sạch hằng ngày đã trở thành hiện thực thay vì phải lấy nước khe suối," bà Y Má, thôn Bê Rê (Kon Tum) chia sẻ.

Đạt mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực Sông Tiền sớm 5 năm và lan tỏa giá trị bền vững

Sau nhiều năm kiên trì, HEINEKEN Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu cân bằng nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm so với kế hoạch, bù hoàn hơn 690 triệu lít nước mỗi năm cho thiên nhiên. Đây là kết quả của một quá trình hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức xã hội, dựa trên cơ sở khoa học và minh bạch.

Trong tổng lượng nước được bù hoàn, hơn 559 triệu lít đến từ chương trình bảo tồn lưu vực sông và khoảng 131 triệu lít từ các dự án nước sạch cộng đồng. Riêng tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, dự án đã giúp bổ sung hơn 521.000 m³ nước mỗi năm, đồng thời trồng mới hàng chục hecta rừng tràm và cây bản địa, giúp đất giữ ẩm, ngăn xói mòn và phục hồi sinh cảnh tự nhiên.

Ông Wietse Mutters - Tổng giám đốc điều hành của HEINEKEN Việt Nam tích cực tham gia chăm sóc hệ sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng tháp mười.

Không chỉ mang lại lợi ích môi trường, các hoạt động này còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, đặc biệt là những người bám rừng, chăm sóc rừng trong điều kiện thiếu thốn. Sự cống hiến thầm lặng của họ góp phần quan trọng phục hồi rừng, hồi sinh sự sống cho hệ sinh thái. HEINEKEN đóng góp tạo điều kiện cho họ tiếp tục thực hiện công việc của họ và góp phần đặt lợi ích thiên nhiên và cộng đồng làm trọng tâm.Nhờ đó, hơn 15.000 người dân trên khắp cả nước đã có nước sạch để sinh hoạt và sản xuất – một thay đổi nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh những con số, giá trị mà HEINEKEN Việt Nam tạo dựng còn thể hiện ở sự phục hồi tự nhiên: chất lượng nước tại Đồng Tháp Mười được cải thiện, rừng tăng độ che phủ, hệ sinh thái phong phú hơn, nhiều loài chim quý hiếm quay trở lại sinh sống. Đó là minh chứng cho triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp: khi con người biết đặt lợi ích của thiên nhiên và cộng đồng làm trọng tâm, giá trị kinh tế và xã hội có thể cùng thăng hoa.

Khi cân bằng từng giọt nước là lời cam trong chiến lược phát triển bền vững

Với HEINEKEN Việt Nam, những thành tựu hôm nay không phải là điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho hành trình tạo tác động lớn hơn cho cộng đồng và hành tinh.

"Bảo tồn nguồn nước và thiên nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam. Kết quả hôm nay là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành giữa doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức xã hội", bà Phạm Thị Trúc Thanh, Giám đốc Phát triển Bền vững HEINEKEN Việt Nam, chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc WWF-Việt Nam, nhận định: "Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Thách thức là làm sao để quản lý nguồn nước hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái, vì đời sống người dân là quan trọng nhất".

Chiến lược bảo tồn nước của Heineken Việt Nam không chỉ là một hoạt động trách nhiệm cộng đồng, mà còn là mô hình phát triển bền vững mẫu mực về quản trị tài nguyên nước. Doanh nghiệp áp dụng các công cụ khoa học như Đánh giá Rủi ro Nguồn nước (SVA) và Khung Kế toán Lợi ích Nước theo Thể tích (Volumetric Water Benefit Accounting) do Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) phát triển, đảm bảo việc đo lường và báo cáo kết quả minh bạch, chính xác.

Trong chặng đường tới, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm tại ba lưu vực sông trọng điểm và mở rộng ra nhiều khu vực khác đến năm 2030.

Hơn cả những con số, doanh nghiệp mong muốn mô hình này trở thành cảm hứng để nhiều doanh nghiệp khác cùng chung tay bảo vệ tài nguyên nước – yếu tố cốt lõi trong chiến lược an ninh nguồn nước cho Việt Nam.

Mỗi giọt nước được bù hoàn không chỉ là hành động cân bằng sinh thái mà còn là thông điệp về lòng tử tế và trách nhiệm. Từ những khu rừng đang dần xanh trở lại đến nụ cười của người dân vùng khô hạn khi có nước sạch để dùng, hành trình ấy thể hiện tinh thần "kiên trì phụng sự" mà HEINEKEN Việt Nam luôn theo đuổi.

Bằng việc bảo vệ từng mạch nguồn sự sống, HEINEKEN không chỉ góp phần phục hồi tự nhiên mà còn gieo mầm cho một tương lai nơi con người, doanh nghiệp và hành tinh cùng phát triển hài hòa – một tương lai xanh, trong lành và thực sự tốt đẹp hơn cho Việt Nam.