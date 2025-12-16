Cầm lương tháng 13 “mua” 3 thứ này thì lãi to

Với đa số dân công sở lúc này, thứ đáng mong chờ nhất không phải là Tết, mà là lương tháng 13. Đi làm cả năm, nếu nói “chỉ chờ mỗi dịp này”, có thể cũng không sai. Tiền thưởng thì ai cũng muốn, nhưng nếu chỉ dùng để mua sắm không thôi, quả thực có phần lãng phí.

Nhìn ở góc độ tài chính cá nhân, lương tháng 13 hoàn toàn có thể trở thành nguồn vốn để tiền đẻ ra tiền, bởi khoản này không nằm trong “ngân sách chi tiêu hàng tháng”. Vậy phải làm sao để tối ưu khoản lương tháng 13? Bạn có thể tham khảo 3 gợi ý dưới đây.

1. Đầu tư, mua vàng tích sản

Việc đầu tiên và cũng quan trọng nhất nên cân nhắc với lương tháng 13 là dành một phần để đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc mua vàng. Đây không cần là những kênh đầu tư phức tạp hay rủi ro cao, mà có thể bắt đầu từ những lựa chọn quen thuộc, dễ hiểu.

Ảnh minh họa

Vàng từ lâu đã được xem là kênh trú ẩn, hoặc đơn giản là chuyển đổi tiền mặt sang tài sản có giá trị để đảm bảo mình không tiêu mất. Còn chứng khoán hay chứng chỉ quỹ, nếu chưa có kiến thức lẫn kinh nghiệm, dành 1 số vốn nhỏ để học cách quan sát biến động thị trường, và hiểu hơn về khẩu vị rủi ro của bản thân, cũng là 1 cách hay.

2. Tự thưởng bản thân một cách thông minh

Tự thưởng bản thân sau một năm làm việc chăm chỉ là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, tự thưởng không đồng nghĩa với tiêu xài cảm tính. Thay vì mua sắm những món đồ chỉ mang lại cảm giác hưng phấn ngắn hạn, bạn có thể dùng 1 phần lương tháng 13 để đầu tư cho chính mình theo cách thông minh hơn, như nâng cấp công cụ làm việc chẳng hạn.

Một chiếc laptop tốt hơn, một chiếc ghế làm việc chuẩn công thái học hay một phần mềm phục vụ công việc có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, giảm mệt mỏi và tăng năng suất trong cả năm sau. Khi hiệu suất lao động tăng lên, cơ hội tăng thu nhập trong tương lai cũng lớn hơn.

Du lịch cũng là một hình thức tự thưởng đáng cân nhắc, miễn là được lên kế hoạch hợp lý. Một chuyến đi đúng nghĩa không chỉ để “check-in” mà còn giúp tái tạo năng lượng, mở rộng góc nhìn và cân bằng tinh thần. Sau những ngày nghỉ ngơi chất lượng, nhiều người quay lại công việc với tinh thần tích cực và sáng tạo hơn.

3. Học thêm một kỹ năng mới

Đầu tư cho tri thức, kỹ năng chính là khoản đầu tư sinh lời bền vững nhất. Kỹ năng là tài sản không bị mất giá theo thời gian, ngược lại còn có thể gia tăng giá trị nếu được trau dồi liên tục. Việc dùng tiền thưởng cuối năm để tham gia một khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ, phân tích dữ liệu hay thậm chí là kỹ năng tài chính cá nhân sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Khác với mua sắm vật chất, giá trị của kỹ năng không thể đo ngay bằng tiền, nhưng lại có tác động lâu dài đến thu nhập. Một kỹ năng mới có thể giúp bạn thăng tiến, chuyển việc với mức lương cao hơn, hoặc mở ra nguồn thu nhập phụ. Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, người sở hữu nhiều kỹ năng phù hợp sẽ có lợi thế rõ rệt. Khi dùng lương tháng 13 để đầu tư vào học tập, bạn đang gieo một “hạt giống” cho thu nhập tương lai, có thể sinh lợi nhiều lần so với số tiền ban đầu bỏ ra.

Tóm lại, lương tháng 13 không chỉ là phần thưởng để tiêu cho hết, mà là cơ hội hiếm trong năm để sắp xếp lại tư duy tài chính. Khi biết phân bổ hợp lý giữa đầu tư tích sản, tự thưởng thông minh và học thêm kỹ năng mới, bạn vừa tận hưởng được thành quả lao động, vừa tạo tiền đề cho năm mới bứt phá hơn.