Chợ Việt có loại rau 10.000/bó, là "trùm cuối" chống ung thư được cả thế giới công nhận

16-12-2025 - 19:48 PM

Đây là loại rau cực kỳ tốt cho sức khỏe, đi chợ mà thấy thì bạn mạnh dạn mua ngay.

Giữa vô vàn loại rau xanh quen thuộc ở chợ Việt, có một loại rau giá chỉ tầm 10 nghìn đồng một bó nhưng lại liên tục được các tổ chức dinh dưỡng quốc tế xếp vào nhóm thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe. Đó chính là rau cải xoong. Loại rau thường bị xem là rau phụ, ăn cho mát miệng này thực chất lại là kho dưỡng chất tự nhiên, đặc biệt nổi bật ở khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng đúng cách.

Chợ Việt có loại rau 10.000/bó, là "trùm cuối" chống ung thư được cả thế giới công nhận - Ảnh 1.

Vì sao cải xoong được gọi là trùm cuối chống ung thư

Cải xoong nhiều lần được các nghiên cứu dinh dưỡng quốc tế đánh giá rất cao nhờ mật độ dưỡng chất vượt trội so với lượng calo nạp vào. Trong bảng xếp hạng rau củ giàu dinh dưỡng, cải xoong thường đứng ở vị trí đầu bảng.

Điểm nổi bật nhất của cải xoong nằm ở nhóm hợp chất glucosinolate. Khi nhai hoặc chế biến, các hợp chất này chuyển hóa thành isothiocyanate, một hoạt chất đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, hỗ trợ cơ chế tự hủy của tế bào bất thường.

Bên cạnh đó, cải xoong còn rất giàu vitamin C, beta carotene, lutein và zeaxanthin. Đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tổn thương tế bào do gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Không dừng lại ở đó, cải xoong còn cung cấp canxi, kali, sắt và vitamin K ở mức khá cao so với nhiều loại rau khác. Nhờ vậy, việc ăn cải xoong thường xuyên không chỉ tốt cho hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ xương chắc khỏe và tim mạch ổn định.

Chợ Việt có loại rau 10.000/bó, là "trùm cuối" chống ung thư được cả thế giới công nhận - Ảnh 2.

Giá rẻ nhưng không hề kém giá trị

Ở chợ truyền thống, cải xoong thường được bán theo bó nhỏ, giá chỉ khoảng 10.000 đến 20.000 đồng tùy mùa. Chính vì quá rẻ và quá quen mặt, nhiều người thường không để ý đến giá trị dinh dưỡng thật sự của loại rau này.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia, cải xoong được xem là rau cao cấp, thường xuất hiện trong các món salad hoặc thực đơn eat clean. Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa giá trị thực và cách chúng ta nhìn nhận cải xoong hàng ngày.

Mẹo chọn cải xoong ngon sạch khi đi chợ

Muốn tận dụng tối đa lợi ích của cải xoong, khâu chọn mua rất quan trọng. Cải xoong ngon thường có thân mập vừa phải, không quá rỗng, lá xanh đậm và đều màu. Khi cầm bó rau lên, thân phải giòn, không mềm nhũn hay có mùi lạ.

Nên ưu tiên cải xoong có lá nhỏ đến vừa. Lá quá to thường là rau đã già, ăn sẽ hơi đắng và ít ngon. Ngược lại, cải xoong non vừa có vị cay nhẹ dễ chịu, vừa giữ được hàm lượng dưỡng chất cao.

Chợ Việt có loại rau 10.000/bó, là "trùm cuối" chống ung thư được cả thế giới công nhận - Ảnh 3.

Quan sát kỹ phần gốc. Gốc cải xoong tươi sẽ có màu xanh nhạt hoặc trắng ngà, không bị thâm đen hay nhớt. Nếu thấy gốc úa vàng, chảy nước hoặc có mùi hôi, nên bỏ qua vì đó là dấu hiệu rau đã để lâu.

Một điểm nữa ít người để ý là cải xoong thường được trồng ở môi trường ẩm. Vì vậy, nên chọn bó rau khô ráo tự nhiên, không bị sũng nước bất thường. Rau bị ngâm nước quá lâu dễ nhanh hỏng và giảm chất lượng.

Cách sơ chế để giữ trọn dưỡng chất

Khi mang cải xoong về nhà, không nên ngâm quá lâu trong nước muối. Chỉ cần rửa nhanh dưới vòi nước chảy, sau đó ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút là đủ. Ngâm quá lâu khiến vitamin tan trong nước bị thất thoát đáng kể. Cải xoong ăn sống trong salad hoặc trụng nhanh qua nước sôi rồi vớt ra ngay sẽ giữ được nhiều dưỡng chất nhất. Nếu xào, nên xào nhanh tay, lửa lớn và không nấu quá chín.

Ai nên ăn cải xoong thường xuyên

Cải xoong đặc biệt phù hợp với người ít ăn rau, người cần tăng cường chất chống oxy hóa, người làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc thường xuyên căng thẳng. Tuy nhiên, với những người có vấn đề về dạ dày nhạy cảm, nên ăn lượng vừa phải vì cải xoong có vị cay nhẹ tự nhiên.

Giữa lúc thực phẩm đắt đỏ và nhiều lo ngại về chất lượng, cải xoong là ví dụ điển hình cho việc không phải cứ đắt tiền mới là tốt. Một bó rau nhỏ ở chợ Việt, nếu biết chọn và biết ăn, hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho sức khỏe cả gia đình.

Theo Thư Hân

