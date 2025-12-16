Gala trao giải Human Act Prize 2025: Vinh danh những dự án xuất sắc, nỗ lực vì mục tiêu kiên trì phụng sự

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 đang tiến gần đến khoảnh khắc được chờ đợi nhất - Đêm Gala trao giải, diễn ra vào tối nay, 16/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", Hội đồng Giám khảo Human Act Prize 2025 đã cùng nhau lựa chọn ra được 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Những dự án được xướng tên tại Đêm Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn khơi dậy những cảm xúc đặc biệt đối với Hội đồng Giám khảo, bởi chúng không chỉ thể hiện tính sáng tạo và sự bền bỉ trong cách thực hiện mà còn mang lại những tác động sâu sắc, tạo nên sự thay đổi tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Đêm Gala Chung kết Human Act Prize 2025 hứa hẹn không chỉ là một sự kiện trao giải mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật đầy ý nghĩa, nơi khán giả được dẫn dắt qua những câu chuyện, những giai điệu chạm đến trái tim.

Điểm nhấn ấn tượng là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng: ca sĩ Nguyên Hà, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với tài năng và tâm huyết, các nghệ sĩ không chỉ mang đến những màn trình diễn độc đáo mà còn góp phần truyền tải thông điệp về tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội.

Không khí tổng duyệt trước thềm Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Tại Nhà hát Hồ Gươm, không gian của Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 đang dần thành hình qua từng nhịp chuẩn bị cuối cùng. Các hạng mục sân khấu, âm thanh và ánh sáng đang được hoàn thiện chỉn chu; những tiết mục biểu diễn cũng đã được tổng duyệt kỹ lưỡng – tất cả hứa hẹn một đêm trao giải đầy cảm xúc.

Tinh thần Kiên trì Phụng sự hiện rõ trong sự tận tâm của những người miệt mài chuẩn bị phía sau sân khấu, để những hành trình lặng lẽ vì cộng đồng được kể lại hôm nay như một lời tri ân dành cho những người đã âm thầm tạo nên thay đổi.

Không gian Đêm Gala Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Ý nghĩa của các hạng mục Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Đêm Gala Human Act Prize 2023 sẽ vinh danh các dự án theo các hạng mục quan trọng sau:

Giải ý tưởng: Ý tưởng Vì cộng đồng, Ý tưởng Phát triển bền vững vinh danh những dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Giải Dự án Kịp thời vinh danh sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Giải Dự án Bền bỉ vinh danh những nổ lực đáng khâm phục để duy trì và phát triển dài hạn cho cộng đồng.

Giải Dự án Truyền cảm hứng tôn vinh nhưng hoạt động cộng đồng với tinh thân nhân văn cao, có khả năng lan tỏa và nhân rộng, kích hoạt được sức mạnh lớn lao của cộng đồng.

Giải Dự án Bền vững vinh danh những sáng kiến được xây dựng một cách khoa học, mang lại tác động sâu rộng và dài hạn vượt trội tới cộng đồng.

Hạng mục Giải Human Act Prize mang tính dấu ấn, vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực, bền vững cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong Gala tối nay, một hạng mục mới lần đầu tiên được trao tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize: Hạng mục "Phụng sự thầm lặng".

Đây là hạng mục do Hội đồng Chung khảo chủ động tìm kiếm và lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân và dự án đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng sự bền bỉ, tận tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ, dù họ chưa từng gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng không chỉ là ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mở rộng vòng tay, tìm đến và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn đang ngày ngày được vun đắp trong xã hội.

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 2025 sẽ phát sóng trực tiếp vào 20h trên Đài truyền hình Việt Nam - VTV2 và Mega Livestream trên các kênh: Fanpage, YouTube Cổng Thông tin Chính Phủ Fanpage, YouTube Báo Nhân Dân Website và ứng dụng VTVGo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Fanpage, YouTube, Website Human Act Prize Hệ thống fanpage VCCorp: Soha, Kenh14, CafeF, CafeBiz, aFamily Chúng tôi sẽ c