Cảnh tượng hàng trăm tay đua "khủng" đổ đèo, băng dốc thẳng đứng trên cung đường Sơn Tiên

Sáng nay (14/12) giải vô địch xe đạp địa hình phong trào toàn quốc lần thứ II - IRCtire Cup 2025 đã chính thức khép lại thành công rực rỡ sau một ngày tranh tài đầy kịch tính. Được cộng đồng yêu mến bộ môn xe đạp địa hình mong chờ từ ngày đầu công bố, sự kiện đã thu hút hàng trăm vận động viên trên cả nước tham gia, tạo nên một bầu không khí thể thao cuồng nhiệt và đáng nhớ.

Theo đó, sau thành công vượt ngoài mong đợi của mùa giải đầu tiên tại Hòa Bình vào năm 2024, IRCtire Cup đã nhanh chóng tạo dựng được niềm tin và trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất của cộng đồng xe đạp địa hình. Tiếp tục đem đến một sân chơi lành mạnh, giải đấu lần này thu hút mạnh mẽ nhờ nâng tầm quy mô, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức.

Minh chứng cho sức nóng của giải, sự kiện đã quy tụ gần 200 vận động viên trên khắp cả nước. Họ là những tay đua kỳ cựu đã có nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời cũng là những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một không khí sôi động, nhiệt huyết, thể hiện tinh thần thể thao mãnh liệt và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn. Giải đấu một lần nữa khẳng định là một sân chơi để kết nối cộng đồng, tạo cơ hội cho các vận động viên và câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, cùng nhau chia sẻ niềm đam mê bất tận với bộ môn xe đạp địa hình.

Theo BTC, IRCTire Cup 2025 được tổ chức theo thể thức thi đấu Băng đồng Olympic (XCO). Giải đua diễn ra trên cung đường đa dạng địa hình do Ban tổ chức kiến tạo tại Khu du lịch Sơn Tiên, Đồng Nai, hấp dẫn các tay đua với đồi, gụ và nhiều khúc cua đất đá. Các tuyển thủ không chỉ cần có thể lực dồi dào mà còn cần kỹ năng xử lý tình huống và kiểm soát xe điêu luyện.

BTC đã thiết kế đường đua với đầy đủ các loại địa hình: những đoạn dốc thẳng đứng tưởng chừng không thể leo, những khúc cua gắt đột ngột, hay những con đường mòn hẹp xen lẫn sỏi đá. Mỗi chướng ngại vật đều là một bài kiểm tra kỹ năng, buộc các tay đua phải đưa ra chiến thuật hợp lý để giữ sức bền và bứt tốc đúng lúc. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào qua những pha bứt tốc ngoạn mục, cú đổ đèo và màn so kè từng giây để chạm đích.

Giải đấu được chia thành 5 hạng mục thi đấu dựa trên độ tuổi, đảm bảo sự công bằng và tính cạnh tranh cao:

- Nam trẻ (15 - 30 tuổi) và Nam trung (31 - 45 tuổi): Tranh tài trên cung đường dài 28,0km, một thử thách thực sự về sức bền và tốc độ.

- Nam cao (từ 46 tuổi trở lên), Nữ trẻ (dưới 40 tuổi) và Nữ cao (từ 41 tuổi trở lên): Tranh tài trên cự ly 21,2km đầy hấp dẫn.

Đặc biệt, mùa giải lần này còn đánh dấu việc IRCTire Cup 2025 đã mở rộng quy mô khi bổ sung thêm hai hạng mục mới. Lần đầu tiên, Ban Tổ chức tạo ra một sân chơi an toàn, hấp dẫn với hạng mục thi đấu dành riêng cho vận động viên KID ở độ tuổi 9 - 15 tuổi, nhằm ươm mầm tài năng và phát triển cộng đồng xe đạp địa hình trẻ. Bên cạnh đó, giải đấu còn dành riêng một giải thưởng dành cho VĐV thi đấu bằng lốp IRC Tire - một hạng mục được thiết lập để các vận động viên có thể trực tiếp kiểm chứng và khẳng định chất lượng vượt trội của sản phẩm ngay trên đường đua thực tế.

Sau những giờ phút tranh tài đầy quyết liệt, giải đấu đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng nhất ở cả các hạng mục thi đấu cá nhân và đồng đội. Giải Nhất nhóm nữ đã thuộc về VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan. Trong khi đó, các hạng mục nam ghi nhận sự cạnh tranh căng thẳng giữa nhóm thi đấu nam cao, nam trung và nam trẻ. Giải Nhất lần lượt vinh danh Nguyễn Văn Nghĩa, Hồ Phước Nghĩa và Nguyễn Thanh Điền. Là thí sinh về đích đầu tiên ở đường đua KID, Trần Thanh Tùng đã giành cúp vô địch.

Bên cạnh những cuộc tranh tài căng thẳng, IRC Tire Cup còn thành công trong việc lan tỏa những giá trị ý nghĩa. Giải đấu đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân tăng cường sử dụng xe đạp, thúc đẩy lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, IRC Tire Cup đã khuyến khích việc sử dụng xe đạp địa hình như một hình thức du lịch xanh, thúc đẩy việc phát triển các giá trị xã hội bền vững và giới thiệu vẻ đẹp của đất nước.

Toàn bộ số tiền bán BIB của các vận động viên được Ban Tổ chức trích để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng (ước tính 29 triệu đồng). Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của giải đấu, đồng thời lan tỏa giá trị sẻ chia, gắn kết cộng đồng và ý nghĩa nhân văn mà IRCtire Cup hướng tới bên cạnh các hoạt động thể thao.